In Gran Bretagna viene pubblicato l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Era già uscito due settimane prima negli Usa. E' l'album più venduto dei Pink Floyd; vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 U.S.A.

78 anni fa

Intorno alle 15:00 esplode una bomba in Via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi in transito per questa via. Erano stati reclutati nei territori limitrofi a Bolzano, facenti parte dei Polizei Regiment Bozen. Per rappresaglia il giorno seguente le truppe tedesche compiono l'eccidio delle Fosse Ardeatine.