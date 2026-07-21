Cuoco, gastronomo e scrittore statunitenseAnthony Michael Bourdain

Biografia

Anthony Bourdain nasce a Manhattan, New York, il 25 giugno 1956, figlio di Pierre Bourdain, dirigente nel settore discografico, e di Gladys Bourdain, redattrice al New York Times.

Cresce a Leonia, cittadina del New Jersey, insieme al fratello minore Christopher, in una famiglia della media borghesia colta e appassionata di cultura.

La svolta che segna per sempre il suo rapporto con il cibo avviene durante un viaggio in Francia, terra d'origine dei nonni paterni, quando ancora bambino assaggia per la prima volta un'ostrica cruda a bordo di una barca da pesca.

Quell'esperienza, che lui stesso racconterà anni dopo come una vera e propria epifania sensoriale, gli rivela che il mondo del gusto può essere molto più ampio e selvaggio di quello a cui è abituato in famiglia.

Negli anni dell'adolescenza frequenta la Dwight-Englewood School, dove conosce Nancy Putkoski, sua futura compagna per due decenni, e comincia a manifestare i primi segni di quella insofferenza verso le regole che lo accompagnerà per tutta la vita.

Anthony Bourdain

Gli studi e la formazione da chef

Dopo un periodo trascorso al Vassar College, che abbandona senza completare gli studi, Bourdain decide di dedicarsi concretamente alla cucina.

Si iscrive così al Culinary Institute of America, una delle scuole di cucina più prestigiose degli Stati Uniti, dove si diploma nel 1978.

Durante gli anni della formazione lavora anche come lavapiatti e cuoco in diversi ristoranti di Provincetown, nel Massachusetts, un'esperienza che gli permette di toccare con mano la fatica fisica e la disciplina necessarie per sopravvivere in una cucina professionale.

Sono anche gli anni in cui inizia a fare uso di droghe pesanti, incluso l'eroina, un problema di dipendenza che lo accompagnerà a lungo e che racconterà senza filtri né vergogna nei suoi libri futuri.

La carriera nelle cucine di New York

Una volta completata la formazione, Bourdain si trasferisce definitivamente a New York per lavorare nelle cucine dei ristoranti della città, passando da una brigata all'altra e scalando gradualmente le gerarchie della ristorazione.

Lavora in locali come il Supper Club e il One Fifth Avenue, ma è soprattutto la lunga permanenza come executive chef alla Brasserie Les Halles, storico ristorante francese di Manhattan, a consolidare la sua identità professionale.

In parallelo alla carriera ai fornelli coltiva la passione per la scrittura, pubblicando negli anni Ottanta e Novanta due romanzi noir, "Bone in the Throat" e "Gone Bamboo", che tuttavia non riscuotono particolare successo commerciale.

È un periodo in cui Bourdain vive la cucina come un ambiente durissimo, fatto di turni interminabili, gerarchie rigide, eccessi di ogni tipo e un cameratismo quasi militare tra i membri della brigata.

Il successo letterario con Kitchen Confidential

La vera svolta professionale arriva nel 1999, quando pubblica sul New Yorker un articolo dal titolo "Don't Eat Before Reading This", un resoconto crudo e ironico sui segreti sporchi delle cucine dei ristoranti.

Il pezzo attira l'attenzione di un editore e l'anno successivo, nel 2000, Bourdain pubblica "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly", il libro che lo consacra definitivamente al grande pubblico.

Nel volume racconta senza reticenze gli eccessi, le dipendenze, la fatica e le follie del mondo della ristorazione, smontando il mito patinato dello chef stellato e restituendo un'immagine autentica, sporca e vitale della cucina professionale.

Il libro scala rapidamente le classifiche dei bestseller del New York Times e trasforma Bourdain, fino a quel momento un cuoco semisconosciuto, in una vera e propria celebrità editoriale.

Al successo di Kitchen Confidential seguono altri libri di viaggio e memoir, tra cui "A Cook's Tour", "Medium Raw" e "The Nasty Bits", in cui l'autore continua a raccontare cibo, viaggi e vita con lo stesso stile diretto e senza filtri.

Il debutto in televisione e i grandi show di viaggio

Il successo letterario apre a Bourdain le porte della televisione, dove debutta nel 2002 con "A Cook's Tour", programma prodotto dal Food Network in cui viaggia per il mondo alla scoperta di cucine e culture locali.

Nel 2005 passa al canale Travel Channel con "Anthony Bourdain: No Reservations", il programma che lo consacra come uno dei volti più amati della televisione culinaria mondiale e che va in onda per otto stagioni.

Nel 2011 lancia "The Layover", uno show più agile dedicato alle soste brevi nelle grandi città, pensato per chi ha poco tempo a disposizione durante un viaggio.

Il capitolo televisivo più importante della sua carriera arriva però nel 2013, quando debutta su CNN con "Parts Unknown", un programma che va ben oltre la semplice esplorazione gastronomica per addentrarsi in temi politici, sociali e culturali dei luoghi visitati.

Grazie a "Parts Unknown", Bourdain porta gli spettatori in territori spesso trascurati dal turismo tradizionale, dal Congo al Myanmar, dall'Iran alla Striscia di Gaza, raccontando storie di persone comuni attraverso il cibo che condividono.

Il programma gli vale numerosi Emmy Award e consolida definitivamente la sua immagine di narratore capace di unire cucina, viaggio e giornalismo con uno sguardo empatico e mai giudicante.

L'impegno sociale e le battaglie personali

Con il passare degli anni Bourdain trasforma progressivamente il proprio ruolo pubblico, utilizzando la propria visibilità per parlare di temi sociali che vanno oltre la cucina.

Si espone pubblicamente sul tema delle molestie sessuali nel mondo della ristorazione e dello spettacolo, schierandosi apertamente al fianco delle donne che denunciano abusi durante lo scandalo Weinstein.

Parla inoltre con grande onestà della propria passata dipendenza da eroina e degli anni difficili trascorsi nelle cucine newyorkesi, contribuendo a normalizzare il dialogo pubblico sulle dipendenze nel mondo della ristorazione.

Diventa anche un sostenitore dei diritti dei lavoratori dell'industria alimentare, spesso invisibili, denunciando le condizioni di sfruttamento che si nascondono dietro l'immagine patinata dell'alta cucina.

La vita privata

Nel corso della sua vita Bourdain si sposa due volte, e in entrambi i casi il matrimonio si conclude con un divorzio.

La sua prima moglie è Nancy Putkoski, conosciuta ai tempi della scuola superiore, al fianco della quale rimane per circa vent'anni prima della separazione, ufficializzata nel 2005.

Nel 2007 sposa in seconde nozze Ottavia Busia, italiana esperta di arti marziali, dalla quale nel 2007 nasce la sua unica figlia, Ariane, che diventa il punto fermo della sua vita nonostante gli impegni televisivi lo tengano spesso lontano da casa per gran parte dell'anno.

Il matrimonio con Ottavia Busia si conclude nel 2016, ma i due mantengono un rapporto sereno e collaborativo per il bene della figlia.

Nel 2017 Bourdain inizia una relazione con l'attrice e regista italiana Asia Argento, conosciuta sul set romano di una puntata di "Parts Unknown".

Anthony Bourdain con Asia Argento

La loro storia diventa presto pubblica e discussa, complice anche il sostegno che lo chef offre alla compagna dopo le sue denunce nell'ambito del caso Weinstein.

La morte

L'8 giugno 2018 Anthony Bourdain muore suicida nella sua camera all'hotel Le Chambard di Kaysersberg, in Alsazia, dove si trova per girare un episodio di "Parts Unknown" insieme all'amico chef Eric Ripert.

Ha 61 anni e la notizia della sua scomparsa scuote profondamente il mondo della cucina, dello spettacolo e del giornalismo, generando un cordoglio internazionale senza precedenti per la morte di un personaggio legato alla gastronomia.

Nei mesi e negli anni successivi la sua figura viene ricordata attraverso documentari, libri e iniziative benefiche, tra cui il documentario "Roadrunner" del 2021, diretto da Morgan Neville, che ripercorre la sua vita e la sua carriera attraverso interviste e materiali d'archivio.

Curiosità

Bourdain è stato un fumatore accanito per gran parte della sua vita adulta, abitudine che ha abbandonato solo in età più matura senza però mai rinnegare gli eccessi del proprio passato.

È stato inoltre un grande appassionato di arti marziali miste, disciplina che ha praticato regolarmente negli ultimi anni di vita e che considerava una forma di equilibrio personale rispetto ai ritmi frenetici della carriera televisiva.

Nel 2015 Bourdain compare in un breve cameo nel film "La grande Scommessa", interpretando sé stesso mentre spiega, con una metafora a base di zuppa di pesce, il funzionamento dei titoli tossici legati ai mutui subprime.

Nel corso della sua vita ha collaborato anche con il mondo della cucina italiana, mostrando un amore particolare per la trippa e per la cucina di strada, tanto da dedicare puntate intere di "Parts Unknown" a Roma e ad altre città italiane.

Viene inoltre ricordato per la sua celebre frase sul viaggio come strumento di comprensione reciproca tra i popoli, un'idea che attraversa come un filo conduttore tutta la sua produzione televisiva e letteraria.

Il viaggio ti cambia. Mentre attraversi questa vita e questo mondo lasci tracce, per quanto piccole. E in cambio, la vita — e il viaggio — lasciano tracce su di te.

Il suo stile diretto, la curiosità autentica verso le culture del mondo e il rifiuto di ogni forma di snobismo gastronomico continuano ancora oggi a influenzare intere generazioni di chef, autori e conduttori televisivi.

Il film Tony del 2026

Nel 2026 la casa di produzione A24 porta al cinema "Tony", un film biografico diretto da Matt Johnson, già autore di "BlackBerry", che racconta un capitolo poco noto della giovinezza di Bourdain.

La pellicola si concentra sull'estate del 1976, quando un diciannovenne Anthony Bourdain, con ambizioni da scrittore, si ritrova quasi per caso a lavorare in un ristorante di Provincetown, in Massachusetts, un'esperienza che la sceneggiatura individua come il vero punto di svolta della sua vita.

La storia è liberamente ispirata agli aneddoti raccontati dallo stesso Bourdain nel memoir "Kitchen Confidential", e ne restituisce il tono scanzonato e irriverente, unito però a una riflessione più profonda sulla formazione del giovane protagonista.

Il ruolo di Bourdain è affidato all'attore Dominic Sessa, rivelazione del film "The Holdovers", mentre nel cast figurano anche Antonio Banderas, Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Domińczyk, Rich Sommer e Stavros Halkias.

Il film esce nelle sale statunitensi il 7 agosto 2026 in versione limitata, per poi arrivare in distribuzione ampia il 21 agosto dello stesso anno, e rappresenta il primo lungometraggio narrativo dedicato alla figura dello chef, dopo il documentario "Roadrunner" del 2021.