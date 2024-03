Biografia

Jackie Chan nasce a Hong Kong il 7 aprile 1954. Attore, regista, produttore cinematografico ed esperto di arti marziali cinese, nonché stuntman e cantante, il suo vero nome è Chan Kong-Sang.

Jackie Chan è uno dei più famosi attori di action movies orientali, ruolo che a suo tempo fu di Bruce Lee: ha girato oltre cento film ed è conosciuto per il suo particolare stile di combattimento che fonde le arti marziali cinesi alla mimica tipica del cinema muto.

Particolarità dei suoi film sono gli spezzoni che inserisce alla fine di ogni pellicola per far vedere che è lui stesso a recitare nelle scene pericolose, senza l'utilizzo di controfigure. Jackie Chan è inoltre il cantante di molte delle canzoni presenti nei suoi film.

Curiosità su Jackie Chan

Nel 1990 ha cambiato ufficialmente il suo nome in Fáng Shìlóng, riprendendo l'antico cognome Fáng del padre; in Cina è invece conosciuto principalmente con il suo primo pseudonimo di Chéng Lóng.

In Italia non tutti i suoi film vengono distribuiti e doppiati; alcuni sono arrivati direttamente sul mercato home video. Molti dei suoi cult-movie, soprattutto quelli degli anni ottanta-novanta sono del tutto inediti.

Quasi in ogni suo film Jackie Chan ha avuto qualche incidente più o meno grave, occorso durante le riprese di scene particolarmente difficili. Alcune di queste sono mostrate negli spezzoni che scorrono durante i crediti finali dei film. Il fatto più grave avvenne nel 1986 durante le riprese di "Armour of God": l'attore di Hong Kong cadde da un albero sopra delle rocce perforandosi il cranio; in quell'occasione rischiò realmente di perdere la vita.

Si è rotto più volte la gamba sinistra: non può atterrare su questa dopo un salto troppo alto, dovendo bilanciare il peso più sulla destra. Durante gli anni è stato costretto a usare delle controfigure in alcune occasioni a causa dei suoi incidenti in cui si è rotto più volte le dita delle mani e dei piedi, il naso, le costole, la spalla e altre parti del corpo.

Jackie Chan e il Kung Fu

Ha studiato il Kung Fu e si è allenato con il maestro Leung Ting nel Wing Chun. Conosce inoltre numerosi altri stili, come il Tang Lang (stile della Mantide Religiosa), Bak Mei (lo stile del "Sopracciglio Bianco") e molti stili tradizionali dello Shaolin Kung Fu, che ha imparato durante la sua formazione alla Peking Opera School. Ha studiato inoltre numerose altre arti marziali per migliorare i suoi combattimenti davanti alla cinepresa, come Hapkido, Boxe, Judo, Taekwondo e Hei Long (sotto la guida del maestro G.J. Torres).

Vita privata

È padrino dell'attore Tin Chiu Hung. Nel 1982 ha sposato l'attrice taiwanese Feng-Jiao Lin, con cui ha avuto un figlio, Jaycee Chan (nato nello stesso anno).

Ha anche una seconda figlia, Etta Ng Chok Lam, nata nel 1999 da un rapporto con Elaine Ng Yi-Lei.