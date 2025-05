Biografia

Priscilla Presley è un'attrice statunitense, celebre per essere stata la moglie di Elvis Presley. Il suo vero nome è Priscilla Ann Wagner Beaulieu.

Priscilla Presley

L'infanzia e l'incontro con Elvis

Nasce il 24 maggio 1945 a New York. Il padre James Wagner fu un pilota: morì in un incidente aereo quando Priscilla aveva solo sei mesi. La madre, di origini norvegesi è Anna Lillian Iversen. Dopo la morte di Wagner, sposa Paul Beaulieu, ufficiale della U.S. Air Force, il quale diventa il padre adottivo di Priscilla. La famiglia emigra in Germania.

È nella città tedesca di Wiesbaden che Priscilla nel 1959 conosce Elvis Presley, all'epoca soldato nell'esercito statunitense.

Inizialmente i genitori di Priscilla sono contrari alla relazione fra i due. Dopo poco Elvis diventa molto popolare, ma i genitori rimangono contrari soprattutto per la giovane età di Priscilla che all'epoca ha solo 14 anni.

Elvis riesce a convincere i Beaulieu a permettere a Priscilla di vivere assieme a suo padre Vernon Presley e la sua nuova moglie in una casa che Elvis aveva acquistato a Heritage Drive, a Memphis, nello stato del Tennessee.

Verso Graceland

Quando ha 17 anni Priscilla Beaulieu ottiene l'appoggio della madre ma non quello del padre. Per convincerlo lo porta con lei a Los Angeles, dove Elvis sta girando il film "L'idolo di Acapulco" (1963).

Il genitore si accorda con l'attore e cantante sulle regole di convivenza, dopodiché si spostano a Memphis dove incontrano Vernon Presley.

Priscilla viene così iscritta alla Immaculate Conception School; l'accordo prevede che Priscilla viva nella casa di Vernon.

Una volta trasferitasi a Memphis nel 1962, Priscilla Beaulieu viene introdotta un poco alla volta a Graceland, la celebre residenza di Elvis, passando le notti con il suo compagno solo occasionalmente all'inizio. Solo successivamente si trasferisce in pianta stabile.

Il matrimonio

Priscilla ed Elvis Presley si sposano il 1º maggio 1967. Nove mesi dopo, il 1º febbraio 1968, nasce la Lisa Marie Presley.

Priscilla con Elvis Presley il giorno del matrimonio

Il matrimonio di Priscilla ed Elvis dura sino al febbraio del 1972; divorziano nell'ottobre del 1973.

Elvis muore muore improvvisamente nel 1977 a Graceland, a soli 42 anni: Priscilla partecipa ai funerali.

La carriera di attrice

Priscilla Presley fa il suo debutto televisivo nel 1980 nella serie ABC "Those Amazing Animals".

La fama arriva quando interpreta Jenna Wade nella soap opera "Dallas" (celebre anche in Italia) dal 1983 al 1988, vecchia fiamma di Bobby, interpretato da Patrick Duffy.

Priscilla Presley all'epoca di Dallas

Dopo Dallas recita con Leslie Nielsen nella trilogia "Una pallottola spuntata".

Vita privata

Dal 1984 al 2006 ha avuto una relazione con lo scrittore e regista italo-americano Marco Garibaldi da cui ha avuto un figlio, Navarone, nato il 1º marzo 1987.

Ha anche avuto lunghe relazioni con lo stuntman Mike Stone e con l'attore Michael Edwards.

Nonna della modella Riley Keough, dal 2013 è legata al presentatore televisivo Toby Anstis.

L'autobiografia

Nel 1985 pubblica un'autobiografia dal titolo "Elvis and Me". Tra i vari racconti Priscilla descrive Elvis Presley come un uomo molto appassionato che non aveva un atteggiamento apertamente sessuale nei suoi confronti. In riferimento ai primi anni di vita a Memphis, scrive che anche se Elvis avrebbe voluto passare più ore solo con lei a letto, egli non fece mai delle avance nei suoi confronti. Elvis voleva aspettare il matrimonio prima di avere rapporti sessuali. Disse:

"Non sto dicendo che non possiamo fare altre cose. È solo il rapporto vero e proprio. Voglio risparmiarlo".

Priscilla aggiunge:

"Timorosa di non piacergli - di distruggere la mia immagine come sua ragazzina - mi rassegnai ad una lunga attesa. Invece di consumare il nostro amore nella solita maniera, iniziò ad insegnarmi altri modi per sedurlo. Avevamo un forte legame, in gran parte sessuale. Insieme creammo alcuni momenti eccitanti e selvaggi".

Gli anni 2020

Nel gennaio 2023 Lisa Marie muore, a soli 54 anni (per un arresto cardiaco causato da un'occlusione intestinale a seguito di un intervento di chirurgia bariatrica).

Nello stesso anno la regista Sofia Coppola realizza il film biografico "Priscilla" di cui l'attrice è produttrice.

Priscilla con Sofia Coppola nel 2023 all'80ª Mostra del Cinema di Venezia