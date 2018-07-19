Martina Navratilova
Biografia
Martina Navratilova nasce a Praga (Repubblica Ceca) il giorno 18 ottobre 1956.
Il cognome originario è Subertova: dopo il divorzio dei genitori (tre anni dopo la nascita di Martina), la madre Jana sposa Miroslav Navratil nel 1962, il quale diviene il primo insegnante di tennis della futura campionessa.
Dopo alcuni tornei disputati nella nativa Cecoslovacchia, nel 1975 si trasferisce negli Stati Uniti, di cui diverrà cittadina nel 1981, dopo essere stata ufficialmente apolide per alcuni anni.
In questo periodo rende pubblico il suo orientamento sessuale, divenendo di fatto una delle prime stelle dello sport ad annunciare di essere lesbica, nel 1991.
Durante la carriera ha vinto 18 titoli del grande slam nel singolo, e 41 nel doppio (31 nel doppio femminile e 10 nel doppio misto).
Memorabili rimangono le sfide contro Chris Evert, che hanno dato luogo ad una delle più lunghe rivalità sportive di sempre: sono 80 gli incontri disputati con un bilancio finale favorevole alla Navratilova per 43 a 37.
Palmarès di Martina Navratilova
1974 Roland Garros doppio misto
1975 Roland Garros doppio
1976 Wimbledon doppio
1977 US Open doppio
1978 Wimbledon singolare
1978 US Open doppio
1979 Wimbledon singolare
1979 Wimbledon doppio
1980 US Open doppio
1980 Australian Open doppio
1981 Australian Open singolare
1981 Wimbledon doppio
1982 Roland Garros singolare
1982 Roland Garros doppio
1982 Wimbledon singolare
1982 Wimbledon doppio
1982 Australian Open doppio
1983 Wimbledon singolare
1983 Wimbledon doppio
1983 US Open singolare
1983 US Open doppio
1983 Australian Open singolare
1983 Australian Open doppio
1984 Roland Garros singolare
1984 Roland Garros doppio
1984 Wimbledon singolare
1984 Wimbledon doppio
1984 US Open singolare
1984 US Open doppio
1984 Australian Open doppio
1985 Roland Garros doppio
1985 Roland Garros doppio misto
1985 Wimbledon singolare
1985 Wimbledon doppio misto
1985 US Open doppio misto
1985 Australian Open singolare
1985 Australian Open doppio
1986 Roland Garros doppio
1986 Wimbledon singolare
1986 Wimbledon doppio
1986 US Open singolare
1986 US Open doppio
1987 Australian Open doppio
1987 Roland Garros doppio
1987 Wimbledon singolare
1987 US Open singolare
1987 US Open doppio
1987 US Open doppio misto
1988 Australian Open doppio
1988 Roland Garros doppio
1989 Australian Open doppio
1989 US Open doppio
1990 Wimbledon singolare
1990 US Open doppio
1993 Wimbledon doppio misto
1995 Wimbledon doppio misto
2003 Australian Open doppio misto
2003 Wimbledon doppio misto
2006 US Open doppio misto
Nel settembre 2014 agli Us Open ha realizzato il sogno di chiedere pubblicamente alla sua compagna storica Julia Lemigova di sposarla: ha risposto con un sì.
Frasi di Martina Navratilova
Chiunque affermi: "Non conta che tu abbia vinto o perso", è perché probabilmente ha conosciuto la sconfitta.
Il momento della vittoria è troppo breve per vivere solo di quello e niente altro.
Di tutta la vita, l'unica cosa importante resta la consapevolezza del lavoro fatto.
La mia era non è finita finché io non dico che è finita.
[Nel 1988]
In Cecoslovacchia non esiste libertà di stampa, negli Stati Uniti non esiste libertà dalla stampa.
[Rispondendo alle dichiarazioni contro l'omosessualità della tennista australiana Margaret Court] Mi sembra che leggendo la Bibbia certe persone si siano evolute nella loro sensibilità, come rispetto al tema della schiavitù, per esempio. Questo non mi sembra sia accaduto con Margaret Court. La sua visione miope spaventa e danneggia le migliaia di bambini che già vivono nelle famiglie di genere.
Avevo cominciato a portare una pistola in giro con me, a causa della minaccia di rapimento dell'IRA.
[Rivolta a una giocatrice che si era rifiutata di darle la mano a fine partita] Avresti bisogno di un carrarmato per battere una come me.
[Sulla stampa inglese] Credo nella libertà di stampa, ma cosa ne pensate della libertà dalla stampa?
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Martina Navratilova
Foto e immagini di Martina Navratilova
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Martina Navratilova. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Martina Navratilova.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Tennis Chris Evert Tennisti Sport