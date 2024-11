Biografia • Sofisticata icona pop

Nata il 25 dicembre 1954 nella città di Aberdeen, in Scozia, Annie Lennox si avvicina alla musica da piccola, imparando a suonare il pianoforte ed il flauto. Ottiene una borsa di studio della London's Royal Academy of Music: inizia a frequentare i corsi, ma abbandona prima di prendere il diploma.

Negli anni successivi, a Londra e dintorni, intraprende diversi e canta nei night di notte.

Alla fine degli anni '70, tramite un amico Annie Lennox conosce un chitarrista: Dave Stewart. Questi chiede ad Annie di unirsi a lui e al compositore Peet Coombes per dar vita a un nuovo gruppo, i Tourists. Il gruppo incide con Annie tre album tra il 1979 e il 1980, arrivando fino alla quarta posizione della classifica inglese.

Di li a poco la collaborazione artistica tra Annie Lennox e Dave Stewart si trasforma in una relazione sentimentale. Anche a causa di tensioni con altri componenti della band, nel 1980 Annie e Dave fondano un nuovo grupp: gli Eurythmics.

Nei primi anni '80 il ricercato sound degli Eurythmics diventa uno dei più popolari della New Wave, collezionando numerosissime hit nelle top ten di tutto il mondo: tra le altre, "Sweet dreams (are made of this)" - che verrà ripresa con grande successo negli anni '90 dal discusso Marilyn Manson - , "Love is a stranger", "Who's that girl" e "Here comes the rain again" sono alcune delle canzoni più riuscite.

Dopo il 1988 inizia una fase calante del gruppo, culminante con l'insuccesso del lavoro "We too are one" (1990). Successivamente Annie Lennox incide insieme ad Al Green, star del soul, il singolo "Put a little love in your heart", con ottimi risultati artistici e di vendite.

Dopo la consegna del quarto "Brit Award" come miglior artista inglese donna, decide di prendersi una pausa e dà alla luce Lola.

Gli Eurythmics pubblicano il loro "Greatest Hits" nel 1991 e pur senza sciogliersi ufficialmente, spariscono dalle scene. Annie Lennox decide di puntare sulla carriera solista realizzando due album di buon successo (soprattutto in Gran Bretagna), il primo dei quali è "Diva" (1992).Dopo la seconda figlia, nel 1995 esce "Medusa", secondo lavoro solista.

Nel 1996 viene pubblicato, in edizione limitata, un "Live in Central Park" che testimonia le eccellenti capacità della cantante e prelude al suo rientro ai vertici delle classifiche mondiali.

Nel 1999 esce l'album "Peace" che concretizza la sospirata ricomposizione degli Eurythmics. I singoli "I saved the world today" e "17 Again" riportano il duo in auge, ma dopo aver brevemente mandato in fibrillazione i fan, Annie Lennox torna a dedicarsi alla sua famiglia, centellinando le sue presenze pubbliche.

Nel 2002 Annie Lennox si concentra sulla realizzazione di un nuovo progetto solista: prima si esibisce al concerto di giugno per il Giubileo dei cinquant'anni di regno della Regina Elisabetta II, poi a fine anno "Billboard" la insignisce del Century Award.

Il 10 giugno 2003 esce il nuovo disco "Bare", album elegante con testi al solito pungenti e mai banali, e con un sound molto moderno. L'album successivo è "Songs of Mass Destruction", uscito nel 2007.

Nel 2009 esce la raccolta "The Annie Lennox Collection", per presentare questa nuova produzione ma soprattutto per promuovere la sua attività sociale che molto la impegna per la lotta contro la diffusione del virus dell'HIV, è ospite durante la serata finale del festival si Sanremo 2009.

Nel 2010 firma un nuovo contratto discografico con la Island records con la quale realizza un disco di classiche canzoni natalizie; il disco ha titolo "A Christmas Cornucopia", viene pubblicato nel novembre 2010, e contiene anche l'inedito "Universal Child".