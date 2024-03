Biografia • Pacifismi balcanici

È il leader dei serbi moderati, colui che ha promesso una unione più stretta fra Serbia e Montenegro e il ritorno del Kosovo sotto la sovranità della Federazione Jugoslava dopo le scorribande politiche del macellaio Slobodan Milosevic. Nato a Belgrado il 24 marzo 1944 da una famiglia proveniente dal villaggio omonimo di Kostunica (situato nella Serbia centrale), ha trascorso un'infanzia difficile e disagiata, a causa soprattutto dell'impegno politico del padre, il quale dopo la seconda guerra mondiale (dopo aver lavorato come giudice e ufficiale dell'esercito) entrò in conflitto con il regime comunista venendo conseguentemente estromesso dalle sue funzioni professionali.

Il giovane Vojislav Kostunica dovrà far leva alla sua grande forza di volontà per terminare gli studi universitari (otterrà la laurea in legge nel 1966) e conseguire il dottorato nel 1974 con una dissertazione sul tema "L'opposizione istituzionale nel sistema politico del capitalismo".

Dal 1970 al 1974 è stato assistente presso la Facoltà di Legge a Belgrado.

La carriera politica di Kostunica è poi proseguita seguendo le stesse linee guida del padre, il quale gli ha instillato un viscerale anticomunismo.

Da quando lasciò l'Università la vita del leader serbo è stata un susseguirsi di scontri con la dirigenza del partito comunista, fino a perdere il posto di insegnante per la posizione che aveva preso a favore di un amico che contestava certi aspetti della costituzione.

Quando tredici anni orsono Slobodan Milosevic prese il potere e cercò di riunire attorno a sé il consenso degli intellettuali, Kostunica fu tra quelli che molto saggiamente, ma anche con notevole rischio personale, non cedette alle lusinghe di quel criminale (oggi giudicato per crimini contro l'umanità). Da allora Kostunica è diventato un punto di riferimento per tutto il suo Paese, non solo dell'opposizione, ma anche di quanti vi si trasferirono dopo la militanza nel partito di governo.

Il sollevamento popolare al quale tutto il mondo ha assistito e che ha portato alla presidenza della Federazione yugoslava questo mite ma deciso professore di diritto, sembra ora quasi una bella storia simile ad una fiaba, uno di quei racconti dove il bene vince sul male. Purtroppo la situazione in Serbia non è per nulla pacificata e tutt'oggi resistono sul territorio sacche di consenso all'ex Lupo di Belgrado e al suo partito. Ciò significa che il futuro della regione è quanto mai incerto e può ancora riservare amare sorprese.

Le sue dichiarazioni relative al fatto di voler riportare la sovranità della federazione sui territori Kossovaro e Montenegrino non trovano d'accordo, prima di tutto, il Presidente del Montenegro Milo Djuganovic, che non sembra ben disposto a farsi governare ancora da un serbo. È facile immaginare che il normalizzatore Kostunica dovrà fare i conti con le rivendicazioni di indipendenza montenegrine.

In Kosovo invece è per ora assolutamente inimmaginabile che la sovranità sia nuovamente praticabile.

Questi sono interrogativi e problemi che rimangono aperti e che solo i prossimi anni potranno dirci con chiarezza come saranno affrontati e, si spera, risolti.

Vojislav Kostunica vive con la moglie Zorica Radovic (di professione avvocato), un cane e due gatti nel quartiere di Dorcol a Belgrado.