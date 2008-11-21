Rachida Dati
Biografia • Giudici e giudizi
Rachida Dati è nata a Saint-Rémy (Francia) il 27 novembre 1965.
Portavoce del candidato alla Presidenza della Repubblica Nicolas Sarkozy nelle elezioni del 2007, è divenuta Ministro della Giustizia il 18 maggio 2007.
Rachida Dati ha doppia cittadinanza: francese per ius soli (diritto del suolo) e marocchina per ius sanguinis (diritto di sangue). È la prima donna di famiglia non europea nonché la prima araba a occupare una posizione ministeriale così importante in un Governo francese.
Come ministro Guardasigilli ha fatto votare importanti riforme volute dal presidente Sarkozy, come le pene contro i recidivi o la nuova carta giudiziaria. È noto anche il suo carattere spigoloso, che ha provocato dimissioni a catena dei suoi collaboratori e le è valsa l'ostilità manifesta degli ambienti giudiziari e politici.
Un precedente matrimonio, celebrato nel 1992, è stato annullato nel 1995. All'inizio del 2009 (il 2 gennaio) ha dato alla luce la figlia Zohra. Rachida Dati ha ripreso la sua attività politica solamente cinque giorni dopo il parto, suscitando scalpore e provocando proteste per l'esempio non del tutto buono dato alle donne lavoratrici. La gravidanza e le ricorrenti voci sul padre della bambina, del quale non ha mai voluto rivelare l'identità, hanno fatto sì che Rachida Dati fosse costantemente sulle copertine dei giornali scandalistici, dove del resto è stata molto presente fin dalla sua nomina, anche grazie alla sua passione per gli abiti di lusso.
Frasi di Rachida Dati
L'aborto è un argomento troppo delicato per consentire ai politici di strumentalizzarlo.
Continuerò a combattere contro coloro che pensano che la politica sia una rendita che si trasmette di casta in casta.
Negli ultimi anni i politici hanno sempre più fatto entrare la stampa e i fotografi nella loro intimità e un certo tipo di giornalismo ha creduto di essere autorizzato a fare tutto. A questo punto non ci si può stupire se vengono a guardare nelle toilette o nelle camere da letto, perfino con violenza. Questo genere di media non fa certo onore al giornalismo.
Sono una donna di destra e non mi piace l'Europa dei tecnocrati.
Non potrei mai governare con Marine Le Pen. Guardiamo agli stessi problemi, ma non forniamo le stesse soluzioni. Anzi, il Front National non ne propone nessuna: si limita a puntare il dito contro gli altri. È contro l'Europa. Troppo semplice. Non si può buttare l'Europa nella spazzatura. Bisogna invece rimettere le cose al loro posto. Dire all'Europa che non può decidere su tutto. Sono gli Stati che devono riprendersi la loro autorità.
Non mi convince la libera circolazione dei lavoratori. Io sono favorevole alle quote, sono una euro-realista, la penso come David Cameron. Che senso ha importare manodopera rumena in Inghilterra, togliendo lavoro agli inglesi mentre gli stessi governanti in Romania e in Bulgaria si lamentano perché restano senza lavoratori specializzati? E qual è il senso di imporre a Paesi con tradizioni diverse una stessa linea su temi quali il divorzio o il matrimonio? L'Europa del Sud non la penserà mai come l'Europa del Nord
Papa Francesco si prende del tempo, parla con ciascuna delle persone che incontra. Mi ha molto colpito. Avevo portato con me mia figlia e lui le ha impartito la benedizione. È stata davvero una giornata speciale.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Rachida Dati
Foto e immagini di Rachida Dati
Video Rachida Dati
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Rachida Dati.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Rachida Dati. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Rachida Dati.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Nicolas Sarkozy Proteste Politica