Biografia • Maestose cuciture

Nato il 23 dicembre 1933 a Tokio, Akihito è il quinto figlio (il primo maschio) dell'Imperatore Hirohito. Nominato Tsugu-no-miya (Principe Tsugu) da bambino, dopo essere stato educato da insegnanti privati dal 1940 al 1952 frequenta le lezioni della Gakushin University della capitale giapponese, riservata alle classi aristocratiche. Specializzatosi in ittiologia, viene investito del titolo di principe ereditario con una cerimonia ufficiale che va in scena il 10 novembre del 1951 al Palazzo Imperiale di Tokyo.

Nel 1959 sposa Michiko Shoda, la figlia del presidente della Nisshin Flour Milling Company, Hidesaburo Shoda: si tratta della prima volta in cui una cittadina comune si unisce in matrimonio a un componente della famiglia reale. Dal matrimonio nascono tre figli: Il principe Naruhito, nato nel 1960 ed erede al trono; il principe Akishino, nato nel 1965; e Sayako Kuroda, ex principessa Sayako, che ha perso il titolo imperiale dopo aver sposato un cittadino non appartenente alla nobiltà nipponica.

Dopo la morte del padre del 7 gennaio del 1989, Akihito ascende al trono diventando il 125esimo monarca della storia del Giappone, anche se la cerimonia ufficiale andrà in scena solo il 12 novembre del 1990. L'impegno politico dell'imperatore Akihito, dal momento in cui è salito sul trono, si concretizza nel tentativo di avvicinare per quanto possibile il popolo giapponese alla famiglia imperiale. Tra i momenti più importanti della sua "carriera" internazionale, si ricordano le scuse verso la Cina e la Corea per i danni provocati dalle occupazioni del Giappone, le visite ufficiali compiute in diciotto Paesi in tutto il mondo (oltre che, naturalmente, nelle quarantasette prefetture del Giappone) e le dichiarazioni di stima verso la Corea (derivanti anche dal fatto che sua mamma era coreana).

Nel mese di giugno del 2005 l'imperatore fa visita a Saipan, territorio statunitense teatro di una delle battaglie più famose della Seconda Guerra Mondiale: dopo la deposizione di fiori e la preghiera di rito, un'emozionante cerimonia rende omaggio ai caduti americani, giapponesi, coreani e indigeni. Si tratta della prima volta che un monarca giapponese si reca in prima persona in un campo di battaglia.

Titolare di numerose onorificenze in patria (tra cui quelle di Gran Maestro dell'Ordine della Cultura, Gran Maestro dell'Ordine del Sol Levante e Gran Maestro dell'Ordine della Corona Preziosa), Akihito non viene mai chiamato con il suo nome, ma come "Tenno Heika", "Sua Maestà Imperiale". Dopo la sua morte, l'imperatore Akihito sarà chiamato "Heisei Tenno", vale a dire "imperatore Heisei", dal nome della sua era, "Heisei", appunto, che significa "raggiungimento della pace".

Tra gli altri titoli di cui può godere l'imperatore giapponese, citiamo il Gran Cordone dell'Ordine di Leopoldo assegnatogli dal Belgio, il Collare dell'Ordine Nazionale della Costa d'Avorio, il riconoscimento di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e la Classe speciale della Gran Croce dell'Ordine al Merito di Germania.

Nel 2016, ormai 82enne ha annunciato le sue dimissioni con un discorso alla nazione: per abdicare servirà prima una modifica costituzionale.