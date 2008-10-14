John Kenneth Galbraith
Biografia • Influenze economiche
Canadese, naturalizzato statunitense nel 1937, economista fra i più noti ed influenti del suo tempo, John Kenneth Galbraith nasce a Iona Station (Ontario, Canada) il giorno 15 ottobre 1908. Dopo i primi studi compiuti all'Università di Toronto, consegue un Master of Science nel 1931 e un dottorato (PhD) nel 1934, all'Università della California. Diviene docente universitario ed insegna presso le università di California, Princeton, Cambridge e Harvard. Si ritira dall'insegnamento nel 1975.
Schierato con i democratici americani, è uno dei primi sostenitori di John Fitzgerald Kennedy: ricoprirà alcuni incarichi pubblici sotto la sua amministrazione, ma anche sotto quella di Roosevelt; sarà inoltre consigliere del presidente Clinton. Durante la Seconda guerra mondiale Galbraith è responsabile dei prezzi di tutti le merci degli Stati Uniti, ruolo che gli vale l'appellativo di "Supercommissario ai prezzi"; è consigliere economico del candidato democratico alla presidenza Adlai Stevenson dal 1952 e 1956; ambasciatore in India dal 1961 al 1963 (durante la presidenza di John F. Kennedy).
Galbraith ricopre anche il ruolo di presidente della American Economic Association.
Fornisce un prezioso contributo per l'elaborazione del programma di "Grande società" del presidente Lyndon Johnson e scrive il discorso presidenziale in cui quel programma viene illustrato. A causa della guerra in Vietnam, successivamente romperà il rapporto con Johnson.
La sua fama si afferma come quella di economista liberal e il suo pensiero appare oggi come notevolmente influente sulla storia economica del XX secolo, grazie anche al diretto impegno politico che Galbraith assunse. La notorietà arriva negli anni '60 con la diffusione del libro "The affluent society" (tradotta in italiano con il titolo "La società opulenta"), che, secondo il New York Times, costrinse la nazione americana a riesaminare i suoi valori: nell'opera di Galbraith si sostiene che gli Stati Uniti erano diventati ricchi in merci di consumo, ma poveri nel campo dei servizi sociali.
Membro di numerose accademie statunitensi, è stato insignito di circa cinquanta lauree ad honorem da parte di università di tutto il mondo.
Oltre a numerose pubblicazioni in campo economico ha scritto anche due romanzi: "The Triumph" (1968, Il trionfo) e "A Tenured Professor" (1990, Il professore di Harvard).
John Kenneth Galbraith muore il giorno 29 aprile 2006 alla veneranda età di 98 anni, presso il Mount Auburn Hospital di Cambridge (Massachusetts).
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Bibliografia essenziale:
2004: The Economics of Innocent Fraud (L'economia della truffa)
2000: Storia del pensiero economico
2000: Facce note
1998: Letters to Kennedy
1996: The Good Society
1994: A Journey Through Economic Time
1992: The Culture of Contentment (La cultura dell'appagamento)
1990: A Tenured Professor (Il professore di Harvard)
1990: A Short History of Financial Euphoria (Breve storia dell'euforia finanziaria)
1988: Capitalism, Communism and Coexistence (con S. Menshikov, Le nuove prospettive dell'economia mondiale)
1987: Economics in Perspective (Storia dell'economia)
1986: A View from the Stands
1983: The Voice of the Poor
1983: The Anatomy of Power (Anatomia del potere)
1981: A Life in Our Times (Una vita del nostro tempo)
1979: The Nature of Mass Poverty (La natura della povertà di massa)
1978: Almost Everyone's Guide to Economics
1977: The Age of Uncertainty (L'età dell'incertezza)
1975: Money: Whence It Came. Where It Went (La moneta: da dove viene e dove va)
1973: Economics and Public Purpose (L'economia e l'interesse pubblico)
1973: A China Passage (Passaggio in Cina)
1969: Ambassador's Journal
1968: Come uscire dal Vietnam
1967: The New Industrial State (Il nuovo stato industriale)
1964: The Scotch (Scozzesi in Canada)
1960: The Liberal Hour (I grandi problemi)
1958: The Affluent Society (La società opulenta)
1955: Economics and the Art of Controversy
1954: The Great Crash (Il grande crollo)
1952: American Capitalism (Il capitalismo americano)
Frasi di John Kenneth Galbraith
Le persone che si credono intensamente impegnate a riflettere in privato di solito non stanno facendo nulla.
Mi sono sempre preoccupato di conservare una certa distanza e penso che si debba sempre tenersi stretta una parte del proprio io e non essere mai totalmente convinto della giustezza di quello che si fa. La fede dovrebbe sempre essere temperata dalla moderazione.
Il socialismo, al nostro tempo, non è una conquista dei socialisti; il socialismo moderno è il figlio degenere del capitalismo. E così sarà negli anni a venire.
Non occorrono né coraggio né prescienza per predire il disastro. Il coraggio è necessario per affermare che le cose vanno bene, proprio nel momento in cui stanno andando bene. Gli storici si divertono a crocifiggere il falso profeta del millennio. Non insistono mai sull'errore dell'uomo che a torto predisse l'Armageddon.
Nella società opulenta non si può fare nessuna valida distinzione tra i lussi e le necessità.
Se non vide, o se non previde completamente la Rivoluzione industriale nella sua piena manifestazione capitalistica, Smith osservò con grande chiarezza le contraddizioni, l'obsolescenza e, soprattutto, l'angusto egoismo sociale del vecchio ordine. Se egli era un profeta del nuovo, ancor di più era un nemico del vecchio.
Tutte le razze hanno prodotto economisti di successo, con l'eccezione degli Irlandesi che senza dubbio possono vantare la loro devozione ad arti più alte.
Si dice che molto del lavoro del mondo è fatto da uomini che non sentono molto bene. Marx è uno di questi.
I soldi sono una cosa singolare. Si collocano come una delle più grandi fonti di gioia dell'uomo. La morte è la sua più grande fonte di ansietà. I soldi differiscono da un'automobile, da una padrona o da un cancro nell'essere ugualmente importanti per quelli che li hanno e per quelli che non li hanno.
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