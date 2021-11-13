Biografia

Matteo Berrettini nasce a Roma il 12 aprile 1996. Con la tendenza a infrangere record anno dopo anno, nel 2021 - anno della sua esplosione - è uno dei giovani tennisti di punta a livello mondiale. A confermarlo c'è il raggiungimento della 7ª posizione della classifica globale ATP nel settembre 2021. Scopriamo di più sulla strabiliante carriera di Matteo Berrettini, senza dimenticare di approfondire gli aspetti legati alla sua vita privata.

Matteo Berrettini

Percorso scolastico e legami familiari

Matteo nasce in un contesto agiato. I genitori incoraggiano Matteo e il fratello minore Jacopo (più giovane di tre anni) a coltivare sin da piccoli la passione per il tennis. È proprio grazie al rapporto con Jacopo che Matteo decide di proseguire nella pratica di questa disciplina sportiva.

Il futuro tennista dei record trascorre la propria infanzia nel quartiere Nuovo Salario, iscrivendosi al liceo scientifico Archimede. Tuttavia, a causa di crescenti impegni legati al tennis, durante l'ultimo anno delle superiori Matteo diventa privatista, proprio per riuscire a conciliare tutti gli appuntamenti di un agenda sempre più fitta.

Matteo Berrettini: gli esordi sorprendenti e i problemi fisici

Nel 2017 fa il suo debutto nel tabellone principale dell'Open italiano grazie a una wildcard. Anche se viene eliminato, emerge: tutti guardano a lui come il tennista nostrano da tenere d'occhio.

Due anni più tardi, nel 2019, si aggiudica due titoli, tra cui l'Hungarian Open. Grazie a questi successi riesce a qualificarsi per il torneo di Wimbledon; qui viene battuto dal campionissimo Roger Federer; nei suoi confronti mostra grande sportività e senso dell'ironia: alla fine gli chiede...

Quanto ti devo per la lezione di tennis?

Per problemi fisici decide di ritirarsi dall'ATP Cup 2020; a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19, inizia ad assistere a un peggioramento delle prestazioni. Ad esempio, nella competizione dei Masters tenutasi a Parigi, Matteo Berrettini perde lo scontro con Marcos Giron nelle fasi iniziali, adducendo tra le ragioni proprio le difficoltà fisiche.

A dispetto dei risultati poco soddisfacenti Berrettini rimane al 105° posto per il secondo anno di seguito; ciò accade perché la classifica non viene aggiornata durante gli stop dovuti alla pandemia.

L'anno d'oro 2021

Il momento di svolta per la carriera del giovane tennista romano arriva nel 2021. Nel momento in cui riprendono tutte le più importanti competizioni sportive, il fitto calendario vede impegnato Matteo Berrettini nella gara del Queen's Club; si tratta di un torneo che rientra nella classifica ATP 500. Grazie a una performance straordinaria, il 20 giugno si aggiudica la vittoria del torneo. Matteo diventa così il primo esordiente a conquistare il titolo dopo Boris Becker; è anche il primo tennista italiano a vincere la coppa.

Il nome di Matteo Berrettini inizia così ad attirare l'attenzione degli appassionati, che in vista dell'avvicinarsi di Wimbledon cominciano a tenerlo in considerazione. Nel corso di quello che è il torneo di tennis più famoso e prestigioso al mondo, Matteo stupisce tutti arrivando in semifinale. Prima di lui c'era riuscito soltanto un altro italiano: Nicola Pietrangeli, nel 1960.

Il primo italiano in finale a Wimbledon

Dopo la vittoria sul favorito Hurkacz entra nella storia del tennis mondiale, in quanto primo italiano ad arrivare in finale di singolo sull'erba di Wimbledon.

Nell'ultima partita si trova di fronte a Novak Djokovic, re indiscusso della classifica ATP e considerato uno dei tennisti migliori nella storia della disciplina. La partita viene seguita da moltissimi italiani, grazie anche alla curiosa concomitanza con la finale degli europei di calcio (Euro 2020) Italia-Inghilterra, in programma la sera stessa, a pochi chilometri di distanza.

Dopo un primo set molto combattuto, la superiorità di Djokovic emerge. Berrettini viene battuto con onore sul campo.

Ancora contro Djokovic

Durante la competizione degli US Open, Matteo raggiunge la fase dei quarti di finale dopo aver fatto registrare ottime prestazioni. Il tabellone lo mette di nuovo a confronto con la nemesi Novak Djokovic.

Il campione serbo vince in quattro set, con uno schema simile alla finale di Wimbledon di poche settimane prima. Matteo Berrettini non si dimostra sconfitto, poiché riconosce l'immensa superiorità del numero 1 al mondo. Inoltre, grazie ai risultati raggiunti nel 2021, il 13 settembre Matteo diventa il numero 7 al mondo.

Matteo Berrettini: vita privata e curiosità

Grazie alla bella presenza e al look mediterraneo, Matteo Berrettini gode di una sana autostima. Per questo motivo, nonostante i molti impegni legati alla sua carriera sportiva, è riuscito a costruire alcune relazioni stabili. Dopo essere stato legato alla collega Lavinia Lancillotti, conosce la croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic, anche lei tennista. Dal 2019 i due fanno coppia fissa; la relazione appare stabile anche grazie al fatto che entrambe conoscono le rispettive difficoltà, dettate da un'agenda ricca di impegni.

Matteo con Ajla Tomljanovic

Da quando ha 14 anni il suo allenatore è Vincenzo Santopadre. Il suo mental coach è Stefano Massari.

Alcuni dati su Matteo:

Altezza : 196 cm

: 196 cm Peso : 95 kg

: 95 kg È tifoso della Fiorentina, come lo era suo nonno.

Il suo simbolo portafortuna è la rosa dei venti: ha un pendaglio regalatogli dalla mamma che porta sempre al collo (tranne in partita, dove rimane sulla sedia); l'ha anche tatuata sul bicipite.

È legatissimo al fratello Jacopo: ha tatuato la sua data di nascita.

La giornalista Gaia Piccardi ha scritto di Matteo:

Matteo è il testimonial di un’italianità poliglotta e cosmopolita, è il romano a cui Roma - la città - non manca; forse non sarà l’esperienza religiosa che David Foster Wallace attribuiva alla luminosità dei colpi di Roger Federer ma sa essere, a suo modo, rassicurante. In campo, con una costanza di rendimento consolidata nelle ultime tre stagioni, e fuori. Il figlio che vorresti avere avuto, il fidanzato che sogni per tua figlia.

(Sette, Corriere della Sera, 13 novembre 2021)

Gli anni 2020

Nel mese di giugno 2022 vince l’ATP Queen’s, torneo che si gioca sull'erba di Londra. È la sua seconda volta di fila. In finale batte il serbo Filip Krajinović con il punteggio di 7-5; 6-4.

Dopo la relazione con Ajla Tomljanovic e il flirt con la modella Meredith Mickelson, nell'autunno 2022 la sua nuova compagna è Paola Di Benedetto.

Dal gennaio 2023 al febbraio 2024 ha una relazione con la showgirl Melissa Satta.

All'inizio del mese di aprile 2024 torna a vincere la finale di un torneo: a Marrakech batte Carballes in due set. Non accadeva dall'ottobre 2022. A luglio vince due tornei in due settimane: il torneo svizzero di Gstaad e quello austriaco di Kitzbuhel.

A novembre gioca il match decisivo di Coppa Davis che porta all'Italia la sua terza vittoria storica (seconda consecutiva). Per Matteo, che l'anno prima era stato convocato ma a causa degli infortuni ha potuto contribuire poco, è l'emblema di una definitiva rinascita dopo un lungo periodo sfortunato.