Biografia

Giovanni Pietro Damian, cantante conosciuto come Sangiovanni, nasce a Vicenza il 9 gennaio del 2003. Con un'ascesa in apparenza inarrestabile ai vertici della musica italiana, in soli due anni il giovanissimo cantante si è distino per il suo stile urban pop. In attesa di vederlo cimentarsi con altri big sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022, scopriamo di più sulla sua vita privata e artistica.

Sangiovanni

Giovinezza ed esordi musicali

Giovanni trascorre i primi anni della sua infanzia nella provincia vicentina, più precisamente nella piccola cittadina di Grumolo delle Abbadesse, con la mamma Lidia e il papà Pierluigi, di cui è il terzo figlio. La sua infanzia passa all'insegna della tranquillità e sin da piccolo Giovanni mostra un notevole interesse per la musica. Si iscrive al liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro della sua città natale, ma mosso dalla forte passione che nutre nei confronti della musica decide di lasciarlo al quarto anno, per prendere parte al programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Il nome d'arte Sangiovanni

Prima di entrare nel talent show, Giovanni si è dilettato nella scrittura di alcuni brani. È in questa fase che arriva a comporre il suo pseudonimo, che denota il grande amore per la famiglia: il ragazzo assume il nome d'arte Sangiovanni come omaggio alla madre che è solita dirgli che non ha la faccia di un santo.

Il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian

I primi successi

Nel corso del 2020, un anno complesso per la scena musicale, Sangiovanni trova un grande successo pubblicando i suoi primi tre singoli, tra cui spicca Paranoia.

Lavora sin da subito in collaborazione con l'etichetta discografica Sugar, che gli consente di accedere a un'ampia distribuzione, ma è prevalentemente con la sua partecipazione alla trasmissione Amici di Maria De Filippi che diventa noto al grande pubblico. Fin dalle prime apparizioni sul piccolo schermo il ragazzo riesce a conquistare gli spettatori a casa, nonché i professori, in particolar modo i capitani della sua squadra: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Non stupisce dunque che riesca a raggiungere la fase finale, che comporta diverse sfide in prima serata nel maggio 2021. Il suo carisma viene celebrato con un trionfo nella categoria cantanti e un secondo posto nella classifica generale. Per Sangiovanni non si tratta di una sconfitta, dato che sul gradino più alto del podio sale quella che nel frattempo è diventata la sua fidanzata, ovvero la ballerina Giulia Stabile.

Da Amici a Sanremo

Durante il corso della trasmissione, Sangiovanni capitalizza in maniera molto intelligente la grande visibilità acquisita, arrivando a pubblicare nel 2021 i singoli Lady, Tutta la notte e Hype. Le tre canzoni, come del resto quelle pubblicate nel 2020, ben presto conquistano gli ascoltatori italiani.

Poco prima della finale in cui Sangiovanni figura come uno dei concorrenti di punta, esce l'EP omonimo dell'artista; entra direttamente in vetta alla classifica italiana degli album. In soli 14 giorni Sangiovanni registra il suo primo disco di platino, destinato a non essere l'ultimo. Nel mese di luglio infatti arriva il secondo, al quale si aggiunge il terzo collezionato a settembre per aver venduto oltre 150.000 copie a livello nazionale.

Il sound di questo giovane cantante rappresenta un mix perfetto per il gusto dei suoi contemporanei, tanto da giungere a farsi notare anche in paesi confinanti; si classifica al 34° posto della classifica svizzera. A cementare definitivamente un'ascesa vertiginosa verso il successo arriva Malibu, un brano che diventa il primo singolo N°1 del ragazzo vicentino. Come confermato da Spotify e da Apple Music nelle statistiche rilasciate alla fine dell'anno, Malibu è stato il disco più ascoltato nel 2021 sulle due piattaforme di streaming musicale.

La grande amicizia che lo lega alla cantante Madame, sua compagna durante il liceo, lo porta a collaborare con lei nel brano Perso nel buio.

Sangiovanni con Madame

Il cantante vede celebrato il proprio successo anche ai Seat Music Awards 2021, dove riceve ben quattro trofei. Un anno così fortunato si conclude con un altro importante traguardo, ovvero la conferma della sua partecipazione all'edizione 2022 del Festival di Sanremo; Sangiovanni partecipa con il brano Farfalle.

Vita privata e curiosità su Sangiovanni

Per quanto riguarda la sua sfera intima, Giovanni condivide con molti ragazzi della propria generazione una predisposizione a parlare in maniera aperta dei temi legati alla salute mentale. In tale ottica si inseriscono le sue dichiarazioni riguardo all'ansia che per anni ha dovuto combattere, in particolar modo a seguito di vari episodi di bullismo perpetrati sia dai compagni di classe, sia da parte di alcuni professori.

Sangiovanni con la fidanzata Giulia Stabile (Vanity Fair)

Questo aspetto cambia nel momento in cui acquisisce notorietà con il programma televisivo Amici. Inoltre, a partire dal mese di dicembre 2020 appare sempre più chiaro il suo legame con la compagna Giulia Stabile, destinata ad aggiudicarsi la vittoria della ventesima edizione. L'amore per la giovane ballerina sembra ispirare anche le opere artistiche di Sangiovanni, come confermato da lui stesso.

La rivista Esquire nel 2021 l'ha definito: il Justin Bieber italiano.