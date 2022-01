Biografia

Giovane, bello e con tanta voglia di migliorare, Riccardo Marcuzzo - in arte solo Riki - è il cantante diventato famoso nella stagione televisiva 2016-2017 per la partecipazione al programma "Amici" di Maria De Filippi. Appassionato di musica sin dalla tenera età, Riccardo studia anche teatro ma ben presto concentra tutte le sue energie per migliorare nel canto.

Chi è Riccardo Marcuzzo?

Cosa c'è da scoprire sul promettente cantante?

Ecco tutte le informazioni su questo ragazzo dagli occhi azzurri e dal sorriso incantevole: la biografia, i successi, la tumultuosa vita sentimentale, quella privata e tutte le curiosità più segrete.

Riccardo Marcuzzo (Riki), la biografia

Nato a Segrate, sotto il segno zodiacale dell'Acquario, il 4 febbraio del 1992, Riccardo è un ragazzo solare che sin da bambino manifesta una chiara passione per la musica e per il canto.

Inizia a scrivere i primi testi musicali all'età di 7 anni, per poi iniziare la scuola di teatro. Ben presto Riccardo si rende conto che la sua strada è quella musicale, per cui abbandona le lezioni teatrali e inizia a studiare canto. Prosegue al contempo gli studi scolastici e consegue un diploma come grafico.

Riccardo vive vicino a Milano, esattamente nel comune di Pessano con Bornago, insieme alla sua famiglia, che lo sostiene costantemente nel suo percorso verso il successo. Si guadagna da vivere svolgendo la professione di commesso per un noto marchio di moda.

Riki in televisione

La vera svolta nella carriera musicale di Riccardo inizia quando il cantautore viene scelto per partecipare al talent "Amici ", edizione (2016/2017) che gli permette di farsi notare e di conquistare da subito tanti fan, soprattutto tra il pubblico femminile.

Riccardo Marcuzzo ad "Amici"

Durante il programma Riccardo Marcuzzo colpisce giuria e pubblico per l'interpretazione di "Perdo le parole", singolo che il cantante dichiara di dedicare alla sua prima fidanzata. Si tratta di una ragazza di nome Aurora: è Aurora Ramazzotti la figlia si Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. L'ex, appresa la notizia, smentisce tutto e afferma di avere incontrato Riki solo una volta.

Quando frequenta il banco della scuola di Amici, Riccardo viene chiamato dai compagni e dagli insegnanti con il diminutivo di Riki: è proprio questo il nome che viene utilizzato anche dai fan e che lo identifica successivamente nel mondo dello spettacolo.

Nel corso delle puntate, Riki viene affiancato da celebri maestri, come la cantante Elisa Toffoli; ciò gli permette di perfezionare le sue doti canore.

Alla fine giunge secondo, dietro al ballerino Andreas Müller.

Il successo dopo "Amici

Dopo la notorietà acquisita con il podio di "Amici", nel corso del 2017 pubblica un EP dal titolo "Perdo le parole". In breve il disco scala le classifiche musicali. Dopo il Summer Festival, alla fine dello stesso anno partecipa al Wind Music Awards, manifestazioni musicali in cui propone i suoi singoli inediti.

Il singolo di successo in questo periodo è "Balla con me". Il videoclip del brano, girato in Puglia, vede come protagonista Ella Ayalon, una ragazza di origini israeliane, che il cantante sceglie appositamente per la sua bellezza.

L'anno successivo Riki è impegnato con il tour in tutta Italia, che prevede diverse tappe nelle maggiori città. I concerti sono preceduti dall'uscita del suo primo album, dal titolo "Mania". Il disco contiene il romantico brano "Se parlassero di noi".

Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, Riki raggiunge il Messico. Tale viaggio gli consente di farsi apprezzare anche oltre i confini italiani, soprattutto grazie alla pubblicazione del brano in lingua spagnola "Dolor de cabeza" realizzato in collaborazione con i CNCO - boy band statunitense di musica latino-americana.

Riccardo Marcuzzo: la vita sentimentale

Nonostante la giovane età Riki dimostra di avere una vita sentimentale ricca di colpi di scena e frequentazioni con bellissime ragazze. Nel corso del programma "Amici 16" il cantautore conosce la ballerina Giulia Pelagatti, con la quale ha una breve storia, finita poi per il volere di lui.

Giulia, in una lettera pubblica, dichiara di sentirsi ferita dal trattamento ricevuto e accusa Riki di essersi montato la testa a causa del successo raggiunto con la tv.

Riccardo Marcuzzo

Il 2017 è anche l'anno in cui Riki inizia un flirt con Ella Ayalon, la ragazza che abbiamo già citato, scelta per il video del brano "Balla con me". La giovane, molto seguita sui social, viene immortalata dai paparazzi assieme a Riki in atteggiamenti intimi. Gli scatti suscitano immediatamente scalpore fra i fan e lasciano infastidito il cantante che comunque non smentisce la relazione.

Alla fine del 2017 la storia con Ella giungere all'epilogo e Riki inizia a frequentare la blogger Ginevra Lambruschi, influencer celebre anche per avere avuto diversi flirt - non tutti confermati - con ragazzi noti (tra cui Stash, e Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini).

La vita amorosa di Riki continua fra alti e bassi, fino a quando, alla fine del 2018, conosce Sara Gotti. La ragazza milanese, classe 1996, non appartiene al mondo dello spettacolo e incontra Riccardo Marcuzzo per caso, grazie ad alcune amicizie in comune.

Riccardo Marcuzzo è seguitissimo su Instagram

Altre curiosità su Riki

Riki è molto legato alla nonna, che durante il programma "Amici" ha sostenuto il nipote con un videomessaggio molto toccante. Il ragazzo dichiara di essere un fan di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. E' alto 175 cm e pesa circa 65 kg.

Riki a Sanremo 2020

Alla fine del 2019 viene reso noto che tra i partecipanti in gara a Sanremo 2020, scelti dal conduttore e direttore artistico Amadeus, c'è anche Riccardo Marcuzzo. La canzone che Riki presenta, e che ha scritto lui stesso, si intitola "Lo sappiamo entrambi".