Nicola Bartolini nasce a Cagliari il 7 febbraio del 1996. Dopo aver dedicato tutta la propria giovane vita alla ginnastica artistica, vede ripagati i suoi sforzi nell'ottobre 2021, quando si laurea campione del mondo nel corpo libero. Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera sportiva di Nicola Bartolini, primo italiano di sempre a raggiungere un simile traguardo.
Dalla giovinezza all'esordio come senior
La famiglia proviene da Quartu Sant'Elena, un comune popoloso dell'area metropolitana di Cagliari. Con il supporto dei genitori il piccolo Nicola inizia a muovere i primi passi in diverse discipline sportive, concentrandosi sulla ginnastica già dai quattro anni. Fin da piccolo si dimostra particolarmente dotato di talento: è portato per questo sport, che richiede notevole impegno.
Sin dalla giovane età le sue attitudini vengono progressivamente coltivate e affinate grazie un percorso di allenamento molto rigido. Dopo aver partecipato a gare nel settore giovanile conseguendo ottimi risultati, inizia la vera e propria carriera come senior nell'anno 2014.
L'occasione è la partecipazione ai campionati mondiali di Nanning, città cinese dove si svolge la 45esima edizione della competizione.
Pur non arrivando a classificarsi in posizioni di rilievo, Nicola Bartolini fa registrare una buona prestazione; si ripete nella competizione organizzata l'anno successivo a livello europeo nella città di Baku, in Azerbaigian. Lo stesso accade quando il giovane partecipa, sempre nel 2015, ai campionati mondiali di Glasgow, in Scozia.
Una giovane carriera tra successi e infortuni
Nelle competizioni mondiali di ginnastica che si svolgono con cadenza annuale Nicola Bartolini emerge come vera e propria promessa della ginnastica italiana, uno sport in cui il Bel Paese ha prodotto pochi talenti memorabili. Come purtroppo può accadere agli atleti, però, è un infortunio piuttosto serio a interrompere, fortunatamente solo in maniera provvisoria, la scalata al successo di Nicola. L'atleta sardo deve rinunciare alla partecipazione ai giochi olimpici del 2016 di Rio a causa di un intervento chirurgico, per risolvere un problema alla spalla.
Una volta completato il percorso di riabilitazione e ripresi gli allenamenti in modo sempre più serrato, riesce a ritrovare la giusta forma fisica per prendere parte alla Coppa del Mondo di Doha (2018), in Qatar, nonché alla World Challenge Cup di Osijek, in Croazia. In quest'ultima occasione Bartolini riesce a portare a casa ben due medaglie di bronzo, rispettivamente nella specialità del volteggio e del corpo libero.
Tuttavia un altro infortunio si mette di traverso: il nuovo ostacolo impedisce a Nicola Bartolini di poter gareggiare all'ottantesima edizione dei campionati assoluti di ginnastica artistica tenutisi a Riccione nello stesso anno.
Nicola Bartolini e il trionfo ai Mondiali 2021
Nel 2019 per Nicola inizia un percorso destinato a condurlo al successo. Durante i campionati europei di Stettino, in Polonia, riesce a qualificarsi per due finali di specialità: sono ancora una volta il corpo libero ed il volteggio; Nicola rimane fuori dal podio collezionando l'ottavo ed il sesto posto. Questi piazzamenti gli consentono comunque di potersi qualificare per i Campionati mondiali in programma per lo stesso anno a Stoccarda, in Germania.
Sempre nel 2019 si aggiudica la medaglia d'oro nel corpo libero ai campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, tenutisi a Meda; conferma così la stessa posizione ottenuta due anni prima a Perugia.
Dopo lo stop forzato dell'anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19, Nicola Bartolini viene convocato per prendere parte ai campionati europei del 2021. Nella competizione, che si svolge a Basilea (Svizzera), riesce ad aggiudicarsi il nono posto nella specialità dell'All Around (gara individuale su tutti gli attrezzi). Con un buon punteggio arriva a qualificarsi anche per la finale del corpo libero, che disputa in maniera ottima finendo al terzo posto, che gli vale il bronzo.
Nel mese di ottobre 2021 prende parte ai campionati del mondo di Kitakyushu, in Giappone. Alla competizione il ginnasta italiano partecipa assieme ad altri compagni di squadra, che come lui sono destinati a riscuotere un buon successo, anche a livello individuale. Nella finale del corpo libero, alla quale giunge classificandosi con un buon punteggio di base, arriva la vera svolta.
Nicola Bartolini esegue un esercizio al corpo libero che rasenta la perfezione! Ottiene il punteggio più alto e diventa così il primo italiano a conquistare la medaglia d'oro mondiale in questa disciplina della ginnastica artistica maschile.
La ginnastica non ti dà minuti di recupero per rimediare, non ti dà dei time out per riprendere fiato e ragionare a mente lucida, la ginnastica è come la vita: tutto può accadere, l'importante è reagire subito, non mollare nemmeno un attimo, andare avanti, adattarsi e accogliere a testa bassa e a braccia aperte tutte le lezioni che essa vuole darci.
Nicola Bartolini: vita privata e curiosità
Sulla vita privata del giovane ginnasta vige il più assoluto riserbo per scelta proprio del ragazzo, che tuttavia non nasconde di essere felicemente fidanzato.
Per quanto riguarda le sue passioni è evidente quella per i tatuaggi: sono numerosi quelli che adornano il corpo di Nicola, in un mix di stili diversi.
È possibile seguirlo su Instagram.
Frasi di Nicola Bartolini
La ginnastica è uno sport strano, unico nel suo genere: devi mostrare anni e anni di lavoro in un minuto e mezzo. Quando quel minuto e mezzo fila liscio come l'olio, si impara la lezione che l'impegno e la dedizione vengono sempre premiati. Ma è quando qualcosa non va come dovrebbe che lei ti insegna qualcosa di più sottile: per quanto tu possa impegnarti e sacrificarti nella vita, ogni singolo istante è determinante e diverso da tutti gli altri. Per quanto tu possa allungare il braccio e recuperare l'attrezzo, può succedere che tu non riesca a prenderlo, è questione di secondi, e tutto, proprio tutto, in un momento impercettibile può cambiare. Questo non significa che non serve impegnarsi, anzi: sbagliare non fa altro che alimentare la voglia di imparare ancora, di capire che sbagliare e imparare fanno parte di un unico processo di crescita e maturazione. La ginnastica non ti dà minuti di recupero per rimediare, non ti dà dei time out per riprendere fiato e ragionare a mente lucida, la ginnastica è come la vita: tutto può accadere, l'importante è reagire subito, non mollare nemmeno un attimo, andare avanti, adattarsi e accogliere a testa bassa e a braccia aperte tutte le lezioni che essa vuole darci.
La ginnastica a volte è una giostra, si va su o giù per un piccolo errore.
