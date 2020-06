Biografia • Capitano per vocazione

Ultimo di tre fratelli Patrick Stewart nasce il 13 Luglio del 1940 nella verde vallata di Mirfield, una cittadina di circa 12.000 abitanti, sulle rive dell'omonimo fiume, nello West Yorkshire (Inghilterra). Grazie ai luoghi di infanzia, Mirfield, cittadina di ricca e profonda cultura, e il fratello maggiore che era solito leggergli opere shakespeariane, Patrick inizia molto presto le sue esperienze di recitazione.

A soli dodici anni, durante una sorta di settimana culturale della sua scuola, in cui ai ragazzi venivano spiegate le basi della recitazione drammatica, Patrick incontra alcuni professionisti del settore che influenzano positivamente la sua passione.

A quindici anni lascia la scuola per lavorare come reporter. Dedicatosi al giornalismo si allontana dal suo amato teatro. Dopo un anno di esperienza, pur avendo una chiara prospettiva di una brillante carriera, lascia il lavoro, determinato a provare a se stesso di poter diventare un attore professionista.

Per mettere da parte il denaro necessario per la scuola di recitazione, lavora per un anno come venditore di mobili; successivamente, su consiglio dei professori e grazie ad una borsa di studio, nel 1957 decide di iscriversi alla "Bristol Old Vic Theatre School".

Vi rimane per due anni, imparando il mestiere e la dizione, cercando di perdere il suo marcato accento. In questo periodo, Patrick vive quasi una doppia identità: a scuola, parlando un inglese impeccabile, e professionalmente, con la sua famiglia ed i suoi amici, continuando ad usare l'accento e il dialetto dello Yorkshire.

Quando lascia la scuola uno dei suoi insegnanti profetizza che, più che la sua grinta giovanile, sarebbe stata la sua precoce calvizie a renderlo un attore caratteriale. In seguito riuscì spesso a convincere registi e produttori che con una parrucca avrebbe potuto interpretare anche due ruoli, raddoppiando le sue apparizioni e lavorando come "due attori al prezzo di uno".

Nell'Agosto del 1959 avviene il suo debutto al Theatre Royal di Lincoln, dove recita la parte di Morgan in un adattamento teatrale de "L'isola del tesoro" di Stevenson.

Prende il via la sua carriera di attore teatrale, che presto sarebbe stata affiancata da quella altrettanto importante di attore di cinema e televisione. Il suo primo ruolo arriva nel 1970, nel film per la televisione "Civilization: Protest & Communication".

Il suo primo importante approccio con la fantascienza avviene con il film Dune(1984), di David Lynch, trasposizione cinematografica del capolavoro di Frank Herbert, nel quale interpreta la parte del maestro d'armi Gurney Halleck.

Nel 1964, Patrick conosce Sheila Falconer, una coreografa della "Bristol Old Vic Company", che sposa il 3 Marzo del 1966. Da questo matrimonio nascono i due figli: Daniel Freedom(1968) e Sophie Alexandra(1974).

Dopo ben 25 anni di matrimonio, Patrick e Sheila si separano e nel 1999 divorziano.

Patrick, dopo una breve relazione con la scrittrice Meredith Baer, si fidanza con la produttrice di Star Trek Voyager, Wendy Neuss, conosciuta durante gli anni di The Next Generation.

Il 25 Agosto del 2000 Patrick e Wendy si sono sposati a Los Angeles, (Brent Spiner tra i testimoni delle nozze).

Il 3 giugno 1969 la NBC trasmetteva l'ultimo episodio di Star Trek. La nave stellare Enterprise cessava la propria missione quinquennale dopo solo tre anni. Perché l'Enterprise tornasse a solcare le rotte televisive è stato necessario aspettare il 1987, dopo milioni di lettere dei fan e un'attesa durata quasi vent'anni. Fu solo il 26 settembre 1987, quindi, che il pubblico fece conoscenza per la prima volta con una nuova Enterprise, un nuovo equipaggio e un nuovo capitano. Un capitano con un nome francese, Jean-Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart.

Durante i 7 anni di Star Trek - The Next Generation, Stewart, non volendo abbandonare il teatro, scrive ed interpreta un adattamento teatrale di "Canto di Natale" di Charles Dickens per un solo attore. Stewart porta con successo lo spettacolo a Broadway nel 1991 e nel 1992 e a Londra all'"Old Vic Theater" nel 1994. Tale lavoro gli valse nel 1992 il premio "Drama Desk" come miglior attore e nel 1994 il premio Olivier per miglior spettacolo della stagione e la nomina a miglior attore. Nel 1993 fu inoltre nominato per un "Grammy" per la versione registrata su CD.

Nel 1995 e' apparso in una produzione della "Tempesta" di Shakespeare in Central Park a NewYork.

Nel 1996 ha prodotto il film per la televisione "Il Fantasma di Canterville" con se stesso nella parte di Sir Simon de Canterville.

Stewart e' legato da molti anni ad Amnesty International ed e' coinvolto con il "The Whale Conservation Institute" nella protezione delle Balene - del 1998 la sua interpretazione del capitano Acab nella serie tv "Moby Dick".

Nel dicembre del 1996 ha ricevuto una stella sulla famosa "Hollywoods Walk Of Fame" e nell'aprile del 1997 ha ricevuto, presentato dal segretario di stato Madeleine Albright, il decimo annuale "Will Award" per la sua carriera come membro della Royal Shakespeare Company e per il suo impegno come attore nel diffondere Shakespeare in America.