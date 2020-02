Biografia • Farsi largo a calci rotanti

Nato nella città di Ryan, in Oklahoma (USA) il 10 marzo 1940, da madre irlandese e padre Cherokee, il suo vero nome è Carlos Ray Norris Jr.

Il nome di Chuck Norris è associato perlopiù al suo personaggio più noto, Cordell Walker, protagonista della serie tv "Walker, Texas Ranger". Oltre a questa serie l'attore ha partecipato a numerosi film, ma ancor prima di essere una star dello schermo Chuck Norris è un campione di arti marziali.

Negli anni '60 partecipa a diversi campionati di Karate e diventa campione del mondo nella categoria dei pesi medi nel 1968. Conserva il titolo per sei anni, fino al 1974, anno in cui si ritira dalle competizioni agonistiche. Prima di diventare noto al grande pubblico è stato anche insegnante di arti marziali: tra gli allievi illustri ci sono stati Donnie Osmond e Marie Osmond, Bob Barker, Priscilla Presley e Steve McQueen.

La carriera di attore di Cheuck Norris inizia proprio grazie all'allievo Steve McQueen; appare per la prima volta nel film "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente", di cui Bruce Lee - vera e propria leggenda delle arti marziali - è interprete protagnosta nonchè regista.

Il combattimento nel finale del film al Colosseo vede di fronte Bruce Lee e Chuck Norris.

Per l'americano il primo ruolo da protagonista arriva nel 1978, nel film "Good guys wear black"; prenderà parte ad oltre 30 film nel ruolo di protagonista assoluto; tra i titoli più noti: "Invasion U.S.A.", "Missing in action" e "Delta force".

Nel 1968 il nome di Chuck Norris viene iscritto nella Hall of Fame delle "cinture nere" come atleta dell'anno. Nel 1975 è "Istruttore dell'anno" e nel 1977 "Uomo dell'anno".

Chuck Norris è inoltre fondatore e presidente dell'UFAF (United Fighting Arts Federation) che conta piùdi 2.300 cinture nere in tutto il mondo.

Nel 1997 Chuck Norris riceve un riconoscimento di valore altissimo nel campo delle arti marziali: gli viene riconosciuto l'ottavo livello di "Cintura Nera Grand Master" nella disciplina del Tae Kwon Do. In 4.500 anni di tradizione si tratta della prima volta che il riconoscimento viene asseganto a un uomo di origine non asiatica.

L'agonismo, la sfida, lo sport, con i suoi valori, sono e rimangono nel cuore di Chuck Norris che si avvicina e si appassiona al mondo delle gare "offshore". E nel 1991 vince il campionato "World Off Shore Powerboat" con il team "Popeye Chicken". In seguito stabilisce un record: in 12 ore e 8 minuti con una barca Scarab di 38 piedi percorre 605 miglia attraverso i Grandi Laghi, da Chicago a Detroit.

Nel 1988 pubblica la sua autobiografia "The Secret of Inner Strength" (Il segreto della forza interiore), che diviene in breve un best seller. Dopo pochi anni seguirà il secondo libro, "The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems" (Il segreto del mio successo. Soluzioni zen ai problemi della vita).

Negli anni Chuck Norris ha prestato la sua immagine e ha aiutato pubblicamente e concretamente numerose organizzazioni per scopi benefici. Ha ricevuto inoltre diversi riconoscimenti per queste sue attività.

Inizia a girare la serie "Walker Texas Ranger" nel 1993.

Sostenitore del presidente George Bush, con il suo aiuto Chuck Norris ha fondato a Houston (in Texas) la "Kick-Start Foundation", un programma di insegnamento delle arti marziali rivolto a 150 ragazzini con problemi. L'attività è parte integrante del programma scolastico dei giovani, e si è rivelato un successo per il recupero sociale dei ragazzi (tolti dalla strada e dalle bande). L'insegnamento della disciplina e del rispetto fa da contorno all obiettivo primario: l'accrescimento dell'autostima dei giovani. Il programma è stato poi esteso in 30 altre scuole degli Stati Uniti arrivando a contare più di 4.200 tra ragazzi e ragazze attivamente partecipi.

Dal 2005 l'immagine di Chuck Norris è stata coinvolta da un fenomeno Internet noto come "Chuck Norris Facts"; il carattere comico dei contenuti di questo fenomeno, insieme alla natura del mezzo di comunicazione, hanno contribuito al diffondersi rapidissimo della sua notorietà: attraverso siti, blog, newsgroup vengono continuamente diffuse notizie palesemente inventate su Chuck Norris. La forma è quella di frasi brevi che celebrano (con voluta e inverosimilie esagerazione) la forza, la (presunta) cattiveria e i noti "calci rotanti" di Chuck Norris. Il sito italiano più noto è il blog http://welovechucknorris.blogspot.com