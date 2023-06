Biografia • Cantare la vita

Compay Segundo, al secolo Maximo Francisco Repilado Muñoz, cantautore cubano e star del "Buena Vista Social Club" era assurto negli ultimi anni allo "status" di leggenda, almeno nei paesi occidentali, dove era poco conosciuto.

Compay Segundo ha infatti suonato nel suo paese per circa 80 anni ma ha conquistato la fama solo in tarda età, nel 1997, quando uscirono l'album (vincitore di un Grammy Award) di Ry Cooder e il film di Wim Wenders "Buena Vista Social Club". Dischi e film hanno segnato le mode, dando origine ad un vero e proprio fenomeno sociale.

Il simpatico Compay (basta vederlo ritratto in qualche scatto per trovarlo subito irresistibile), nasce il 18 novembre 1907 a Siboney, vicino Santiago di Cuba. Fin da piccolo culla la sua passione per la musica suonando vari strumenti tra cui il "tres", una sorta di chitarra a tre coppie di corde.

Comincia la sua carriera di musicista come clarinettista nel 1920 partecipando al rilancio del "son", genere musicale tradizionale cubano, al fianco di musicisti del calibro di Sindo Garay, Nico Saquito, Miguel Matamoros e Benny Morè. Si guadagna il soprannome "Compay Segundo" suonando con Lorenzo Hierrezuelo nel duo "Los compadres" a partire dal 1942.

Dopo aver composto centinaia di canzoni, nel 1956 Compay forma il suo primo gruppo: "Compay Segundo y sus muchachos", che esordisce come trio e diviene in seguito un quartetto. Malgrado il grande successo ottenuto, in seguito alla rivoluzione cubana, passa nel dimenticatoio, ma grazie al progetto prima ricordato di Ry Cooder e Wim Wenders viene restituito alla meritata celebrità. Che stavolta raggiunse livelli mondiali e gli consegna la definitiva immortalità artistica.

Dopo il successo dei Buena Vista, Compay si è infatti esibito nei più importanti palcoscenici del mondo ed ha inciso nove dischi.

Nell'ultimo, intitolato "Duets", il cantante cubano duetta con stelle internazionali tra le quali Cesaria Evora, Charles Aznavour e l'attore Antonio Banderas.

Tra i suoi maggiori successi è doveroso citare "Amor gigante", "Una rosa de Francia", "Maria en la playa", "Morir de amor", cantata nientemeno che con il chansonnier-istrione francese Charles Aznavour, e "Chan chan".

L'inarrestabile musicista cubano, presente sulle scene fino agli ultimi istanti di vitale di energia (l'ultimo spettacolo nel quale si era esibito al fianco di altre star cubane dei Buena Vista come Ibrahim Ferraira, Eliades Ochoa e Omara Portuondo, lo aveva tenuto nel febbraio 2002), si è spento il 14 luglio 2003 all'età di 95 anni, stroncato da una grave forma di insufficienza renale.