Biografia • Giudici e giudizi

Rachida Dati è nata a Saint-Rémy (Francia) il 27 novembre 1965.

Portavoce del candidato alla Presidenza della Repubblica Nicolas Sarkozy nelle elezioni del 2007, è divenuta Ministro della Giustizia il 18 maggio 2007.

Rachida Dati ha doppia cittadinanza: francese per ius soli (diritto del suolo) e marocchina per ius sanguinis (diritto di sangue). È la prima donna di famiglia non europea nonché la prima araba a occupare una posizione ministeriale così importante in un Governo francese.

Come ministro Guardasigilli ha fatto votare importanti riforme volute dal presidente Sarkozy, come le pene contro i recidivi o la nuova carta giudiziaria. È noto anche il suo carattere spigoloso, che ha provocato dimissioni a catena dei suoi collaboratori e le è valsa l'ostilità manifesta degli ambienti giudiziari e politici.

Un precedente matrimonio, celebrato nel 1992, è stato annullato nel 1995. All'inizio del 2009 (il 2 gennaio) ha dato alla luce la figlia Zohra. Rachida Dati ha ripreso la sua attività politica solamente cinque giorni dopo il parto, suscitando scalpore e provocando proteste per l'esempio non del tutto buono dato alle donne lavoratrici. La gravidanza e le ricorrenti voci sul padre della bambina, del quale non ha mai voluto rivelare l'identità, hanno fatto sì che Rachida Dati fosse costantemente sulle copertine dei giornali scandalistici, dove del resto è stata molto presente fin dalla sua nomina, anche grazie alla sua passione per gli abiti di lusso.