Biografia • Alabarde spaziali

Di fantasia ne ha tanta, debordante, incontenibile. Ha saputo creare universi immaginari dove ogni ragazzino dotato di curiosità si è perso, sognando e spaventandosi ma anche riconoscendo sempre il filo conduttore di buoni e nobili sentimenti in lotta contro forze malvagie. Malgrado la violenza esibita non è sbagliato affermare che i cartoni animati di Go Nagai hanno sempre veicolato quei valori essenziali di un'amità vera che si riconoscono nell'amicizia, nell'onore e nel senso del dovere.

Kiyhioshi "Go" Nagai, nato a Wajima, in Giappone, il 6 settembre 1945), è il principe dei "manga" (così sono chiamati i fumetti giapponesi), tanto da essere considerato di fatto il più grande autore vivente del settore. E la spiegazione di questa incoronazione risiede nei titoli che ha ideato, la cui sola sequenza fa rabbrividire chiunque in Italia abbia vissuto l'epopea robotica degli anni '80 (ma non solo): Mazinga Z, Il grande Mazinger, Jeeg Robot d'acciao, Goldrake, Getter Robot, Gaiking e Devilman, da molti considerato, per le inedite sottigliezze psicologiche, il suo capolavoro.

Ma Go Nagai non si è solo impegnato nella creazione di opere proprie: nel 1968 ha fondato una società chiamata "Dynamic Production", artefice di grandi produzioni fumettistiche. Il Maestro esordì nel lontano 1967 con il fumetto "Meakashi Porikiki", ma dovette aspettare il 1972 per ottenere il meritato successo. In quell'anno infatti uscì il già citato "Devilman", subito assai apprezzato dai giovani lettori nipponici.

Da Devilman in poi, il successo di Go Nagai è stato in continua ascesa e le sue opere successive (Cutey Honey, Kekko Kamen, Violence Jack, Getter Robot, Mazinger, Grendizer, Hanappe Bazooka e Mazinkaiser) non hanno fatto altro che accrescere la statura di questo gigante del manga.

Il Maestro ha quasi sempre avuto, negli anni '70 e '80, l'egemonia totale nei cartoni robotici e nell'horror manga. I suoi eroi sono spesso animati da sete di giustizia, tuttavia sono anche accusati di utilizzare la sola violenza come mezzo di risoluzione dei conflitti; ma la violenza che i manga di Nagai esprimono hanno una funzione catartica, certamente non esortativa. Gli eroi creati da Go hanno spopolato in tutto il mondo, generando un indotto commerciale strabiliante. All'uscita di Goldrake, ad esempio, i gadget sul robot che "si trasforma in un razzo missile" si sprecavano.

La grande popolarità di Go Nagai è dovuta anche al fatto di aver saputo scegliere dei collaboratori eccellenti. Primo tra tutti Ken Ishikawa, suo allievo e collega, con il quale ha collaborato ininterrottamente nella sua carriera, dando luce a opere veramente illuminanti come Getter Robot. Da non dimenticare il character designer che maggiormente ha contribuito al successo animato del Maestro Nagai: Kazuo Komatsubara.