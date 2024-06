Biografia • Quel "brutto" più famoso

Eli Herschel Wallach nasce nel distretto di Brooklyn, a New York (USA) il 7 dicembre 1915. Dopo aver prestato servizio per cinque anni nel corpo medico dell'esercito durante la Seconda guerra mondiale, raggiungendo il grado di capitano, si laurea presso l'università del Texas ed inizia ad appassionarsi al teatro. Il primo metodo di recitazione gli vienne impartito durante l'esperienza alla Neighborhood Playhouse. Il debutto arriva all'età di trent'anni, nel 1945, a Broadway con lo spettacolo "Skydrift" (di Harry Kleiner). Wallach appartiene comunque alla prima generazione formatasi all'"Actors Studio" i cui studi si basavano sul famoso metodo Stanislavskij.

Nel 1951 si fa notare nel lavoro teatrale di Tennessee Williams "La rosa tatuata"; per la sua interpretazione del personaggio Alvaro Mangiaco ottiene un Tony Award.

Il debutto sul grande schermo arriva nel 1956; Tennesse Williams - sceneggiatore - vuole proprio Eli Wallach per "Baby Doll", film che porta la firma del regista Elia Kazan.

Wallach è pronto per affrontare importanti parti in film di prestigio e talvolta lo vediamo in coppia con la moglie Anne Jackson (sposata nel 1948). Interpreta Calvera, il bandito messicano, ne "I magnifici sette" (1960, riadattamento western dell'epico "I sette Samurai" di Akira Kurosawa, 1954); poi per Wallach seguono film quali "La conquista del West" e "Gli spostati" (1961, di John Huston, con Clark Gable e Marilyn Monroe), "Il buono, il brutto e il cattivo" (1967, di Sergio Leone). Grazie al personaggio di Tuco (il "brutto") arriverà la grande fama internazionale.

Seguiranno poi lavori come "I quattro dell'Ave Maria" (1968, con Terence Hill e Bud Spencer), "Il cacciatore di taglie" (1979, assieme a Steve McQueen), "Il padrino. Parte terza" (1990, di Francis Ford Coppola, in cui Eli Wallach interpreta Don Altobello), "Il grande inganno" (1990, di e con Jack Nicholson).

Wallach si è sempre dimostrato abile nel variare i suoi personaggi usando sia toni eleganti e discreti che fortemente attivi e di tensione; vengono spesso ricordati suoi ruoli di cattivo e crudele nei film western, ma sa anche essere tenero innamorato ("Gli spostati").

Tra le produzioni televisive ricordiamo un episodio della serie "La signora in giallo" (1984, con Angela Lansbury) e alcuni episodi di "Law & Order" (1990, dove appare con la moglie Anne e la loro figlia Roberta Wallach).

Tra i suoi più recenti film ricordiamo una piccola parte in "Mystic River" (2003) di Clint Eastwood, che quasi quarant'anni prima era protagonista con lui ne "Il buono, il brutto e il cattivo". L'ultimo lavoro è "L'amore non va in vacanza" (2006, al fianco di Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet) in cui Eli Wallach interpreta se stesso (con il nome di Arthur Abbott): vecchio e malfermo premiato per i suoi quasi settant'anni di cinema.

Muore il 24 giugno 2014 a New York all'età di 98 anni.