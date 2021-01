Lizzie Magie deposita il primo disegno di brevetto per il gioco da tavolo "The Landlord's Game", antenato del Monopoly.

Un giornale austriaco riporta la notizia della scoperta, fatta da Wilhelm Conrad Röntgen, di un tipo di radiazione in seguito nota come raggi X.

37 anni fa

Il giornalista Pippo Fava, attivo contro Cosa Nostra, viene assassinato: alle nove e mezza di sera si trova in via dello Stadio a Catania, e si sta dirigendo al Teatro Verga per andare a prendere la nipote, impegnata a recitare in "Pensaci, Giacomino!" quando viene freddato da cinque colpi alla nuca.