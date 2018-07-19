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Biografie

Martina Navratilova

Martina Navratilova

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Biografia

Martina Navratilova nasce a Praga (Repubblica Ceca) il giorno 18 ottobre 1956.

Il cognome originario è Subertova: dopo il divorzio dei genitori (tre anni dopo la nascita di Martina), la madre Jana sposa Miroslav Navratil nel 1962, il quale diviene il primo insegnante di tennis della futura campionessa.

Dopo alcuni tornei disputati nella nativa Cecoslovacchia, nel 1975 si trasferisce negli Stati Uniti, di cui diverrà cittadina nel 1981, dopo essere stata ufficialmente apolide per alcuni anni.

In questo periodo rende pubblico il suo orientamento sessuale, divenendo di fatto una delle prime stelle dello sport ad annunciare di essere lesbica, nel 1991.

Durante la carriera ha vinto 18 titoli del grande slam nel singolo, e 41 nel doppio (31 nel doppio femminile e 10 nel doppio misto).

Memorabili rimangono le sfide contro Chris Evert, che hanno dato luogo ad una delle più lunghe rivalità sportive di sempre: sono 80 gli incontri disputati con un bilancio finale favorevole alla Navratilova per 43 a 37.

Palmarès di Martina Navratilova

1974 Roland Garros doppio misto

1975 Roland Garros doppio

1976 Wimbledon doppio

1977 US Open doppio

1978 Wimbledon singolare

1978 US Open doppio

1979 Wimbledon singolare

1979 Wimbledon doppio

1980 US Open doppio

1980 Australian Open doppio

1981 Australian Open singolare

1981 Wimbledon doppio

1982 Roland Garros singolare

1982 Roland Garros doppio

1982 Wimbledon singolare

1982 Wimbledon doppio

1982 Australian Open doppio

1983 Wimbledon singolare

1983 Wimbledon doppio

1983 US Open singolare

1983 US Open doppio

1983 Australian Open singolare

1983 Australian Open doppio

1984 Roland Garros singolare

1984 Roland Garros doppio

1984 Wimbledon singolare

1984 Wimbledon doppio

1984 US Open singolare

1984 US Open doppio

1984 Australian Open doppio

1985 Roland Garros doppio

1985 Roland Garros doppio misto

1985 Wimbledon singolare

1985 Wimbledon doppio misto

1985 US Open doppio misto

1985 Australian Open singolare

1985 Australian Open doppio

1986 Roland Garros doppio

1986 Wimbledon singolare

1986 Wimbledon doppio

1986 US Open singolare

1986 US Open doppio

1987 Australian Open doppio

1987 Roland Garros doppio

1987 Wimbledon singolare

1987 US Open singolare

1987 US Open doppio

1987 US Open doppio misto

1988 Australian Open doppio

1988 Roland Garros doppio

1989 Australian Open doppio

1989 US Open doppio

1990 Wimbledon singolare

1990 US Open doppio

1993 Wimbledon doppio misto

1995 Wimbledon doppio misto

2003 Australian Open doppio misto

2003 Wimbledon doppio misto

2006 US Open doppio misto

Nel settembre 2014 agli Us Open ha realizzato il sogno di chiedere pubblicamente alla sua compagna storica Julia Lemigova di sposarla: ha risposto con un sì.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Martina Navratilova. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Martina Navratilova.

Giovedì 19 luglio 2018 12:43:32

Buona giornata, signora, essendo a Praha, ho visto e ricordato il suo nome, per il gioco devo rivedeŕlo. Grazie 🌷🤓

Da: Luciano

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