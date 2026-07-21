1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Anthony Bourdain

Anthony Bourdain

Anthony Bourdain

Biografia

Anthony Bourdain nasce a Manhattan, New York, il 25 giugno 1956, figlio di Pierre Bourdain, dirigente nel settore discografico, e di Gladys Bourdain, redattrice al New York Times.

Cresce a Leonia, cittadina del New Jersey, insieme al fratello minore Christopher, in una famiglia della media borghesia colta e appassionata di cultura.

La svolta che segna per sempre il suo rapporto con il cibo avviene durante un viaggio in Francia, terra d'origine dei nonni paterni, quando ancora bambino assaggia per la prima volta un'ostrica cruda a bordo di una barca da pesca.

Quell'esperienza, che lui stesso racconterà anni dopo come una vera e propria epifania sensoriale, gli rivela che il mondo del gusto può essere molto più ampio e selvaggio di quello a cui è abituato in famiglia.

Negli anni dell'adolescenza frequenta la Dwight-Englewood School, dove conosce Nancy Putkoski, sua futura compagna per due decenni, e comincia a manifestare i primi segni di quella insofferenza verso le regole che lo accompagnerà per tutta la vita.

Anthony Bourdain

Anthony Bourdain

Gli studi e la formazione da chef

Dopo un periodo trascorso al Vassar College, che abbandona senza completare gli studi, Bourdain decide di dedicarsi concretamente alla cucina.

Si iscrive così al Culinary Institute of America, una delle scuole di cucina più prestigiose degli Stati Uniti, dove si diploma nel 1978.

Durante gli anni della formazione lavora anche come lavapiatti e cuoco in diversi ristoranti di Provincetown, nel Massachusetts, un'esperienza che gli permette di toccare con mano la fatica fisica e la disciplina necessarie per sopravvivere in una cucina professionale.

Sono anche gli anni in cui inizia a fare uso di droghe pesanti, incluso l'eroina, un problema di dipendenza che lo accompagnerà a lungo e che racconterà senza filtri né vergogna nei suoi libri futuri.

Anthony Bourdain

La carriera nelle cucine di New York

Una volta completata la formazione, Bourdain si trasferisce definitivamente a New York per lavorare nelle cucine dei ristoranti della città, passando da una brigata all'altra e scalando gradualmente le gerarchie della ristorazione.

Lavora in locali come il Supper Club e il One Fifth Avenue, ma è soprattutto la lunga permanenza come executive chef alla Brasserie Les Halles, storico ristorante francese di Manhattan, a consolidare la sua identità professionale.

In parallelo alla carriera ai fornelli coltiva la passione per la scrittura, pubblicando negli anni Ottanta e Novanta due romanzi noir, "Bone in the Throat" e "Gone Bamboo", che tuttavia non riscuotono particolare successo commerciale.

È un periodo in cui Bourdain vive la cucina come un ambiente durissimo, fatto di turni interminabili, gerarchie rigide, eccessi di ogni tipo e un cameratismo quasi militare tra i membri della brigata.

Anthony Bourdain

Il successo letterario con Kitchen Confidential

La vera svolta professionale arriva nel 1999, quando pubblica sul New Yorker un articolo dal titolo "Don't Eat Before Reading This", un resoconto crudo e ironico sui segreti sporchi delle cucine dei ristoranti.

Il pezzo attira l'attenzione di un editore e l'anno successivo, nel 2000, Bourdain pubblica "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly", il libro che lo consacra definitivamente al grande pubblico.

Nel volume racconta senza reticenze gli eccessi, le dipendenze, la fatica e le follie del mondo della ristorazione, smontando il mito patinato dello chef stellato e restituendo un'immagine autentica, sporca e vitale della cucina professionale.

Il libro scala rapidamente le classifiche dei bestseller del New York Times e trasforma Bourdain, fino a quel momento un cuoco semisconosciuto, in una vera e propria celebrità editoriale.

Al successo di Kitchen Confidential seguono altri libri di viaggio e memoir, tra cui "A Cook's Tour", "Medium Raw" e "The Nasty Bits", in cui l'autore continua a raccontare cibo, viaggi e vita con lo stesso stile diretto e senza filtri.

Anthony Bourdain

Il debutto in televisione e i grandi show di viaggio

Il successo letterario apre a Bourdain le porte della televisione, dove debutta nel 2002 con "A Cook's Tour", programma prodotto dal Food Network in cui viaggia per il mondo alla scoperta di cucine e culture locali.

Nel 2005 passa al canale Travel Channel con "Anthony Bourdain: No Reservations", il programma che lo consacra come uno dei volti più amati della televisione culinaria mondiale e che va in onda per otto stagioni.

Nel 2011 lancia "The Layover", uno show più agile dedicato alle soste brevi nelle grandi città, pensato per chi ha poco tempo a disposizione durante un viaggio.

Il capitolo televisivo più importante della sua carriera arriva però nel 2013, quando debutta su CNN con "Parts Unknown", un programma che va ben oltre la semplice esplorazione gastronomica per addentrarsi in temi politici, sociali e culturali dei luoghi visitati.

Grazie a "Parts Unknown", Bourdain porta gli spettatori in territori spesso trascurati dal turismo tradizionale, dal Congo al Myanmar, dall'Iran alla Striscia di Gaza, raccontando storie di persone comuni attraverso il cibo che condividono.

Il programma gli vale numerosi Emmy Award e consolida definitivamente la sua immagine di narratore capace di unire cucina, viaggio e giornalismo con uno sguardo empatico e mai giudicante.

L'impegno sociale e le battaglie personali

Con il passare degli anni Bourdain trasforma progressivamente il proprio ruolo pubblico, utilizzando la propria visibilità per parlare di temi sociali che vanno oltre la cucina.

Si espone pubblicamente sul tema delle molestie sessuali nel mondo della ristorazione e dello spettacolo, schierandosi apertamente al fianco delle donne che denunciano abusi durante lo scandalo Weinstein.

Parla inoltre con grande onestà della propria passata dipendenza da eroina e degli anni difficili trascorsi nelle cucine newyorkesi, contribuendo a normalizzare il dialogo pubblico sulle dipendenze nel mondo della ristorazione.

Diventa anche un sostenitore dei diritti dei lavoratori dell'industria alimentare, spesso invisibili, denunciando le condizioni di sfruttamento che si nascondono dietro l'immagine patinata dell'alta cucina.

La vita privata

Nel corso della sua vita Bourdain si sposa due volte, e in entrambi i casi il matrimonio si conclude con un divorzio.

La sua prima moglie è Nancy Putkoski, conosciuta ai tempi della scuola superiore, al fianco della quale rimane per circa vent'anni prima della separazione, ufficializzata nel 2005.

Nel 2007 sposa in seconde nozze Ottavia Busia, italiana esperta di arti marziali, dalla quale nel 2007 nasce la sua unica figlia, Ariane, che diventa il punto fermo della sua vita nonostante gli impegni televisivi lo tengano spesso lontano da casa per gran parte dell'anno.

Il matrimonio con Ottavia Busia si conclude nel 2016, ma i due mantengono un rapporto sereno e collaborativo per il bene della figlia.

Nel 2017 Bourdain inizia una relazione con l'attrice e regista italiana Asia Argento, conosciuta sul set romano di una puntata di "Parts Unknown".

Anthony Bourdain con Asia Argento

Anthony Bourdain con Asia Argento

La loro storia diventa presto pubblica e discussa, complice anche il sostegno che lo chef offre alla compagna dopo le sue denunce nell'ambito del caso Weinstein.

La morte

L'8 giugno 2018 Anthony Bourdain muore suicida nella sua camera all'hotel Le Chambard di Kaysersberg, in Alsazia, dove si trova per girare un episodio di "Parts Unknown" insieme all'amico chef Eric Ripert.

Ha 61 anni e la notizia della sua scomparsa scuote profondamente il mondo della cucina, dello spettacolo e del giornalismo, generando un cordoglio internazionale senza precedenti per la morte di un personaggio legato alla gastronomia.

Nei mesi e negli anni successivi la sua figura viene ricordata attraverso documentari, libri e iniziative benefiche, tra cui il documentario "Roadrunner" del 2021, diretto da Morgan Neville, che ripercorre la sua vita e la sua carriera attraverso interviste e materiali d'archivio.

Curiosità

Bourdain è stato un fumatore accanito per gran parte della sua vita adulta, abitudine che ha abbandonato solo in età più matura senza però mai rinnegare gli eccessi del proprio passato.

È stato inoltre un grande appassionato di arti marziali miste, disciplina che ha praticato regolarmente negli ultimi anni di vita e che considerava una forma di equilibrio personale rispetto ai ritmi frenetici della carriera televisiva.

Anthony Bourdain

Nel 2015 Bourdain compare in un breve cameo nel film "La grande Scommessa", interpretando sé stesso mentre spiega, con una metafora a base di zuppa di pesce, il funzionamento dei titoli tossici legati ai mutui subprime.

Nel corso della sua vita ha collaborato anche con il mondo della cucina italiana, mostrando un amore particolare per la trippa e per la cucina di strada, tanto da dedicare puntate intere di "Parts Unknown" a Roma e ad altre città italiane.

Viene inoltre ricordato per la sua celebre frase sul viaggio come strumento di comprensione reciproca tra i popoli, un'idea che attraversa come un filo conduttore tutta la sua produzione televisiva e letteraria.

Il viaggio ti cambia. Mentre attraversi questa vita e questo mondo lasci tracce, per quanto piccole. E in cambio, la vita — e il viaggio — lasciano tracce su di te.

Il suo stile diretto, la curiosità autentica verso le culture del mondo e il rifiuto di ogni forma di snobismo gastronomico continuano ancora oggi a influenzare intere generazioni di chef, autori e conduttori televisivi.

Anthony Bourdain con Iggy Pop

Anthony Bourdain con Iggy Pop

Il film Tony del 2026

Nel 2026 la casa di produzione A24 porta al cinema "Tony", un film biografico diretto da Matt Johnson, già autore di "BlackBerry", che racconta un capitolo poco noto della giovinezza di Bourdain.

La pellicola si concentra sull'estate del 1976, quando un diciannovenne Anthony Bourdain, con ambizioni da scrittore, si ritrova quasi per caso a lavorare in un ristorante di Provincetown, in Massachusetts, un'esperienza che la sceneggiatura individua come il vero punto di svolta della sua vita.

La storia è liberamente ispirata agli aneddoti raccontati dallo stesso Bourdain nel memoir "Kitchen Confidential", e ne restituisce il tono scanzonato e irriverente, unito però a una riflessione più profonda sulla formazione del giovane protagonista.

Il ruolo di Bourdain è affidato all'attore Dominic Sessa, rivelazione del film "The Holdovers", mentre nel cast figurano anche Antonio Banderas, Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Domińczyk, Rich Sommer e Stavros Halkias.

Il film esce nelle sale statunitensi il 7 agosto 2026 in versione limitata, per poi arrivare in distribuzione ampia il 21 agosto dello stesso anno, e rappresenta il primo lungometraggio narrativo dedicato alla figura dello chef, dopo il documentario "Roadrunner" del 2021.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Anthony Bourdain ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Anthony Bourdain

9 fotografie

Foto e immagini di Anthony Bourdain

Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain
Foto di Anthony Bourdain

Video Anthony Bourdain

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Asia Argento Iggy Pop Antonio Banderas Cuochi famosi Varie

Anthony Bourdain nelle opere letterarie Film

Antoni Gaudi

Antoni Gaudi

Architetto spagnolo
α 25 giugno 1852
ω 10 giugno 1926
Antonio Scurati

Antonio Scurati

Scrittore e giornalista italiano
α 25 giugno 1969
George Orwell

George Orwell

Scrittore britannico
α 25 giugno 1903
ω 21 gennaio 1950
George Michael

George Michael

Cantante inglese
α 25 giugno 1963
ω 25 dicembre 2016
Lola Ponce

Lola Ponce

Cantante argentina
α 25 giugno 1982
Maurizia Paradiso

Maurizia Paradiso

Conduttrice tv italiana
α 25 giugno 1955
Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni

Cantautore italiano
α 25 giugno 1943
Sidney Lumet

Sidney Lumet

Regista cinematografico statunitense
α 25 giugno 1924
ω 9 aprile 2011
Silvio Pellico

Silvio Pellico

Patriota, scrittore e poeta italiano
α 25 giugno 1789
ω 31 gennaio 1854
Simone Zaza

Simone Zaza

Calciatore italiano
α 25 giugno 1991
Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso

Cantautore italiano
α 25 giugno 1983
Vittorio Feltri

Vittorio Feltri

Giornalista italiano
α 25 giugno 1943
Maometto

Maometto

Fondatore e profeta arabo dell'Islam
α Anno 570
ω 8 giugno 632
Andrew Jackson

Andrew Jackson

7° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 15 marzo 1767
ω 8 giugno 1845
Arnoldo Mondadori

Arnoldo Mondadori

Editore italiano
α 2 novembre 1889
ω 8 giugno 1971
Corrado Mantoni

Corrado Mantoni

Conduttore TV italiano
α 2 agosto 1924
ω 8 giugno 1999
George Sand

George Sand

Scrittrice francese
α 1 luglio 1804
ω 8 giugno 1876
Johann Winckelmann

Johann Winckelmann

Archeologo e storico dell'arte tedesco
α 9 dicembre 1717
ω 8 giugno 1768
Alain Ducasse

Alain Ducasse

Chef francese
α 13 settembre 1956
Alan Friedman

Alan Friedman

Giornalista economico e conduttore tv statunitense
α 30 aprile 1956
Andrea Pazienza

Andrea Pazienza

Fumettista italiano
α 23 maggio 1956
ω 16 giugno 1988
Andrea Pucci

Andrea Pucci

Comico, cabarettista, attore e conduttore tv italiano
α 23 agosto 1956
Andy Garcia

Andy Garcia

Attore cubano
α 12 aprile 1956
Antonello Colonna

Antonello Colonna

Chef italiano
α 1 gennaio 1956
Beppe Severgnini

Beppe Severgnini

Giornalista e scrittore italiano
α 26 dicembre 1956
Bjorn Borg

Bjorn Borg

Tennista svedese
α 6 giugno 1956
Carlo Urbani

Carlo Urbani

Medico italiano
α 19 ottobre 1956
ω 29 marzo 2003
Carrie Fisher

Carrie Fisher

Attrice statunitense
α 21 ottobre 1956
ω 27 dicembre 2016
Christoph Waltz

Christoph Waltz

Attore austriaco
α 4 ottobre 1956
Cristina Comencini

Cristina Comencini

Regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana
α 8 maggio 1956
Danny Boyle

Danny Boyle

Regista inglese
α 20 ottobre 1956
David Copperfield

David Copperfield

Illusionista statunitense
α 16 settembre 1956
David Sassoli

David Sassoli

Politico italiano, giornalista e conduttore tv
α 30 maggio 1956
ω 11 gennaio 2022
Eric Roberts

Eric Roberts

Attore statunitense
α 18 aprile 1956
Federico Rampini

Federico Rampini

Giornalista e saggista italiano naturalizzato statunitense
α 25 marzo 1956
Fulvio Abbate

Fulvio Abbate

Scrittore italiano
α 20 dicembre 1956
Gerry Scotti

Gerry Scotti

Presentatore TV e attore italiano
α 7 agosto 1956
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

Attore e comico italiano
α 26 aprile 1956
Giobbe Covatta

Giobbe Covatta

Attore e comico italiano
α 11 giugno 1956
Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore

Regista italiano
α 27 maggio 1956
Joe Satriani

Joe Satriani

Chitarrista statunitense
α 15 luglio 1956
Larry Bird

Larry Bird

Giocatore di basket statunitense
α 7 dicembre 1956
Lars von Trier

Lars von Trier

Regista danese
α 30 aprile 1956
Laura Morante

Laura Morante

Attrice italiana
α 21 agosto 1956
Liam Brady

Liam Brady

Ex calciatore irlandese
α 13 febbraio 1956
Lorenzo Bini Smaghi

Lorenzo Bini Smaghi

Economista e manager italiano
α 29 novembre 1956
Luca Barbareschi

Luca Barbareschi

Attore, regista, produtttore, presentatore tv ed ex politico italiano
α 28 luglio 1956
Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad

Leader politico iraniano
α 28 ottobre 1956
ω 28 febbraio 2026
Marco Minniti

Marco Minniti

Politico italiano
α 6 giugno 1956
Marina Fiordaliso

Marina Fiordaliso

Cantante italiana
α 19 febbraio 1956
Martina Navratilova

Martina Navratilova

Tennista ceca
α 18 ottobre 1956
Massimo Carlotto

Massimo Carlotto

Scrittore italiano
α 22 luglio 1956
Maurizio Gasparri

Maurizio Gasparri

Politico italiano
α 18 luglio 1956
Mel Gibson

Mel Gibson

Attore e regista statunitense naturalizzato australiano
α 3 gennaio 1956
Michael Connelly

Michael Connelly

Giornalista e scrittore statunitense
α 21 luglio 1956
Michele Alboreto

Michele Alboreto

Pilota F1 italiano
α 23 dicembre 1956
ω 25 aprile 2001
Miguel Bosé

Miguel Bosé

Cantante, attore, compositore ed ex ballerino spagnolo naturalizzato italiano
α 3 aprile 1956
Paolo Rossi

Paolo Rossi

Calciatore italiano
α 23 settembre 1956
ω 9 dicembre 2020
Paolo Brosio

Paolo Brosio

Giornalista e conduttore tv italiano
α 27 settembre 1956
Patricia Cornwell

Patricia Cornwell

Scrittrice statunitense
α 9 giugno 1956
Piero Chiambretti

Piero Chiambretti

Presentatore tv italiano
α 30 maggio 1956
Roberto Calderoli

Roberto Calderoli

Politico italiano
α 18 aprile 1956
Stefano Parisi

Stefano Parisi

Politico italiano
α 12 novembre 1956
Sugar Ray Leonard

Sugar Ray Leonard

Pugile statunitense
α 17 maggio 1956
Theresa May

Theresa May

Politica inglese
α 1 ottobre 1956
Tom Hanks

Tom Hanks

Attore statunitense
α 9 luglio 1956
Veronica Lario

Veronica Lario

Attrice italiana
α 19 luglio 1956
Montserrat Caballé

Montserrat Caballé

Soprano spagnola
α 12 aprile 1933
ω 6 ottobre 2018
Jimmy il Fenomeno

Jimmy il Fenomeno

Attore italiano
α 22 aprile 1932
ω 7 agosto 2018
Aretha Franklin

Aretha Franklin

Cantante statunitense
α 25 marzo 1942
ω 16 agosto 2018
Azeglio Vicini

Azeglio Vicini

Allenatore di calcio italiano
α 20 marzo 1933
ω 30 gennaio 2018
Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci

Regista italiano
α 16 marzo 1941
ω 26 novembre 2018
Burt Reynolds

Burt Reynolds

Attore statunitense
α 11 febbraio 1936
ω 6 settembre 2018
Carlo Vanzina

Carlo Vanzina

Regista e sceneggiatore italiano
α 13 marzo 1951
ω 8 luglio 2018
Charles Aznavour

Charles Aznavour

Cantautore e attore francese
α 22 maggio 1924
ω 1 ottobre 2018
Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan

Cantautrice irlandese
α 6 settembre 1971
ω 15 gennaio 2018
Ermanno Olmi

Ermanno Olmi

Regista italiano
α 24 luglio 1931
ω 7 maggio 2018
Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi

Conduttore tv italiano
α 5 febbraio 1958
ω 26 marzo 2018
Ferdinando Imposimato

Ferdinando Imposimato

Magistrato e politico italiano
α 9 aprile 1936
ω 2 gennaio 2018
Folco Quilici

Folco Quilici

Documentarista e scrittore italiano
α 9 aprile 1930
ω 24 febbraio 2018
George H.W. Bush

George H.W. Bush

41° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 12 giugno 1924
ω 30 novembre 2018
Gillo Dorfles

Gillo Dorfles

Critico d'arte e pittore italiano
α 12 aprile 1910
ω 2 marzo 2018
Guido Ceronetti

Guido Ceronetti

Poeta, scrittore, traduttore e drammaturgo italiano
α 24 agosto 1927
ω 13 settembre 2018
Harlan Ellison

Harlan Ellison

Scrittore statunitense, fantascienza e fantasy
α 27 maggio 1934
ω 28 giugno 2018
Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad

Imprenditore svedese, fondatore di Ikea
α 30 marzo 1926
ω 27 gennaio 2018
John McCain

John McCain

Politico, senatore USA
α 29 agosto 1936
ω 25 agosto 2018
Kofi Annan

Kofi Annan

Politico ghanese, premio Nobel
α 8 aprile 1938
ω 18 agosto 2018
Marina Ripa di Meana

Marina Ripa di Meana

Stilista, scrittrice e personaggio tv italiana
α 21 ottobre 1941
ω 5 gennaio 2018
Milos Forman

Milos Forman

Regista e attore ceco
α 18 febbraio 1932
ω 13 aprile 2018
Penny Marshall

Penny Marshall

Regista, produttrice e attrice statunitense
α 15 ottobre 1943
ω 17 dicembre 2018
Sergio Marchionne

Sergio Marchionne

Manager italiano
α 17 giugno 1952
ω 25 luglio 2018
Stan Lee

Stan Lee

Fumettista statunitense
α 28 dicembre 1922
ω 12 novembre 2018
Stephen Hawking

Stephen Hawking

Matematico e astrofisico inglese
α 8 gennaio 1942
ω 14 marzo 2018
Tom Wolfe

Tom Wolfe

Saggista, giornalista, scrittore e critico d'arte statunitense
α 2 marzo 1931
ω 14 maggio 2018
Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin

Scrittrice statunitense, fantascienza
α 21 ottobre 1929
ω 22 gennaio 2018
Vittorio Taviani

Vittorio Taviani

Regista italiano
α 20 settembre 1929
ω 15 aprile 2018

Chi l'ha detto?

I saggi imparano molte cose dai loro nemici.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail