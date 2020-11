Biografia • Una vita spericolata su Instagram

Oltre un milione di follower su Instagram, milioni di dollari guadagnati giocando a poker, una vita spericolata piena di feste, belle ragazze, auto sportive, ville di lusso e armi da collezione: Dan Bilzerian può permettersi tutto questo, così come il lusso di essere uno degli uomini più invidiati del pianeta. E se tutto luccica nella vita attuale di questo abile giocatore di poker, le cose per Dan non sono sempre andate per il verso giusto.

Dan Bilzerian nasce il 7 dicembre del 1980 a St. Petersburg, in Florida. Ha un fratello più giovane, Adam, anche lui giocatore di poker professionista e sono entrambi figli di Paul Bilzerian e Terri Steffen. Paul si è fa le ossa nella guerra in Vietnam, dove diviene uno degli ufficiali più giovani in assoluto. Ritornato sano e salvo dalla guerra, diventa in breve tempo un mago della finanza e a soli 36 anni può vantare un capitale di circa 40 milioni di dollari.

Questo permette al piccolo Dan di condurre una vita agiata, visto che il padre si è potuto costruire una villa gigantesca con campo da basket indoor, una sala con tre biliardi, uno spazio per giocare a baseball, una piscina su una collina artificiale. Bilzerian conosce insomma i vantaggi e le gioie della bella vita sin da piccolissimo, tuttavia i problemi con la giustizia del padre, spesso raccontati nei giornali locali, gli causano grosse difficoltà con i compagni di scuola.

Dan deve affrontare quindi diversi ostacoli a scuola ed anche successivamente al college. Nel frattempo i problemi con la giustizia di Paul continuano e Dan decide ad un certo punto di pagare per evitare il carcere al padre. Questo gli costa circa un terzo dei suoi fondi ed inizia da lì uno dei periodi peggiori della vita di Bilzerian. Il padre non gli parla più per sette mesi in quanto avrebbe preferito scontare il carcere anziché dare anche un solo dollaro allo stato. E quando Dan si iscrive alla University of Florida inizia a giocare i suoi soldi in maniera compulsiva, senza nessuna strategia.

Dan perde in questo modo tutta la sua fortuna, ma è a questo punto che inizia la sua svolta. Riprende a ragionare lucidamente, a dare il giusto valore al denaro che gioca e decide di vendere alcune sue armi da collezione per poter risalire la china. Ricava 750 dollari dalla vendita della sua collezione ed inizia a giocare a poker, dove fa valere le sue abilità ed in pochi giorni i 750$ diventano oltre 10.000; nelle tre settimane successive si reca a Las Vegas e vince quasi 190.000 dollari.

Mentre frequenta l'università continua a giocare a poker, ad accumulare fortune, e inizia a giocare anche online. Sono gli anni in cui il poker online acquista grande fama ed anche il Poker Texas Holdem di William Hill riscuote sempre più successo. Dan Bilzerian continua a vincere anche online e ci sono settimane in cui giocando in internet riesce a vincere quasi 100.000 dollari, per cui a un certo punto si domanda: "Che cosa ci sto a fare al college?".

I soldi se li guadagna tutti giocando a poker, ma anziché laurearsi, sceglie di fare la bella vita, anche perché può permettersela: pare che giocando abbia accumulato circa cento milioni di dollari, riuscendo in questo modo a costruirsi ville lussuose a Las Vegas, San Diego e a Los Angeles. È qui che si susseguono feste continue, in cui non mancano auto di lusso, nonché ragazze belle e poco vestite e tutto è ben documentato con le centinaia di foto postate sul suo profilo Instagram, talmente seguito da fargli valere il titolo di "Re di Instagram". E nelle sue ville si disputano anche partite di poker con suoi amici, qualcuno anche molto famoso: Tobey Maguire, Mark Wahlberg, Nick Cassavetes e altri ancora.

Tutto questo ha reso Dan Bilzerian celeberrimo, ma anche molto invidiato. Ed è forse per questo che decide spesso di donare parte della sua fortuna in beneficenza. Dopo il tifone Haiyan, decide infatti di aiutare le popolazioni delle Filippine colpite, finanzia in seguito altri progetti di beneficenza e in generale, quando è colpito da una storia, non esita a dare un aiuto.

Bilzerian negli ultimi tempi continua a dedicarsi al poker, ma anche ad altre attività. Grazie ai suoi contatti con il mondo di Hollywood, decide infatti di cofinanziare qualche produzione cinematografica e interpreta piccole parti in alcuni film: proprio lui, che già recita un ruolo da protagonista nella sua vita, "una vita come quelle dei film".