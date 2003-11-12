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Laura Bush

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Biografia Sulle orme della famiglia

Laura Welch Bush, first lady del 43° presidente americano George W. Bush, rieletto nel novembre del 2004, è una donna timida e riservata decisamente poco propensa ad apparire, anche se molti la descrivono come decisa e capace. Molto diversa da chi l'ha preceduta, Hilary Clinton, mastino arrivista e tuttofare del compianto Bill.

Nata a Midland il 4 novembre 1946, Laura Bush è una perfetta texana, radicata nei valori tradizionali della sua terra e rispettosa delle tradizioni, in puro "Bush style". È inoltre una donna assai colta anche se non ama ostentarlo e, a questo proposito, si sono sprecate le ironie fra le presunte differenze intellettuali e culturali che i maligni vorrebbero insanabili fra lei e il potente marito. Ma da donna saggia e navigata, è la stessa Laura a ironizzare su questi aspetti.

Di buona famiglia, ha ricevuto un'educazione di tutto rispetto: laureatasi in scienze dell'educazione alla Southern Methodist University con ottimi voti, ha vinto dapprima un master come archivista alla University of Texas di Austin per poi dedicarsi dal 1968 al 1977 all'insegnamento nelle scuole di Dallas, Houston e Austin.

Nel 1977 ha sposato George W. Bush a Midland e pochi anni dopo (1981) ha dato alla luce due bambine, le gemelle Barbara e Jenna.

Molto attenta al tema dell'educazione, una volta eletto il marito si è strenuamente impegnata su questi temi con l'obiettivo di innalzare il livello di scolarità nel Paese e soprattutto il suo livello qualitativo. Un occhio di riguardo lo ha naturalmente riservato al suo amato Texas dove Laura è rispettata, stimata ed ascoltata, ma non ha mai smesso di porre all'attenzione generale le problematiche legate all'educazione dei più svantaggiati di tutto il Paese America.

Laura Bush ha insomma sempre usato il suo ruolo di first lady non per mettersi in mostra ma per affrontare temi concreti e spesso scomodi.

Nel 1998 ha lanciato, sempre in Texas, un'iniziativa per aiutare i genitori ad avvicinare i loro bambini all'apprendimento e alla lettura nel momento dell'inizio dell'iter scolastico. L'iniziativa è parte di un più ampio progetto di alfabetizzazione per il Texas, in collaborazione con la "Barbara Bush Foundation for Family Literacy". Si è anche impegnata nell'organizzazione del "Texas Book Festival", manifestazione che si svolge dal 1996 con grande successo.

Altri suoi campi d'intervento hanno riguardato il settore della sanità e della riduzione della pratica abortista. Ha dedicato le sue energie per la lotta e la prevenzione nei confronti del tumore al seno, lavorando in collaborazione con il "Governor Spouse Program". Ha inoltre lavorato per numerosi uffici, tra cui la University of Texas Graduate School of Library e l'Information Science Foundation Advisory Council.

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