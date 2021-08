Biografia • Perspicacia narrativa metaforica

William Gerald Golding nasce il 19 settembre 1911 a Newquay, Cornovaglia (Regno Unito). Inizia gli studi alla scuola di Marlborough, dove il padre Alec è insegnante di scienze. Dal 1930 studia ad Oxford scienze naturali; dopo due anni passa allo studio della letteratura e della filosofia.

Nell'autunno del 1934 William Golding pubblica la sua prima raccolta di poesie dal titolo "Poemi".

Lavora poi per due anni come insegnante in una scuola steineriana a Streatham, zona a sud di Londra; torna a Oxford nel 1937 dove completa gli studi. Si trasferisce poi a Salisbury per insegnare in una scuola elementare; qui conosce Ann Brookfield che sposerà l'anno seguente.

La coppia si trasferisce poi nel Wiltshire, dove Golding inizia ad insegnare alla Bishop Wordsworth's School.

Successivamente Golding si arruola nella Royal Navy: durante la prima parte della guerra presta servizio sia in mare che in un centro di ricerca nel Buckinghamshire. Nel 1943 prende parte alla scorta delle navi dragamine costruite nei cantieri statunitensi e dirette in Inghilterra; partecipa attivamente al supporto navale inglese durante lo sbarco in Normandia e all'invasione di Walcheren.

Lascia la marina nel settembre 1945 per tornare a dedicarsi all'insegnamento. Nel 1946 con la famiglia si trasferisce nuovamente a Salisbury.

Inizia a scrivere un romanzo nel 1952 dal titolo "Strangers from Within"; terminato questo lavoro, spedisce il libro a diversi editori ottenendo però solo risposte negative. Il romanzo viene pubblicato nel 1954 con il titolo "Il signore delle mosche".

A questo romanzo fanno seguito le pubblicazioni di altri due libri e di alcuni testi teatrali. Nel 1958 muore il padre Alec e due anni dopo anche la madre. William Golding abbandona l'insegnamento nel 1962 per dedicarsi completamente alla scrittura.

Negli anni seguenti pubblica diversi romanzi: a partire dal 1968 accusa alcuni problemi nell'attività della scrittura, tanto che e a partire dal 1971 inizia a tenere un diario sulle sue difficoltà fisiche.

Nel 1983 arriva un grande riconoscimento: gli viene conferito il Premio Nobel per la Letteratura "per i suoi romanzi i quali, con la perspicacia dell'arte di una narrativa realistica e la diversità e universalità del mito, illuminano la condizione umana nel mondo di oggi".

Cinque anni dopo, nel 1988, viene nominato baronetto dalla Regina Elisabetta II.

Sir William Golding muore il 19 giugno 1993 a causa di un attacco cardiaco, dopo che pochi mesi prima gli era stato asportato un melanoma dal volto.

