Desmond Doss
Biografia
Desmond Thomas Doss nasce il 7 febbraio del 1919 a Lynchburg, in Virginia, figlio di Bertha e di William, un carpentiere. Nell'aprile del 1942 si arruola volontario nell'esercito, ma si rifiuta di uccidere i soldati nemici e di usare le armi in battaglia a causa della sua fede nella Chiesa cristiana avventista del settimo giorno.
Desmond Doss obiettore di coscienza
Assegnato alla 77° Divisione di fanteria, in seguito Desmond Doss diventa un medico, e mentre è attivo durante la Seconda Guerra Mondiale sul Pacifico, aiuta il proprio Paese salvando la vita di molti suoi commilitoni, sempre nel rispetto nelle sue convinzioni religiose. Per le sue azioni sull'isola di Okinawa viene decorato - primo obiettore di coscienza a ricevere tale riconoscimento - con la Medal of Honor.
Nella cerimonia che assegna la decorazione, il Presidente Harry Truman, pronuncia le seguenti parole:
"Sono orgoglioso di te, te lo sei veramente meritato. Io considero questo un onore più grande di quello di essere Presidente." [I am proud of you, you really deserve it. I consider this a greater honor than being President.]
Dopo la guerra
Ferito per ben tre volte nel corso della guerra, contrae anche la tubercolosi, per colpa della quale è costretto a lasciare l'esercito per un breve periodo. Quindi, una volta smessi definitivamente i panni militari nel 1946, passa i successivi cinque anni a curarsi e a sottoporsi ai trattamenti necessari per guarire dalle malattie e dalle ferite di cui è rimasto vittima.
Il 10 luglio del 1990 gli viene intitolata una sezione della Georgia Highway 2, tra la US Highway 27 e la Georgia Highway 193, in Walker Country. Da quel momento la strada prende il nome di "Desmond T. Doss Medal of Honor Highway".
Gli ultimi anni
Il 20 marzo del 2000 Desmond appare di fronte alla Georgia House of Representatives e viene presentato con una citazione speciale che rende merito al suo comportamento eroico a favore della nazione.
Desmond Doss muore il 23 marzo del 2006 nella sua casa di Piedmont, in Alabama, dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori. Si spegne nello stesso giorno della morte di David Bleak, a sua volta onorato con una Medal of Honor.
Il corpo senza vita di Doss viene sepolto al National Cemetery di Chattanooga, nel Tennessee.
Nel 2016 Mel Gibson gira il film "Hacksaw Ridge", ispirato alla vita di Desmond Doss e alla sua obiezione di coscienza. La pellicola viene presentata al Festival del Cinema di Venezia, e vede l'attore Andrew Garfield nel ruolo di protagonista.
Mentre gli altri staranno spazzando via delle vite, io le starò salvando! È così che servirò il mio paese. (Frase pronunciata da Desmond T. Doss nel film)
Frasi di Desmond Doss
Ci feci l'abitudine ad uscire di pattuglia con gli uomini. Il sottufficiale mi avvertì, ma gli dissi che anche se non era un mio dovere, era quello che credevo giusto. Conoscevo quegli uomini. Erano i miei compagni. Alcuni avevano mogli e figli. Se fossero stati feriti avrei voluto essere lì per prendermi cura di loro. E anche quando qualcuno fosse stato colpito, gli altri si sarebbero chiusi intorno a me, mentre prestavo soccorso, allora ne saremmo usciti tutti insieme.
C'erano un sacco di feriti in giro, e c'erano anche i miei compagni là; non potevo arrendermi. Avevo un kit di pronto soccorso giapponese, due kit americani, e le mie tasche erano zeppe di bende. Non potevo abbandonare i miei uomini. Loro sapevano che se ci fosse stato un qualsiasi modo possibile per me per prendermi cura di loro, io l'avrei fatto.
I giapponesi erano là per prendere i medici. Per loro, gli uomini più odiati del nostro esercito erano i medici e gli uomini barella. Non avrebbero lasciato arrivare nessuno a tirarci fuori. Erano stati istruiti ad uccidere i medici per annientare il morale degli uomini, perché senza medico, nessun militare avrebbe avuto qualcuno che si fosse preso cura di loro. Tutti i medici erano armati, tranne me.
Foto e immagini di Desmond Doss
Video Desmond Doss
