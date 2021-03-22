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Simone Paciello

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Biografia

Simone Paciello nasce a Napoli il 12 luglio del 1996. Da studente poco attento che voleva mettere a frutto la propria anima creativa, Simone, in arte Awed, è divenuto uno dei volti di punta della nuova generazione del mondo dello spettacolo, che utilizza i linguaggi e le modalità dei social network per avvicinare le generazioni più giovani alla televisione e al cinema. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Awed, concorrente dell'edizione de L'Isola dei Famosi 2021.

Simone Paciello

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Simone Paciello: gli esordi come youtuber

Come molti ragazzi che appartengono alla sua generazione, Simone può considerarsi a pieno diritto un vero nativo digitale. Abituato fin da piccolo a padroneggiare in maniera agile i dispositivi elettronici e linguaggi della rete, inizia quasi per scherzo a intrattenere l'idea di diventare creatore di contenuti in prima persona. Grazie alla piattaforma di caricamento video YouTube (di cui abbiamo raccontato la storia), che permette a tutti di condividere file multimediali, Simone inizia a farsi notare, riuscendo a riscuotere già dai primi contenuti caricati un notevole successo.

Simone Paciello

La sua cifra stilistica si distingue per la capacità di interagire in maniera coinvolgente con i follower e di condividere video all'interno dei quali il giovane napoletano riesce a coniugare perfettamente sarcasmo e attualità con una certa ironia sul mondo dello spettacolo. Diventano famose in breve tempo le sue video reazioni, che lo vedono spesso commentare i programmi televisivi appartenenti al genere trash.

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Un po' come accade per i commenti testuali su Twitter, che generano un buon volume di interazioni durante gli appuntamenti televisivi, il legame tra televisione tradizionale e nuovi media viene sapientemente messo a frutto da Awed, che riesce a distinguersi in tal senso già nei primi mesi di attività. Nel 2016, ad appena vent'anni, Simone partecipa a due edizioni del programma Social Face, trasmesso su Sky Uno. In questo insolito contenitore, che dimostra l'attenzione dell'emittente per i contenuti cari alle nuove generazioni, Simone Paciello si confronta con altri sette youtuber.

Simone Paciello

Simone Paciello: l'ascesa in televisione e al cinema

In modo simile a quanto avviene per le carriere di altri youtuber, la notorietà vera e propria per Simone arriva quando i contenuti di Awed vengono notati da personalità che godono di fama tradizionale. Ecco dunque che, grazie alle reazioni pubbliche di Gianni Morandi e Fabri Fibra, cantanti che abbracciano target molto diversi, Simone Paciello riesce a farsi conoscere dal pubblico generalista.

Grazie alla fama ottenuta in tempi davvero rapidissimi, il giovane napoletano riesce a scrivere un libro dal titolo Penso ma non lo penso, che raggiunge un buon volume di vendite.

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Il trio comico

L'esperienza maturata nell'ambito del programma di Sky Uno gli insegna l'importanza della collaborazione con altri youtuber e lo convince a formare un trio comico assieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose.

La formazione raggiunge livelli di popolarità ancor più elevati al punto tale che Newtopia, etichetta discografica di Fedez, lega i tre artisti a un contratto e gli consente di incidere dischi di successo: Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti.

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Il trio viene notato anche da Massimo Boldi, che li chiama a far parte del cinepanettone Un Natale al Sud (2016, con: Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Enzo Salvi).

Nel frattempo, il passaggio da YouTube a nuove forme di televisione che ne rivedono il concetto tradizionale è completo, quando Simone Paciello arriva a condurre assieme ad Annie Mazzola il contenitore GFVIP Party su Mediaset Play. È proprio durante una puntata del programma che Simone rende nota la sua partecipazione in veste di naufrago all'Isola dei Famosi 2021, programma in onda su Canale 5 a partire dal mese di marzo.

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Il 7 giugno 2021 è lui il vincitore dell'Isola dei Famosi.

Simone Paciello: vita privata e curiosità

Simone è particolarmente attivo sui social network, una caratteristica indispensabile per uno youtuber. Proprio grazie alla sua tendenza alla condivisione è possibile conoscere alcuni dei dettagli relativi alla sua sfera più intima. È noto infatti che Simone Paciello è stato a lungo coinvolto in una relazione con l'attrice Ludovica Bizzaglia di Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set di Un Natale al Sud e dopo qualche mese hanno iniziato a frequentarsi. La storia è finita dopo qualche anno e Simone Paciello sembra intenzionato a concentrarsi molto sul lavoro e sulle prospettive di carriera.

Simone ha dichiarato in svariate interviste di soffrire di crisi d'identità, tanto che la scelta stilistica di mettere i pupazzi al contrario nei suoi primi video era un sottile modo di ironizzare proprio su questo aspetto della sua personalità.

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