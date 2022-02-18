Biografia

Il suo pseudonimo è V, ma il suo vero nome è Kim Tae-hyung. È uno dei cantanti dei Bangtan Boys, meglio noti come BTS. Nasce il 30 dicembre 1995 a Taegu, in Corea del Sud.

Ha un fratello e una sorella più giovani. Già alle scuole primarie Kim Tae-hyung ha chiaro che il suo futuro è quello di diventare un cantante professionista. Comincia a prendere lezioni di sassofono, strumento che studia per quattro anni. Tramite la partecipazione ad una audizione, entra alla Big Hit Entertainment (azienda sudcoreana di intrattenimento e lifestyle). Come spesso accade nelle storie che raccontano gli artisti, Kim Tae-hyung si era recato sul posto per accompagnare un amico e non aveva la seria intenzione di partecipare anche lui ai provini.

Dopo il conseguimento del diploma alla Korean Arts High School di Seul nel 2014, prosegue con gli studi alla Global Cyber University, ottenendo un Master in Media pubblicitari nel 2020 (come il suo collega Park Ji-min).

È nel giugno 2013 che Kim debutta come membro dei BTS; con il gruppo canta nel singolo 2 Cool 4 Skool e sceglie lo pseudonimo V.

La scelta proviene dall'iniziale della parola victory (vittoria).

Nel 2016 pubblica una cover di Someone like You di Adele su SoundCloud. Nello stesso periodo esordisce come attore recitando un ruolo di supporto nel serial storico Hwarang; nello stesso contesto Kim interpreta anche un brano della colonna sonora, It's Definitely You, in collaborazione con il compagno dei BTS Jin.

L'8 giugno 2017 pubblica il brano 4 O'Clock, scritto, prodotto e interpretato insieme a RM (team leader dei BTS) per celebrare il quarto anniversario dei BTS.

V (Kim Tae-hyung)

V è un baritono con una estensione vocale dal tono "rauco".

La carriera di V con i BTS

La band dei BTS nasce a Seul nel 2013 per volontà del produttore Bang Si Hyuk.

I BTS sono in 7. Ecco i loro nomi ed i loro ruoli:

RM (Kim Nam-joon), team leader e rapper;

(Kim Nam-joon), team leader e rapper; Jin (Kim Seok-jin), cantante;

(Kim Seok-jin), cantante; Suga (Min Yoon-gi), rapper;

(Min Yoon-gi), rapper; J-Hope (Jung Ho-seok), rapper e coreografo;

(Jung Ho-seok), rapper e coreografo; Park Ji-min , cantante e coreografo del gruppo;

, cantante e coreografo del gruppo; V (Kim Tae-hyung), cantante;

(Kim Tae-hyung), cantante; Jungkook (Jeon Jung-kook), cantante, rapper e coreografo.

Come si può evincere dai ruoli, gran parte dei membri del gruppo vanta nozioni ed esperienze nei campi della danza e del rap. Oltre a produrre e comporre, i membri dei BTS si occupano in prima persona di scrivere i testi.

Proprio questi sono tra gli elementi più rilevanti del successo di questa band. Tra i temi affrontati nelle canzoni vi sono la salute mentale e l’autoaccettazione, che parlano in maniera profonda a un pubblico di giovani.

Il mix unico della formula di questi ragazzi unisce un look giovane, musica dance, ballate romantiche e rap spinto; sono tutti ingredienti che sin dall’inizio mettono i BTS sul radar di critica e, in particolare, di pubblico. In particolare, possono vantare sin dall’inizio una fanbase molto dedicata, auto-proclamatasi Army (esercito).

I BTS negli anni 2010

Rispetto al competitivo mercato musicale del K-pop (abbreviazione di Korean popular music, musica popolare della Corea del Sud), i BTS si sono distinti nel 2013 con il primo episodio della serie School Trilogy, 2 Cool 4 Skool. Qualche mese più tardi pubblicano il secondo della saga, O! RUL8,2?, per completare la trilogia con Skool Luv Affair, pubblicato a San Valentino nel 2014.

Verso la fine del 2014, i BTS pubblicano il loro album di debutto in versione integrale, Dark & Wild. Nel disco spicca la hit Danger. Seguono poi il disco Wake Up e la raccolta 2 Cool 4 Skool/O!RUL8,2? (sempre nel 2014).

I loro tour internazionali registrano il tutto esaurito, come quello per The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 (quarto EP), che entra nelle classifiche mondiali in quasi ogni angolo del globo, stabilendo il primato come il primo gruppo K-pop a realizzare un'impresa di questa proporzione.

L'uscita di Wings e l'ascesa verso il successo

Il gruppo consacra il proprio successo con l'album Wings, pubblicato alla fine del 2016, arrivando anche nella Canadian Hot 100 e debuttando nella Top 30 della Billboard 200. Il disco esce dopo poche settimane dal disco precedente Youth.

I BTS, con Wings, diventano così i primi artisti K-pop a trascorrere quattro settimane in classifica nel continente nord-americano.

L'album fa proseguire la crescita artistica e creativa del gruppo, attraverso sette brani solisti in grado di mettere in mostra la personalità di ogni membro.

Nel 2017 si aggiudicano il titolo di Top Social Artist Award ai Billboard Music Awards; ciò proprio mentre il loro quinto EP, Love Yourself: Answer, uscito a settembre, diventa il primo disco K-pop a debuttare nella Top Ten di Billboard 200.

Nel 2018 il disco di platino per Love Yourself: Tear, diventa il primo album K-pop a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Gli stessi record vengono battuti con Love Yourself: Answer e Map of the Soul: 7 (2020), in cima alle classifiche in ben venti nazioni.!

BTS: una foto del gruppo

2020: l'anno della consacrazione globale

Dopo una piccola pausa dai riflettori, il 2020 si rivela l’anno fondamentale per i BTS. Love Yourself: Answer diventa il primo disco di platino sudcoreano negli Stati Uniti, mentre il gruppo viene chiamato a eseguire Old Town Road (canzone del rapper americano Lil Nas X) sul palco dei Grammy Awards.

In primavera il gruppo dei BTS pubblica il quarto album in lingua coreana e una hit negli Stati Uniti, Map of the Soul: 7, aggiungendo più di dieci nuove tracce.

Nell’ottica di accontentare un crescente numero di fan del mondo anglosassone, il gruppo pubblica la prima traccia cantata interamente in lingua inglese. Il brano, Dynamite, batte ogni record di streaming a qualche ora dal suo rilascio! Debutta in cima alla Billboard Hot 100. Il risultato rende i BTS la prima band interamente sudcoreana a raggiungere i vertici musicali USA. Il gruppo celebra il successo con un’apparizione agli MTV Video Music Awards, cantando Dynamite per un pubblico virtuale.

Nel 2021 arriva un'altra collaborazione eccellente: pubblicano insieme ai Coldplay di Chris Martin il brano My Universe.