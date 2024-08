Biografia

Cameron Alexander Dallas nasce l'8 settembre del 1994 negli Stati Uniti a Whittier (Los Angeles County, in California). Cresciuto da sua madre Gina a Chino, inizia la sua carriera nel mondo dei media nel settembre del 2012, postando dei brevi video su Twitter, attraverso la piattaforma Vine. In questi filmati è protagonista di giochi e prese in giro nei confronti dei suoi familiari e dei suoi amici.

Nel 2014, Cameron Dallas può contare su più di otto milioni di follower su Vine, un dato che rende il suo account l'undicesimo più seguito in tutto il mondo. Nello stesso periodo su Twitter vanta oltre otto milioni e 300mila follower, mentre su Instagram sono quasi quindici milioni le persone che lo seguono.

Dal web ai film

Così, grazie alla popolarità conquistata, Cameron nell'aprile del 2014 viene scelto da Awesomeness TV come protagonista di un film, intitolato "Expelled", che viene distribuito a partire dal 12 dicembre dello stesso anno.

Dopo essere stato candidato per i Teen Choice Awards del 2014 nella categoria Web Star maschile e aver vinto il titolo di Web Viner, l'anno successivo Cameron Dallas si aggiudica sia il titolo di Web Star maschile e di Web Viner.

Nel maggio del 2015 il ragazzo recita in due episodi della serie tv della Nbc "American Odyssey", per poi apparire anche in "The Outfield", insieme con Caroline Sunshine e Nash Grier: il film viene distribuito, sotto forma di video on demand, dal 10 novembre del 2015.

Nello stesso periodo, Dallas rivela di essere stato scelto per far parte del cast di "Neighbors 2: Sorority Rising": tuttavia le scene in cui dovrebbe comparire vengono tagliate.

Cameron Dallas cantante

Dopo aver debuttato come cantante con il singolo "She Bad", Cameron affianca Daniel Skye nel brano "All I Want Is You".

Nel 2016 vince i Teen Choice Awards come Social Media King, venendo nominato anche per le categoria Male Hottie e Web Star maschile. nello stesso anno rende noto di essere al lavoro per un reality che verrà proposto da Netflix, intitolato "Chasing Cameron": la serie debutta il 27 dicembre dello stesso anno.