Biografia

Josef Frank nasce il 15 luglio 1885 a Baden (Austria), da Jenny Feilendorf (3 settembre 1861 - 10 febbraio 1941, Vienna) e da Ignaz Frank (17 ottobre 1851 - 27 gennaio 1921, Vienna), commerciante tessile. I genitori erano di origini ebraiche e provenivano da Heves, in Ungheria.

Architetto di fama mondiale, austro-svedese, insieme a Oskar Strand Josef Frank ha creato la scuola viennese di architettura.

In famiglia aveva altri tre fratelli: il maggiore Philipp Frank (1884-1966), una sorella minore Hedwig (1987-1966), che si sposò con un importante imprenditore che assegnò a Josef numerosi incarichi e per ultimo il fratello Rudolf Frank (1890-1942).

Dopo aver studiato architettura presso il Politecnico di Vienna, dal 1919-1925 insegna presso l'accademia di Vienna. Diviene poi membro fondatore del Wiener Werkbundes.

Josef Frank ha trascorso quasi metà della sua vita in esilio, per lo più in Svezia.

Nel 1933 emigra in Svezia e nel 1939 prende la cittadinanza svedese; la sua personalità e le sue opere, come il suo lavoro, sarebbero rimasti sempre profondamente legati alla sua educazione viennese.

Tra i suoi libri più noti ricordiamo "Architettura come icona. Elementi di architettura moderna tedesca" (1931) e "Il Werkbundsiedlung Internazionale di Vienna" (1932).

Le sue opere sono caratterizzate da un design ricco di colori. Il contributo che Josef Frank ha dato all'architettura non si limita alle sue splendide opere ma anche alla capacità di mettere in rete gli architetti europei fondando il CIAM (Congresso Internazionale di Architettura Moderna), promotore di incontri finalizzati a sostenere l'urbanistica funzionale, come nuovo modello di progettazione architettonica.

Josef Frank muore a Stoccolma (Svezia) il giorno 8 gennaio 1967, all'età di 82 anni.