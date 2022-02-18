1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

V (Kim Tae-hyung)

V (Kim Tae-hyung)

V (Kim Tae-hyung)

Biografia

Il suo pseudonimo è V, ma il suo vero nome è Kim Tae-hyung. È uno dei cantanti dei Bangtan Boys, meglio noti come BTS. Nasce il 30 dicembre 1995 a Taegu, in Corea del Sud.

Ha un fratello e una sorella più giovani. Già alle scuole primarie Kim Tae-hyung ha chiaro che il suo futuro è quello di diventare un cantante professionista. Comincia a prendere lezioni di sassofono, strumento che studia per quattro anni. Tramite la partecipazione ad una audizione, entra alla Big Hit Entertainment (azienda sudcoreana di intrattenimento e lifestyle). Come spesso accade nelle storie che raccontano gli artisti, Kim Tae-hyung si era recato sul posto per accompagnare un amico e non aveva la seria intenzione di partecipare anche lui ai provini.

Dopo il conseguimento del diploma alla Korean Arts High School di Seul nel 2014, prosegue con gli studi alla Global Cyber University, ottenendo un Master in Media pubblicitari nel 2020 (come il suo collega Park Ji-min).

È nel giugno 2013 che Kim debutta come membro dei BTS; con il gruppo canta nel singolo 2 Cool 4 Skool e sceglie lo pseudonimo V.

La scelta proviene dall'iniziale della parola victory (vittoria).

Nel 2016 pubblica una cover di Someone like You di Adele su SoundCloud. Nello stesso periodo esordisce come attore recitando un ruolo di supporto nel serial storico Hwarang; nello stesso contesto Kim interpreta anche un brano della colonna sonora, It's Definitely You, in collaborazione con il compagno dei BTS Jin.

L'8 giugno 2017 pubblica il brano 4 O'Clock, scritto, prodotto e interpretato insieme a RM (team leader dei BTS) per celebrare il quarto anniversario dei BTS.

V (Kim Tae-hyung)

V (Kim Tae-hyung)

V è un baritono con una estensione vocale dal tono "rauco".

La carriera di V con i BTS

La band dei BTS nasce a Seul nel 2013 per volontà del produttore Bang Si Hyuk.

I BTS sono in 7. Ecco i loro nomi ed i loro ruoli:

  • RM (Kim Nam-joon), team leader e rapper;
  • Jin (Kim Seok-jin), cantante;
  • Suga (Min Yoon-gi), rapper;
  • J-Hope (Jung Ho-seok), rapper e coreografo;
  • Park Ji-min, cantante e coreografo del gruppo;
  • V (Kim Tae-hyung), cantante;
  • Jungkook (Jeon Jung-kook), cantante, rapper e coreografo.

Come si può evincere dai ruoli, gran parte dei membri del gruppo vanta nozioni ed esperienze nei campi della danza e del rap. Oltre a produrre e comporre, i membri dei BTS si occupano in prima persona di scrivere i testi.

Proprio questi sono tra gli elementi più rilevanti del successo di questa band. Tra i temi affrontati nelle canzoni vi sono la salute mentale e l’autoaccettazione, che parlano in maniera profonda a un pubblico di giovani.

Il mix unico della formula di questi ragazzi unisce un look giovane, musica dance, ballate romantiche e rap spinto; sono tutti ingredienti che sin dall’inizio mettono i BTS sul radar di critica e, in particolare, di pubblico. In particolare, possono vantare sin dall’inizio una fanbase molto dedicata, auto-proclamatasi Army (esercito).

I BTS negli anni 2010

Rispetto al competitivo mercato musicale del K-pop (abbreviazione di Korean popular music, musica popolare della Corea del Sud), i BTS si sono distinti nel 2013 con il primo episodio della serie School Trilogy, 2 Cool 4 Skool. Qualche mese più tardi pubblicano il secondo della saga, O! RUL8,2?, per completare la trilogia con Skool Luv Affair, pubblicato a San Valentino nel 2014.

Verso la fine del 2014, i BTS pubblicano il loro album di debutto in versione integrale, Dark & Wild. Nel disco spicca la hit Danger. Seguono poi il disco Wake Up e la raccolta 2 Cool 4 Skool/O!RUL8,2? (sempre nel 2014).

I loro tour internazionali registrano il tutto esaurito, come quello per The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 (quarto EP), che entra nelle classifiche mondiali in quasi ogni angolo del globo, stabilendo il primato come il primo gruppo K-pop a realizzare un'impresa di questa proporzione.

L'uscita di Wings e l'ascesa verso il successo

Il gruppo consacra il proprio successo con l'album Wings, pubblicato alla fine del 2016, arrivando anche nella Canadian Hot 100 e debuttando nella Top 30 della Billboard 200. Il disco esce dopo poche settimane dal disco precedente Youth.

I BTS, con Wings, diventano così i primi artisti K-pop a trascorrere quattro settimane in classifica nel continente nord-americano.

L'album fa proseguire la crescita artistica e creativa del gruppo, attraverso sette brani solisti in grado di mettere in mostra la personalità di ogni membro.

Nel 2017 si aggiudicano il titolo di Top Social Artist Award ai Billboard Music Awards; ciò proprio mentre il loro quinto EP, Love Yourself: Answer, uscito a settembre, diventa il primo disco K-pop a debuttare nella Top Ten di Billboard 200.

Nel 2018 il disco di platino per Love Yourself: Tear, diventa il primo album K-pop a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Gli stessi record vengono battuti con Love Yourself: Answer e Map of the Soul: 7 (2020), in cima alle classifiche in ben venti nazioni.!

BTS - foto del gruppo

BTS: una foto del gruppo

2020: l'anno della consacrazione globale

Dopo una piccola pausa dai riflettori, il 2020 si rivela l’anno fondamentale per i BTS. Love Yourself: Answer diventa il primo disco di platino sudcoreano negli Stati Uniti, mentre il gruppo viene chiamato a eseguire Old Town Road (canzone del rapper americano Lil Nas X) sul palco dei Grammy Awards.

In primavera il gruppo dei BTS pubblica il quarto album in lingua coreana e una hit negli Stati Uniti, Map of the Soul: 7, aggiungendo più di dieci nuove tracce.

Nell’ottica di accontentare un crescente numero di fan del mondo anglosassone, il gruppo pubblica la prima traccia cantata interamente in lingua inglese. Il brano, Dynamite, batte ogni record di streaming a qualche ora dal suo rilascio! Debutta in cima alla Billboard Hot 100. Il risultato rende i BTS la prima band interamente sudcoreana a raggiungere i vertici musicali USA. Il gruppo celebra il successo con un’apparizione agli MTV Video Music Awards, cantando Dynamite per un pubblico virtuale.

Nel 2021 arriva un'altra collaborazione eccellente: pubblicano insieme ai Coldplay di Chris Martin il brano My Universe.

Vuoi ricevere aggiornamenti su V (Kim Tae-hyung) ?

Inserisci la tua migliore e-mail

3 fotografie

Foto e immagini di V (Kim Tae-hyung)

Foto di V (Kim Tae-hyung)
Foto di V (Kim Tae-hyung)
Foto di V (Kim Tae-hyung)

Video V (Kim Tae-hyung)

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con V (Kim Tae-hyung). Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di V (Kim Tae-hyung).

Venerdì 18 febbraio 2022 18:14:15

Pensieri a Taehyung Kim e a sua nonna


Carissimo Taehyung, sei una persona molto molto speciale, te lo dico dal profondo del mio cuore e della mia anima. Spero che tu guarisca presto da Covid. Sei un artista completo, un ragazzo stupendo, bellissimo, sensibile dolcissimo. Riceverai tanti complimenti dai tuoi fans. Ti voglio direi che quelli che tu sei oggi una persona un uomo meraviglioso è frutto dell'amore della tua famiglia, in particolare della tua amatissima nonna a cui sei legatissimo, e che io vi penso come hai chiesto tu ai tuoi concerti, di far sì che lei sia nei nostri pensieri. Sono una tua ammiratrice Italiana, non sono una ragazzina, mi piace tantissimo la tua voce. Prego per te, ti auguro un futuro splendido e radioso, come lo sei tu. DIO ESISTE PERCHÉ ESISTI TU caroTAE. Le persone che sono accanto a te sono fortunate. Ti auguro ogni felicità. Con affetto immenso una tua ammiratrice Giovanna. Dio ti benedica.
Un fortissimo abbraccio angelo 😇Tae.
Con la tua band devi venire a Milano, Italia.
Ho un sogno di poterti incontrare un giorno. ciao

Da: Giovanna

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Adele Rm Jin Suga J-hope Park Ji-min Jungkook Chris Martin BTS - Bangtan Boys Musica

V (Kim Tae-hyung) nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film Discografia

Tito

Tito

Imperatore dell'antica Roma
α 30 dicembre 39
ω 13 settembre 81
Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini

Politica italiana
α 30 dicembre 1962
Antonio Pappano

Antonio Pappano

Direttore d'orchestra inglese
α 30 dicembre 1959
Corrado Passera

Corrado Passera

Banchiere e manager italiano
α 30 dicembre 1954
Diego Della Valle

Diego Della Valle

Imprenditore italiano
α 30 dicembre 1953
Ellie Goulding

Ellie Goulding

Cantante inglese
α 30 dicembre 1986
Emile Loubet

Emile Loubet

8° Presidente della Repubblica francese
α 30 dicembre 1838
ω 20 dicembre 1929
Filippo Penati

Filippo Penati

Politico italiano
α 30 dicembre 1952
ω 9 ottobre 2019
Jay Kay

Jay Kay

Cantante inglese, Jamiroquai
α 30 dicembre 1969
LeBron James

LeBron James

Giocatore di basket statunitense
α 30 dicembre 1984
Paolo Villaggio

Paolo Villaggio

Attore italiano
α 30 dicembre 1932
ω 3 luglio 2017
Patti Smith

Patti Smith

Cantante statunitense
α 30 dicembre 1946
Rudyard Kipling

Rudyard Kipling

Scrittore inglese, premio Nobel
α 30 dicembre 1865
ω 18 gennaio 1936
Theodor Fontane

Theodor Fontane

Scrittore e poeta tedesco
α 30 dicembre 1819
ω 20 settembre 1898
Tiger Woods

Tiger Woods

Campione di golf statunitense
α 30 dicembre 1975
Varenne

Varenne

Campione ippico
α 19 maggio 1995
Irama

Irama

Cantante italiano
α 20 dicembre 1995
Park Ji-min

Park Ji-min

Cantante sudcoreano, BTS
α 13 ottobre 1995
Tananai

Tananai

Cantautore italiano
α 8 maggio 1995
Yuman

Yuman

Cantante italiano
α Anno 1995
Alice Campello

Alice Campello

Influencer italiana
α 5 marzo 1995
Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese

Influencer e modello italiano
α 1 febbraio 1995
Dua Lipa

Dua Lipa

Cantante inglese di origini albanesi kosovare
α 22 agosto 1995
Francesca Michielin

Francesca Michielin

Cantante italiana
α 25 febbraio 1995
Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble

Cantante italiano, Il Volo
α 11 febbraio 1995
Gigi Hadid

Gigi Hadid

Modella statunitense
α 23 aprile 1995
Jacopo Tissi

Jacopo Tissi

Ballerino italiano
α 13 febbraio 1995
Joshua Bale

Joshua Bale

Rapper italiano
α 14 agosto 1995
Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola

Cantante italiano
α 26 aprile 1995
Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego

Tennista italiano
α 11 maggio 1995
Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni

Attore italiano
α 8 agosto 1995
Mara Sattei

Mara Sattei

Cantante italiana
α 28 aprile 1995
Matilda De Angelis

Matilda De Angelis

Attrice italiana
α 11 settembre 1995
Missy Franklin

Missy Franklin

Nuotatrice statunitense
α 10 maggio 1995
Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto

Modella italiana e personaggio tv
α 8 gennaio 1995
Samy Youssef

Samy Youssef

Modello e personaggio tv egiziano
α 15 settembre 1995
Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Attore statunitense
α 27 dicembre 1995
Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi

Influencer e personaggio tv italiano
α 2 aprile 1995

Chi l'ha detto?

Chi controlla il passato controlla il futuro.
Chi controlla il presente controlla il passato.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail