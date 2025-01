Biografia

Nato il 1° Febbraio 1995 sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Antonino Spinalbese è originario di Torre del Greco (Na). Molto legato alla famiglia (soprattutto alle due sorelle più piccole di lui), Antonino, con un passato da hair stylist in famosi saloni di acconciature, nella primavera del 2021 è salito alla ribalta delle cronache di gossip, grazie alla sua relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese

La famiglia

L’adolescenza è costellata di problemi familiari: dopo i ripetuti tradimenti del padre, i suoi genitori decidono di divorziare. Antonino si ritrova così a dover badare alle sorelle minori, e questo lo rende più maturo rispetto ai ragazzi della sua età.

“Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”

- ha rivelato in un’intervista.

Antonino Spinalbese a Milano

Successivamente, dal suo paese di origine in Campania si trasferisce a Milano per svolgere la professione di hair stylist. Grazie al talento e al carattere affabile e cortese, Antonino riesce subito a farsi strada, lavorando nei saloni di acconciature più importanti del capoluogo lombardo, come quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi. Qui ha modo di conoscere vari personaggi del mondo dello spettacolo, con alcuni dei quali stringe vere e proprie amicizie.

La carriera di influencer

Antonino ha la passione per la fotografia; infatti trascorre il tempo libero a disposizione tra viaggi e scatti di foto. Nell’autunno 2020 decide di lasciare la professione di hair stylist per dedicarsi alle fotografia a tempo pieno e per seguire la carriera di influencer e modello.

Nel 2021 fa parte dell’agenzia di management della compagna Belen Rodriguez, che segue altri Vip ed influencer molto noti.

Vita privata di Antonino Spinalbese

I riflettori su Antonino Spinalbese si accendono a partire dall’estate del 2020, quando comincia a fare coppia fissa con Belen Rodriguez. Prima di allora, la sua vita privata non è di dominio pubblico, e quindi non se ne conosce granché.

Prima di legarsi alla soubrette argentina, Antonino ha avuto una relazione con Chiara Maria Mannarino, una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo. Non si sa il motivo per cui la relazione sia finita; il modello Antonino Spinalbese più di una volta ha dichiarato di essersi scoperto così affettuoso e protettivo, solo da quando ha incontrato Belen.

Inoltre, proprio a causa del fallimento della sua famiglia di origine, non aveva mai pensato di diventare padre. Il giovane hair stylist è ancora molto legato alla famiglia di origine, ed infatti ha raccontato di voler tenere lontane la mamma e le sorelle dalla curiosità dei giornalisti e dal gossip che potrebbe travolgerle.

L’incontro con Belen è stato un colpo di fulmine per entrambi. I due si sono conosciuti durante la festa di compleanno di Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello, in un ristorante milanese. La showgirl argentina è rimasta colpita dai lineamenti del giovane fotografo (11 anni più giovane di lei) e dopo pochi giorni hanno cominciato a frequentarsi.

“Prima c’è stata una forte chimica, poi è arrivato l’amore”

- hanno raccontato.

Dopo aver trascorso un romantico week end in camper, Belen e Antonino non si sono più lasciati. E anzi, ora - nel 2021 - aspettano di diventare genitori di Luna Marie. Il primogenito di Belen, Santiago, ha subito accettato di buon grado il nuovo compagno della mamma: tra lui e Antonino c’è un bellissimo rapporto.

Nel settembre 2022 è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 7.