Biografia • Candido carisma naturale

Leggendario giocatore di basket, bandiera dei Boston Celtics, Larry Joe Bird nasce il giorno 7 dicembre 1956 a West Baden Springs, nello stato dell'Indiana (USA).

È considerato uno dei migliori cestisti di sempre, e di sicuro il più forte e il più famoso tra i giocatori che non siano di colore (emergendo in un'epoca che, differentemente da oggi, ha visto ben pochi giocatori bianchi tra le fila delle squadre NBA). Durante gli anni '80 insieme ai colleghi, rivali ma anche amici Michael Jordan e Magic Johnson, ha di fatto rivoluzionato il gioco della pallacanestro nel suo tempio più importante: i campionato NBA statunitense.

La sua carriera nei Celtics è durata per 12 anni durante i quali ha vinto 3 titoli. Nella sua carriera Larry Bird si è guadagnato il soprannome "The Legend".

Il giovane Larry cresce nella città di French Lick, dove presto diviene una stella della squadra di basket del proprio liceo. Si iscrive poi alla Indiana University, a Bloomington, ma lascia ancora prima che la squadra dell'istituto giochi la sua prima gara: torna a casa e decide di cercarsi un lavoro. Diventa così autista di camion per la raccolta di rifiuti.

La pressione degli amici e il sostegno dei genitori lo portano a tentare nuovamente la carriera di atleta: si iscrive così alla Indiana State University.

Qusta volta è convinto: dal punto di vista sportivo guida la squadra dell'università fino alla finale del campionato (NCAA, 1979): perderà contro gli "Spartans" della Michigan State University, guidati da un giovanissimo Magic Johnson. Ad oggi di quella partita rimane il recod di "partita di college più vista nella storia del campionato". In quell'occasione Bird vince comunque il "Naismith Award" ed il "Wooden Award", premi dedicati al miglior giocatore di college dell'anno.

Nel ruolo di ala, con 206 centimetri di altrzza, Bird è anche un ottimo tiratore, e non è raro che finisca ai primi posti delle classifiche dei migliori tiratori da tre punti e di tiri liberi; vince addirittura per ben tre volte la gara del tiro da tre punti dell'"NBA All-Star Game".

In carriera la media di punti a partita è di 24.3 punti, con un massimo di 29.9 punti nella stagione 1987-1988. Atleta poliedrico, le sue qualità sono state sempre molte: ottimo rimbalzista, assistman, forte in difesa.

Ma la miglior qualità di Larry Bird è senza alcun dubbio il suo carisma naturale: è un leader, e lo ha dimostrato con i fatti, in campo e fuori. Sempre il primo a presentarsi agli allenamenti, l'ultimo a lasciare la palestra. Un esempio per i compagni.

A un certo punto la NBA impose un "salary cap", una limitazione degli stipendi di tutti i giocatori sotto un livello massimo; venne poi prorogato con un provvedimento speciale che permetteva ad una squadra di sforare il limite per mantenere un giocatore già presente nella squadra: questo provvedimento venne soprannominato "Larry Bird Rule".

Ancora una volta con gli amici Michael Jordan e Magic Johnson nel 1992 vola in Europa per partecipare alle Olimpiadi di Barcellona 1992: il "Dream Team" conquista l'oro olimpico. Subito dopo, il 9 agosto 1992, Larry Bird annuncia il suo ritiro; famose sono le immagini tv che lo mostrano disteso a terra per lenire il dolore che la sua schiena ormai anziana subiva.

Dopo il ritiro Bird viene subito inserito nella prestigiosa "Basketball Hall of Fame". I Boston Celtics hanno ritirato la sua maglia numero 33. Nel 1996 il suo nome è stato scritto dalla NBA nella lista dei 50 giocatori più forti di tutti i tempi.

All'inizio della stagione 1997-1998 Larry Bird inizia la carriera di allenatore sulla panchina degli Indiana Pacers. Vince l'"NBA Coach of the Year Award" e porta il team a tre finali della "Eastern Conference" consecutive e alle finali assolute nel 2000, uscendo sconfitta dai Lakers.

Lascia l'incarico dopo il termine della stagione 1999-2000, nonostante la disapprovazione dei tifosi. Torna ai Pacers nel 2003 come direttore sportivo.