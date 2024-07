Biografia • Io, Lolita

È stata definita la risposta francese al fenomeno delle lolite del pop, ossia tutta quella genia di adolescenti tarantolate dal canto che, fra una mossetta e un broncio, fra un ammiccamento il più delle volte ridicolo e un cambio di look, portano a casa fior di miliardi. La scelta di Alizée (o di chi la gestisce: in questo caso dei furbissimi manager), invece, va proprio nell'altra direzione. La ragazzina del pop in salsa francese ha puntato sulla semplicità e su quello sguardo acqua e sapone che ha saputo contrastare nelle vendite le varie Britney Spears, Christina Aguilera, Shakira e via bailando. Rinverdendo oltretutto i fasti di altre più o meno imberbi cantanti del suo Paese come l'indimenticata Lio, Vanessa Paradis o Guesch Patti.

Nata il 21 agosto 1984 ad Ajaccio, in Corsica, ha mostrato di possedere una notevole vena artistica fin da quando aveva quattro anni prendendo lezioni di danza e di recitazione. Già a undici anni è dunque sotto i riflettori ma la sua grande occasione arriva attraverso l'incontro con Mylène Farmer e Laurent Boutonnat, che le cronache ci descrivono come celebre duo musicale francese. I due musicisti avevano in effetti composto un brano, "Moi... Lolita" e, dato il taglio del pezzo, si erano intestarditi che ad interpretarlo dovesse essere una ragazzina. E chi meglio della fresca, ma non per questo poco maliziosa, Alizée?

Inutile ricordare, memori della sua zuccherosa vocina che ci ha inseguito l'estate 2002 per ogni dove, che il singolo ha avuto un enorme successo, facendo di Alizée un vero e proprio fenomeno.

Per cogliere la palla al balzo, dal singolo si passa all'album completo, ed ecco uscire fresco di stampa in tutti i negozi il suo primo lavoro intitolato "Gourmandises" (le musiche sono sempre del duo Laurent Boutonnat e Mylène Farmer), con canzoni tagliate su misura per adolescenti in preda ai tormenti di sempre.

Anche l'album sfonda: in men che non si dica è disco di platino (300.000 copie in soli tre mesi), per poi viaggiare verso le 800.000 copie solo in Francia.

La mossa giusta da fare a questo punto era quella di far uscire un altro singolo e, detto fatto, esce "L'Alizé" che diventa un altro hit, raggiungendo il numero 1 nelle classifiche francesi con oltre 700.000 copie vendute.

Nel 2001 Alizée ha riscontrato successo crescente anche presso il pubblico internazionale, tant'è vero che il suo disco ha visto la luce non solo sui mercati europei o nel Canada, ma anche su mercati tradizionalmente estranei alla musica francese come quelli russo e giapponese (Alizée ha anche vinto un Hit FM Award in Russia).

Nel 2002 la sgambettante ragazzina ha vinto il prestigioso World Music Award (il premio che viene assegnato ogni anno nel Principato di Monaco agli artisti di ogni nazione che hanno venduto di più nella propria patria), e ha ricevuto un disco d'oro in Olanda dopo molte settimane nelle prime tre posizioni della classifica. Lo stesso successo le è toccato in Germania, dove "Moi... Lolita" ha vinto un disco d'oro e Alizée è stata nella Top 10 per molte settimane raggiungendo il quinto posto.

Nel 2003 Alizée, rimasta l'altro anno per sei settimane consecutive al vertice della classifica di vendita italiana, è tornata con un nuovo singolo, "I'm Fed Up/ J'en ai marre" (che anticipa l'uscita del suo secondo album "Mes Courants Electriques") foriero di una nuova ondata di "heavy-rotation" sulle stazioni radio di mezzo mondo.

Alizée si è sposata con il cantante francese Jérémy Châtelain nel 2004. La coppia ha avuto la sua primogenita, Anny-Lee, nata il 29 aprile 2005.

Il 3 dicembre 2007, dopo un album live ("Alizée En Concert", 2004) e un lungo periodo di assenza delle scene, pubblica il suo terzo album di inediti dal titolo "Psychédélices", anticipato dal singolo "Mademoiselle Juliette".

Tra il 2009 e il 2010 registra il quarto album di inediti, che viene pubblicato il 29 marzo 2010 con il titolo "Une enfant du siècle".

Nel 2012 si separa dal marito. Dopo un disco uscito nel 2014 (titolo: Blonde), la cantante francese sospende il suo percorso musicale per dedicarsi alla danza; si tratta di una passione che aveva fin da bambina. Apre in seguito una scuola di ballo. Nel 2013 partecipa all’edizione francese di "Ballando con le stelle", risultando al termine la vincitrice.