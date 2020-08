La storia di Joe Petrosino assume valore storico e leggendario per la sua triste fine: siamo a cavallo del ventesimo secolo quando partecipa a una missione in Sicilia per condurre indagini sulla nascente mafia. Petrosino muore nella piazza Marina di Palermo, raggiunto da quattro colpi di rivoltella, il 12 marzo 1909.

3 fotografie

Foto e immagini di Joe Petrosino

Video Joe Petrosino

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Joe Petrosino.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Roosevelt Fumetti Ernest Borgnine Beppe Fiorello Varie TV Joe Petrosino nelle opere letterarie

11 biografie

Nati lo stesso giorno di Joe Petrosino