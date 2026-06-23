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Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé

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Biografia

Ousmane Masour Dembélé nasce il 15 mai 1997 a Vernon, una cittadina situata nella suggestiva regione dell'Alta Normandia, in Francia.

Fin dai primi anni di vita il piccolo Ousmane mostra un legame viscerale e quasi magico con il pallone da calcio, evidenziando una dote rarissima che segnerà per sempre il suo destino sportivo, ovvero una perfetta ambidestria che gli permette di calciare e controllare la sfera con la medesima naturalezza sia con il piede destro che con il sinistro.

Ousmane Dembélé

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La sua infanzia è profondamente legata alla figura della madre Fatimata, donna di origini mauritane e senegalesi, la quale rappresenta il vero pilastro emotivo e decisionale della sua vita e della sua futura carriera professionale.

Cresce tirando i primi calci importanti nelle formazioni giovanili dell'Évreux, dove gli allenatori rimangono letteralmente folgorati dalla sua devastante velocità palla al piede e dalle sue finte imprevedibili.

Il talento cristallino del ragazzo attira rapidamente le attenzioni dei principali osservatori francesi, spingendo il prestigioso settore giovanile del Rennes a tesserarlo nel 2010.

Per garantire al giovane calciatore la necessaria serenità e per non spezzare i fondamentali legami familiari, la madre e i fratelli decidono di trasferirsi in blocco a Rennes, creando un ambiente protetto che permette a Ousmane di concentrarsi esclusivamente sulla propria crescita atletica e tecnica.

L'esordio tra i professionisti e l'esplosione in Germania

Il debutto nel calcio che conta avviene con la maglia del Rennes nella stagione 2015-2016, un'annata in cui Dembélé terrorizza letteralmente le difese della Ligue 1 grazie a giocate d'alta scuola e a un bottino finale di ben dodici reti che lo consacrano immediatamente come il miglior giovane talento del panorama calcistico francese.

La sua permanenza in patria è tuttavia destinata a durare pochissimo poiché l'Europa intera si accorge delle sue accelerate devastanti, e ad aggiudicarsi le sue prestazioni è il Borussia Dortmund, club tedesco storicamente maestro nella valorizzazione dei giovani campioni.

In Germania, sotto la guida di tecnici che esaltano il calcio verticale, il talento francese vive una stagione 2016-2017 semplicemente sensazionale, collezionando assist a profusione e realizzando gol decisivi, come quello nella finale della Coppa di Germania che regala il trofeo ai gialloneri.

Il palcoscenico della Bundesliga e le prime notti magiche in Champions League lo mostrano al mondo intero come un esterno offensivo immarcabile, capace di cambiare passo in un fazzoletto di terreno e di generare superiorità numerica costante attraverso un dribbling ipnotico e del tutto imprevedibile.

Ousmane Dembélé

Il costoso trasferimento a Barcellona e gli anni difficili in Spagna

Nell'estate del 2017 il Barcellona si ritrova improvvisamente orfano di Neymar, volato a Parigi, e la dirigenza blaugrana individua proprio in Dembélé l'erede ideale del fuoriclasse brasiliano, sborsando la cifra astronomica di centocinque milioni di euro più corposi bonus.

L'avventura in Catalogna si rivela però un'autentica montagna russa emotiva e fisica, caratterizzata fin dai primi mesi da una serie impressionante e frustrante di infortuni muscolari, in particolare ai tendini del ginocchio e ai bicipiti femorali.

I lunghi periodi passati in infermeria, uniti a forti critiche della stampa spagnola riguardanti una presunta condotta di vita poco professionale e i celebri ritardi agli allenamenti, rischiano di minare definitivamente la sua carriera.

Nonostante le enormi difficoltà e lo scetticismo ambientale, Ousmane riesce a collezionare tre titoli di La Liga e due Coppe del Re, mostrando sprazzi di classe pura e gol d'autore ogni volta che il suo fisico gli concede una tregua agonistica.

Il rapporto con l'ambiente catalano rimane costantemente sospeso tra l'amore per le sue giocate geniali e l'esasperazione per una fragilità strutturale che sembra impedirgli il definitivo salto di qualità nell'élite del calcio mondiale.

La rinascita a Parigi e la consacrazione con il Pallone d'Oro

La svolta totale e definitiva della sua vita sportiva si concretizza nell'estate del 2023, quando il Paris Saint-Germain decide di riportarlo in Francia offrendogli un contratto quinquennale e mettendolo al centro di un nuovo e ambizioso progetto tecnico.

Sotto la sapiente guida tattica dell'allenatore Luis Enrique, il calciatore francese subisce una metamorfosi tattica straordinaria, abbandonando la linea laterale per accentrarsi e agire come un moderno riferimento centrale o falso nove.

Questa nuova collocazione sul terreno di gioco esalta in modo definitivo la sua visione di gioco, la sua capacità di associarsi con i compagni e la sua freddezza sotto porta, trasformandolo nel leader indiscusso della squadra parigina.

La stagione della definitiva consacrazione si rivela memorabile, con Dembélé che trascina il Paris Saint-Germain alla conquista di uno storico triplete continentale composto da Ligue 1, Coppa di Francia e, soprattutto, la tanto agognata Champions League.

Le sue prestazioni celestiali e la continuità di rendimento mai vista prima d'ora gli consentono di raggiungere la vetta più alta per un calciatore, culminando con la vittoria del prestigioso Pallone d'Oro e il premio di miglior giocatore della Champions League.

Ousmane Dembélé

I successi con la nazionale francese

Il percorso con la maglia della Francia è altrettanto ricco di gloria e inizia ufficialmente nel 2016, quando il commissario tecnico Didier Deschamps lo lancia senza esitazioni nel calcio internazionale.

Fa parte della spedizione russa che si laurea campione del mondo nel 2018, un torneo in cui mette a disposizione del gruppo la sua elettricità offensiva e che lo vede sollevare la coppa più importante a soli ventuno anni.

Quattro anni più tardi è ancora un punto fermo dei Blues che raggiungono la finale del Mondiale in Qatar nel 2022, un cammino entusiasmante che si interrompe soltanto ai calci di rigore nella drammatica finalissima contro l'Argentina.

Nonostante la delusione di Doha, il suo status all'interno della selezione francese rimane intatto e si conferma fondamentale anche nelle successive manifestazioni internazionali e nelle qualificazioni per i tornei mondiali ed europei.

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Vita privata e curiosità

La vita privata di Ousmane Dembélé è sempre rimasta avvolta da una fitta coltre di riservatezza, tanto da stupire l'intero spogliatoio del Barcellona quando, nel dicembre del 2021, il calciatore si unisce in matrimonio in Marocco con la splendida Rima Edbouche.

Molti dei suoi compagni di squadra dell'epoca non sanno nemmeno che sia fidanzato, poiché l'attaccante non si presenta mai accompagnato alle cene ufficiali del club e mantiene una distinzione netta tra la sfera professionale e gli affetti familiari.

Il matrimonio viene celebrato con un rito tradizionale musulmano alla presenza di pochissimi intimi, tra cui il difensore Dayot Upamecano, suo grandissimo amico d'infanzia con cui condivide i primi passi nel mondo del calcio.

Un aneddoto straordinario legato alla sua generosità e al profondo legame con le proprie origini riguarda il trionfo mondiale del 2018, in seguito al quale Ousmane decide di devolvere l'intera cifra del premio vittoria, pari a circa quattrocentomila euro, per finanziare la costruzione di una grande moschea a Diaguili, il villaggio natale di sua madre situato nell'estremo sud della Mauritania.

Oltre al calcio, il fuoriclasse francese è un grandissimo appassionato di serie televisive e di videogiochi, passatempi che in passato alimentano le leggende metropolitane sui suoi infiniti ritardi mattutini a causa delle ore piccole passate davanti agli schermi.

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