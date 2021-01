Biografia • Linee di difesa

Ioannis Metaxas nasce a Itaca il giorno 12 aprile 1871. Intraprende la carriera militare e combatte la campagna di Tessaglia del 1897, con il grado di ufficiale, contro l'esercito turco. Studia in Germania poi torna in Grecia ed entra nel comando generale prendendo parte al processo di rimodernamento dell'esercito che precede le Guerre Balcaniche (1912-1913), alle quali partecipa attivamente. Nel 1913 Metaxas viene nominato capo del comando generale e promosso Generale.

Fedele alla monarchia, dà il proprio supporto a Costantino I opponendosi all'entrata della Grecia nel primo conflitto mondiale. Dopo il rifiuto di Metaxas di dare il suo aiuto alla campagna dei Dardanelli (voluta fortemente da Winston Churchill, fu uno dei più clamorosi insuccessi dell'Intesa durante la Prima guerra mondiale) l'allora primo ministro greco Eleftherios Venizelos, si dimette.

Venizelos usa poi il tema della guerra come questione principale durante le elezioni del 1915, che vince. Metaxas mobilita l'esercito ma il re lo rimuove dal comando. Nel giugno 1917, con il supporto degli Alleati e 60 mila soldati cretesi, re Costantino I viene deposto e Venizelos sale al potere, dichiarando l'entrata in guerra della Grecia il giorno 29 giugno 1917.

Metaxas segue il re in esilio, dove rimarrà fino al 1920. La monarchia viene abolita nel 1922: l'anno seguente Metaxas entra in politica fondando il Partito dei Liberi Pensatori.

Nel 1935 Giorgio II, figlio di Costantino I, dopo un plebiscito torna a sedere sul trono di Grecia. Le elezioni dell'anno seguente registrano una situazione di stallo politico: temendo la presa di potere del Partito Comunista Greco (KKE) e un possibile colpo di stato, Giorgio II nomina Metaxas - in quel momento è ministro della difesa - primo ministro ad interim; la nomina viene poi confermata dal parlamento greco.

Nel mese di maggio seguono diffusi tumulti nelle industrie del paese e Metaxas dichiara lo stato d'emergenza. Sospende il parlamento a tempo indeterminato abrogando inoltre alcuni articoli della costituzione.

E' il 4 agosto 1936 quando Ioannis Metaxas diviene a tutti gli effetti dittatore della Grecia. Plasma il proprio regime sulla base dei modelli degli altri governi autoritari contemporanei - soprattutto quello fascista di Mussolini - proibendo l'esistenza di partiti polici, arrestando comunisti, vietando gli scioperi, considerate attività criminali e introducendo una diffusa censura di tutti i media.

Metaxas promuove anche varie misure popolari, come ad esempio la giornata lavorativa di otto ore, insieme ad altri miglioramenti delle condizioni dei lavoratori; stabilisce il fondo sociale di sicurezza greco, che ancora oggi è l'istituzione di sicurezza sociale più grande in Grecia; i debiti delle imprese rurali del paese vengono rilevati dal governo. Grazie a questi sforzi il popolo greco non si oppone a Metaxas, tuttavia sembra muoversi verso posizioni politiche di sinistra.

In politica estera Metaxas appoggia l'Inghilterra, la cui flotta è vista come importante alleato per la sicurezza del Mar Mediterraneo. La politica espansionistica di Mussolini è invece una chiara minaccia per la Grecia. Metaxas vuole tenere la Grecia fuori dalla Seconda guerra mondiale ma i suoi sforzi vengono meno di fronte alle brusche richieste di Mussolini: nel mese di ottobre del 1940 Mussolini richiede i diritti d'occupazione di alcuni siti strategici in terra greca, ma Metaxas risponde con un fermo no. Il 28 ottobre l'Italia invade la Grecia dall'Albania. Grazie alla loro preparazione militare, i greci contrattaccano rapidamente, costringendo l'esercito italiano a riparare in Albania.

A causa di un flemmone della faringe, che porta in seguito ad un incurabile avvelenamento del sangue, Ioannis Metaxas muore ad Atene il 29 gennaio 1941 (al suo posto sale al potere Alexandros Korizis).

Oggi la figura storica di Metaxas rimane controversa, in quanto fortemente criticato per il suo rigido regime dittatoriale ma anche ammirato per le sue politiche popolari, per il patriottismo e per la difesa dall'aggressione italiana.