Biografia

Dua Lipa è una delle popstar più amate della seconda metà degli anni 2010. È un'artista dotata di carisma e di una bellezza disarmanti. In questa breve biografia di Dua Lipa raccontiamo un po' della sua storia, della sua vita sentimentale, della sua carriera musicale e qualche curiosità sul suo conto.

Dua Lipa: biografia e storia

Nata a Londra, nel quartiere di Hampstead, il 22 agosto 1995, Dua Lipa vive per diversi anni in Kosovo, il paese di origine della sua famiglia. Rimani nell'area balcanica fino all'età di circa quindici anni. Successivamente, decide di ritornare in Inghilterra, con l'aiuto di un'amica di famiglia, per seguire quella che è la sua passione: la musica. La sua speranza è quella di farlo diventare il suo lavoro.

Inizialmente ha dei pregiudizi e nutre un forte disagio a causa del suo nome: Dua Lipa tradotto dall'albanese significa amore. Inizialmente pensa di utilizzare un nome d'arte; solo in seguito si convince a tenere il suo vero nome, senza cambiarlo.

Dua Lipa

Prima di sfondare nel mondo della musica svolge alcuni lavori per arrotondare le sue entrate: lavora come hostess e cameriera presso alcuni night club.

Appare intanto in alcuni spot pubblicitari come modella; tra questi ricordiamo quello per il talent show musical "X Factor", nel 2013. Realizzato che la sua unica e vera passione era il canto, anche se altezza e fisico donati da madre natura le permettevano di continuare sulla strada della moda, ha poi scelto la via dell'arte.

La carriera musicale di Dua Lipa

La sua carriera inizia già all'età di quattordici anni, grazie alla visibilità ottenuta dal suo canale YouTube. Infatti, ha cominciato pubblicando delle cover di famose canzoni di alcune sue cantanti preferite. Tra quelle più note vi sono Pink, Nelly Furtado e Christina Aguilera.

Da qui il talento di Dua Lipa è subito emerso: riceve il primo contratto nel 2016; a farla firmare è la Warner Music Group, una delle più importanti etichette discografiche mondiali. Questa occasione porta Dua a pubblicare il suo primo singolo: "New Love". Poco dopo, alla fine dello stesso anno, esce il secondo brano: "Be The One". Con quest'ultima canzone riesce ad occupare la top ten in ben undici stati; arriva in prima posizione in Polonia, Slovacchia e Belgio.

Da questo momento la carriera artistica di Dua Lipa subisce un incremento notevole: escono diversi titoli, quali "Last Dance", "Hotter than Hell" e "Blow Your Mind"; in particolare con quest'ultimo brano riscuote un enorme successo. La canzone riesce a classificarsi all'interno della US Billboard Hot 100, la principale classifica musicale statunitense.

Sempre nel 2016 collabora con Sean Paul per il singolo "No Lie", che raggiunge la decima posizione negli USA e permette a Dua Lipa di essere conosciuta anche in Italia.

Il primo album

L'anno seguente, nel 2017, decide di scrivere un altro brano: "Scared to Be Lonely", insieme al dj olandese Martin Garrix, capace di regalarle altri successi. Ancora nel 2017 pubblica il suo primo cd, dal titolo "Dua Lipa". Il singolo successivo è "New Rules", che arriva ad ottenere 500.000 visualizzazioni su YouTube e la prima posizione nella classifica del Regno Unito.

I primi riconoscimenti

Nel 2018 Dua Lipa riceve cinque candidature in diverse categorie della Brit Awards, ottenendo anche un primato come artista donna a raggiungere tale traguardo. Nell'aprile dello stesso anno collabora con Calvin Harris, scalando nuovamente la vetta della classifica del Regno Unito, arrivando prima per la seconda volta.

Anche il 2019 è un anno produttivo per l'artista inglese di origini albanesi kosovare. A febbraio vince due premi Grammy Awards, come migliore artista esordiente e migliore registrazione dance (per il singolo "Electricity" in collaborazione con il duo Silk City).

Il 2020 inizia con un invito italiano di prim'ordine: viene invitata come ospite per la serata del 7 febbraio alla puntata di Sanremo 2020, condotta da Amadeus.

Vita privata e curiosità su Dua Lipa

Nonostante il suo enorme e dilagante successo, dimostrati dai 20 milioni e oltre di followers su Instagram (dati: gennaio 2020) , Dua Lipa non ha mai messo in piazza la sua vita privata, anzi, ha pensato bene di mantenerla sempre abbastanza nascosta.

Sappiamo che ha avuto una relazione per alcuni anni con un fotomodello, Isaac Crew e che dopo - secondo alcuni gossip - sembrerebbe aver avuto un breve flirt con Calvin Harris, ma niente di certo. Nel 2020, dopo alcuni rumors, è stata confermata la sua love story con il modello americano Anwar Hadid (fratello delle celeberrime Gigi Hadid e Bella Hadid).

Dua Lipa con il fidanzato Anwar Hadid

Dua Lipa è molto generosa: nel 2018 decide di creare una società di beneficenza con il padre Dukagjin Lipa, anche lui cantante (che in Kosovo ha un discreto successo), denominata Sunny Hill Foundation; l'obiettivo dell'organizzazione è quello di aiutare i cittadini bisognosi del Kosovo, nazione originaria dei suoi genitori e in cui la giovane cantante ha trascorso gran parte della sua adolescenza.

C'è così tanto talento in Kosovo e vogliamo fare in modo che ai bambini vengano offerte le opportunità che meritano. [Vogue.it, intervista, 2 settembre 2019]