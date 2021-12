Biografia

Alan Alexander Milne (spesso indicato come A. A. Milne) nasce il 18 gennaio del 1882 a Kilburn, in Inghilterra. Trascorre i primi anni della sua infanzia a Londra, e nella capitale britannica frequenta la scuola privata in cui il direttore è suo padre John Vine Milne. Tra i suoi insegnanti c'è anche H. G. Wells. Successivamente entra nella Scuola di Westminster, per poi iscriversi al Trinity College di Cambridge, dove - approfittando di una borsa di studio - ha l'opportunità di studiare matematica.

Negli anni del Trinity si dedica alla redazione di "Granta", la rivista scolastica, su cui scrive numerosi articoli realizzati con il fratello Kenneth Milne. I suoi scritti attirano l'attenzione di "Punch", la più importante rivista umoristica britannica, che richiede e ottiene - quindi - la sua collaborazione.

Nel 1913 sposa Dorothy de Sélincourt - detta Daphne, che nel 1920 dà alla luce il figlio Christopher Robin Milne.

Dopo la guerra

Nel corso della Prima Guerra Mondiale Alan Alexander Milne entra nell'esercito. Terminato il conflitto, si espone in modo significativo contro la guerra. A partire dalla seconda metà degli anni Dieci pubblica numerosi libri di vari generi. Al 1922 risale, per esempio, il romanzo giallo "The Red House Mistery" (in italiano, "Il dramma di Corte Rossa").

Si dedica, inoltre, alla scrittura di lavori teatrali, grazie a cui la sua fama supera i confini nazionali per arrivare fino agli Stati Uniti. Milne, in più, scrive anche per il cinema, complice l'incontro con Leslie Howard, attore che aveva recitato nella sua commedia "Mr. Pim Passes By", che lo convince a realizzare quattro sceneggiature per la Minerva Films, la sua casa di produzione. Si tratta di "The Bump", "Twice Two", "Five Pounds Reward" e "Bookworms".

Alan Alexander Milne e Winnie the Pooh

Divenuto padre, nel 1920, di Christopher Robin, nel 1925 Alan Alexander Milne compra Cotchford Farm, una villa di campagna nell'East Sussex, ad Hartfield. Nello stesso anno prende la decisione di concentrarsi sulla letteratura per ragazzi.

Dopo avere scritto "Gallery of Children", nel 1926 pubblica "Winnie-the-Pooh" (Winnie Pooh), un libro che rappresenta la trascrizione delle storie che l'autore è abituato a raccontare al suo bambino. Non a caso Christopher Robin è uno dei protagonisti, insieme con i suoi animali di pezza, tra i quali spicca Winnie Pooh.

Alan Alexander Milne con il figlio Christopher

Nel 1927 l'autore inglese dà alle stampe "Now We Are Six", una raccolta di poesie per bambini che vede ancora Pooh come protagonista, mentre un anno più tardi è la volta di "The House at Pooh Corner" (in italiano, "La strada di Puh").

Il ritorno ai romanzi

Dopo il secondo libro con al centro della scena l'orsacchiotto di pezza, tuttavia, Milne decide di abbandonare la letteratura per bambini, anche perché nel frattempo Christopher Robin sta crescendo.

Torna, quindi, ai romanzi: "Two People" viene pubblicato nel 1931, mentre è di un paio di anni più tardi "Four Days Wonder". Nel 1934 Milne completa il saggio "Peace with honour", in cui espone le proprie tesi contro la guerra, che tuttavia verranno ritrattate nel 1940 in "War with honour".

Nel frattempo continua a dedicarsi al teatro, scrivendo le opere "Sarah Simple" e "Gentleman Unknown". Per il cinema realizza la sceneggiatura di "Four Days Wonder", mentre per la televisione si occupa della scrittura di "The Man in the Bowler Hat". Nel 1952 Alan Alexander Milne si ritira nella sua villa di Hartfield dopo avere subito un intervento chirurgico al cervello che gli provoca un'invalidità permanente: è qui che muore il 31 gennaio del 1956.

Dopo la sua morte, i diritti sui personaggi del mondo di Puh sono passati dapprima alla vedova Daphne, poi acquisiti dalla Walt Disney. La casa di produzione ha fatto del personaggio Winnie The Pooh uno dei suoi marchi di maggior successo, realizzando film, cartoni animati, pupazzi, libri e merchandising vari.

Il film biografico del 2017

Nel 2017 è stato realizzato il film "Addio Christopher Robin" (Goodbye Christopher Robin), di Simon Curtis. L'opera racconta soprattutto la creazione di Winnie the Pooh (e di tutti gli altri personaggi del Bosco dei Cento Acri), narrata attraverso il rapporto tra Milne e il figlio. Tra gli interpreti ci sono Domhnall Gleeson - nei panni di A. A. Milne, e Margot Robbie - in quelli della moglie Daphne.