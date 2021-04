Biografia

Prossimo concorrente tra i Big di Sanremo 2021 assieme ad altri nomi più o meno noti, il giovanissimo rapper Random ha le carte in regola per sfruttare l'occasione ed emergere sul palco più importante d'Italia. Scopriamo di seguito il percorso privato e professionale che gli permette di approdare, non ancora ventenne, fino alla rinomata kermesse musicale.

Random (rapper)

Da Emanuele Caso a Random, l'evoluzione di un artista in erba

Emanuele Caso, questo il vero nome dell'artista conosciuto con lo pseudonimo di Random, nasce in provincia di Napoli, precisamente a Massa di Somma, il 26 aprile 2001. Anche se vanta radici partenopee, il giovane si trasferisce ben presto con la famiglia a Riccione, cittadina dove cresce. La sua carriera musicale inizia a soli diciassette anni, quando esce l'album d'esordio intitolato Giovane oro. Il disco, pubblicato nell'agosto del 2018, contiene dodici tracce che rappresentano in modo fedele le passioni per le varie forme di hip hop che da sempre affascinano questo rapper. Nel maggio dell'anno successivo pubblica il singolo Chiasso, che si dimostra un vero e proprio successo. Viene infatti certificato doppio disco di platino e anche in termini di pubblico il gradimento comincia a salire, tanto che la canzone raggiunge la terza posizione della classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Random: la prova dei concerti live e il legame con la televisione

Con l'avvicinarsi dell'autunno 2019 Random decide di cimentarsi con uno dei debutti più temuti per un giovane artista, ovvero quello che lo porta a diretto contatto con il pubblico, intraprendendo una serie di concerti che attirano moltissimi fan. È sempre in questo periodo che MTV New Generation lo nomina artista del mese. Si tratta di un primo importante riconoscimento, che testimonia la bontà del percorso intrapreso e la capacità del giovane Emanuele Caso, in arte Random, di saper interpretare i trend e i gusti del pubblico. A ottobre del 2019 viene pubblicato il suo singolo Rossetto: è il primo a venire certificato in seguito all'uscita come disco d'oro. Viva Raiplay, trasmissione - condotta dall'istrionico Fiorello - nota per ospitare varie personalità del mondo della musica, lo chiama a prendere parte a una delle puntate trasmesse a novembre 2019. Anche questo appuntamento si rivela importante per dare uno stimolo alla carriera del giovane rapper; Random inizia ad avere accesso a un pubblico più vasto. La fine del 2019 si conferma un momento davvero proficuo per Random, che sempre a novembre è chiamato a esibirsi alla Milano Music week, dove ha l'opportunità di conoscere tanti altri artisti emergenti e già affermati.

Da Amici Speciali a Sanremo: l'ascesa di Random

Il 2020 riserva molte sorprese un po' a tutti, ma per il giovane rapper si tratta prevalentemente di buone notizie. A maggio viene invitato a partecipare alla trasmissione televisiva Amici Speciali, uno spin-off del programma in onda da vent'anni sulla rete ammiraglia di Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Il mese successivo pubblica il suo primo EP dal titolo Montagne russe; registra un debutto diretto al quinto posto della classifica FIMI. Nello stesso periodo rientra tra gli ospiti della trasmissione televisiva Yo MTV Raps, dove si esibisce con alcuni pezzi propri, nonché su rime di altri cantanti.

A luglio viene pubblicato il brano Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa, in cui il rapper mette in mostra un carattere ancora giovane e sbarazzino. La canzone raccoglie un buon successo e si dimostra perfettamente adatta al periodo estivo. Le soddisfazioni non si fanno attendere e il brano viene certificato disco d'oro, mentre il precedente singolo, Rossetto, diventa disco di platino. A settembre pubblica il singolo Morositas, una collaborazione di successo realizzata con la cantautrice Federica Carta. Il brano è seguito il mese successivo dal singolo Ritornerai 2. A dicembre arriva un'altra bella notizia per il ragazzo, che non ha ancora compiuto vent'anni. Viene infatti annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, direttamente nella sezione Campioni. Il brano in gara, che segna il suo debutto sul palco dell'Ariston, si intitola Torno a te.

Vita privata di Emanuele Caso

In virtù della giovane età di Emanuele Caso, non sono note molte informazioni riguardo la sua vita privata. Tuttavia, come si evince in modo molto chiaro da alcuni suoi testi, si sa che è stato coinvolto in una relazione sentimentale importante, che lo ha profondamente segnato. Ha una sorella, che - dice - ha anche lei una bella voce e due genitori pastori di Chiesa.