Biografia • Leonardo e le sei corde

Nato a Waukesha (Wisconsin) il 9 giugno 1915, Lester William Polfus, conosciuto universalmente come Les Paul, è uno delle figure più importanti nello sviluppo e nell'evoluzione della chitarra elettrica, nonchè nelle tecniche di registrazione in studio.

Appena dopo l'adolescenza Les Paul lavora già come musicista professionista; suona chitarra, basso e armonica in complessi country and western nella zona del Midwest. Nel 1934 la sua musica hillbilly è nota e richiesta nella città di Chicago: si esibisce utilizzando vari pseudonimi, dei quali "Les Paul" rimarrà a vita. Forma poi un suo trio a New York all'età di 21 anni. Viene arruolato nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale e in questo periodo approfondisce le sue esperienze di tecnico nel gruppo Trasmissioni: suona a numerosi concerti per i soldati del suo reggimento. Dopo la guerra rimane al seguito di Bing Crosby; entra poi a far parte dello staff tecnico, anche come esperto musicista, della NBC radio di Los Angeles.

Già nel 1941 produce un tronco con delle corde e una spina che sarà il prototipo della prima chitarra elettrica a corpo solido. Nel frattempo si dedica maggiormente al jazz (Armstrong, Tatum, Christian), ampliando i propri orizzonti sulla tecnica dello strumento. I suoi esperimenti con la chitarra si concretizzano alla fine degli anni '40: nel 1945 a Los Angeles mette in piedi un proprio studio di registrazione, un vero e proprio laboratorio di sperimentazione all'avanguardia. Nel suo laboratorio nascono il close miking (registrazione con microfono ravvicinato), l' echo delay (ritardo con eco), il multi-tracking (sovrapposizione di tracce). Costruisce la sua prima chitarra elettrica solid-body nel 1946 e compone "Lover" e "Brazil" che diventano subito dei successi per la Capitol. Il sound di Les Paul è qualcosa di mai sentito prima: veloce, profondo, multi-dimensionale, grazie al ricco bagaglio di effetti sonori (riverbero, echo, delay, phasing).

Nel 1949 sposa Colleen Somerset, cantante conosciuta come Mary Ford: insieme registrano alcuni grandi successi degli anni '50 come "How high the moon", "Vaya con Dios", "The world is waiting for the sunrise" e "Mockin' Bird Hill". Les Paul utilizza la tecnica dell'overdub (sezioni accelerate e sezioni sovrapposte) sia sulla sua chitarra che sulla voce della moglie, lavorando per la maggior parte nel suo studio casalingo, utilizzando un registratore a 8 tracce, concepito e costruito da se stesso. La minuziosità e il perfezionismo di Les Paul hanno fatto in modo che le sue registrazioni siano ancora oggi considerate migliori di quelle degli studi delle grandi major, di quel periodo.

Il nome di Les Paul è noto anche per aver fondato una vera ditta produttrice di chitarre, che con il modello che portava il suo nome, distribuito dalla Gibson dal 1952, divenne antagonista di Leo Fender. Les Paul, oltre all'overdub e il registratore a otto tracce, ideò il pickup duale e diversi accessori per chitarra.

Nel 1963 divorzia dalla moglie: si ritira, interrompe le sue attività di registrazione, ma occasionalmente si esibisce ancora in pubblico. Nel 1968 esce il suo album "Les Paul Now!"; collabora poi con Chet Atkins a due album di jazz d'avanguardia: "Chester & Lester" (1977) e "Guitar monsters" (1978). Torna sui palcoscenici nel 1984, con un suo trio, girando i jazz club di New York.

Les Paul muore a New York il 12 agosto 2009 all'età di 94 anni, a causa di complicazioni conseguenti una polmonite.