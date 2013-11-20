Sathya Sai Baba

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Biografia Messaggio di assistenza

Sathya Narayana Raju Ratnakaram, noto come Sathya Sai Baba, nasce il 23 novembre 1926 a Puttaparthi, piccolo villaggio nell'Andra Pradesh (nell'India del sud).

La sua è una figura tanto popolare quanto controversa: maestro spirituale, sono milioni i suoi devoti in tutto il mondo.

A soli 14 anni affermò di essere la reincarnazione di Shirdi Sai Baba, e la seconda incarnazione di Kalki (avatar del Kali Yuga), prendendo quindi il suo nome.

Fin dall'adolescenza Sai Baba ha sostenuto, attraverso i suoi insegnamenti, che l'istruzione insieme allo sviluppo del carattere, la conservazione dello stato di salute e la soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo sono diritti concessi da dio a tutta l'umanità, senza distinzione di classe sociale, razza o credo religioso.

Il suo insegnamento si fonda sul concetto che l'uomo sia essenzialmente divino, e che egli debba quindi impegnarsi a riscoprire la propria Natura Divina.

Numerose sono le iniziative intraprese che sono raggruppate in quelle che vengono definite come Grandi Opere Sociali: l'Istituto di Educazione Superiore, l'Istituto Superiore di Medicina, il Progetto Acqua Potabile sono alcuni esempi.

Sai Baba predica il servizio e la solidarietà ai bisognosi; l'Organizzazione Sathya Sai in tutto il mondo opera in questo senso, gestendo strutture come mense, ospedali, scuole, asili oltre ad attività di assistenza e di distribuzione di cibo e indumenti a poveri ed emarginati.

La popolarità di Sathya Sai Baba in occidente è dovuta soprattutto all'opera dei media, che hanno sì interesse verso il suo messaggio ma soprattutto verso la paranormalità e la fenomenologia in genere. Sai Baba è infatti conosciuto anche per i suoi miracoli, contestati da più parti, ma anche da se stesso: vengono da lui considerati solo uno stratagemma per attirare l'attenzione, e considera come miracolo più grande quello di poter trasformare l'animo umano.

Ricoverato alla fine di marzo del 2011 in condizioni gravissime nell'ospedale costruito dalla sua stessa associazione a Puttaparthi, muore il 24 aprile 2011 all'età di 85 anni.

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Commenti

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Mercoledì 20 novembre 2013 22:36:34

Purtroppo per qualcuno scettico ed ignorante non avrà la possibilità di comprendere chi realmente era ed E' Sathya Sai Baba, ma se esistesse qualcuno che potesse spiegarlo a parole elementare l'ignorante resterà comunque tale, poiché il suo grado di percezione e' cosi limitato che non basteranno neanche molte vite ancora. Purtroppo di fronte ad una figura del genere non ci resta che sorridere. Ti amo mio amato Bhagawan Sathya Sai Baba. Francesco Pio.

Da: Francesco Pio
Mercoledì 20 novembre 2013 16:45:46

Sai Baba, come del resto tutti i veri Maestri, ci ha insegnato una cosa fondamentale e, per il nostro abituale modo di pensare, rivoluzionaria.
Ci ha insegnato che noi non siamo il corpo, non siamo la mente.
Questi sono solo degli strumenti che noi adoperiamo per manifestarci.
Noi. in realtà siamo il Testimone di tutti i nostri processi fisici e mentali.
Tale Testimone è il supremo Soggetto che è il medesimo per tutti e non può essere visto ma, una volta sgombrata la nostra identificazione con tutti gli oggetti della coscienza, si rivela come il vero me stesso.
La sua natura è Amore, Verità, senso del Dovere,Pace, Non Violenza.
Quindi il vero scopo della vita è ritrovare questo vero Me Stesso ed in tal modo,la vita si colorerà di autentica Beatitudine.
Un abbraccio a tutti
Armando

Da: Armando
Domenica 10 novembre 2013 11:29:23

Sono i principi del Cristianesimo

Da: Aldo
Martedì 23 novembre 2010 08:50:05

Mi chiamo Filomena Di Già e ho visto il suo testo e devo dire che mi molto piaciuto perche credo che se lo spirito di una persona sia puro non può nintaltro che regalare gioia alla società e a se stesso e poi fare del bene altrui è un gesto più che nobile .

Distinti Saluti

Filomena Di Già

Da: Filomena
Martedì 23 novembre 2010 08:44:58

Sathya Sai Baba è un'ulteriore viva testimonianza che, la strada verso Dio è universale.

Da: Rosanna
Martedì 2 novembre 2010 18:13:54

la Sua forma va oltre la propria percezione, per cui ogni Sua manifestazione si limita a noi. Un commento, limiterebbe la luce che si sprigiona ancor prima che Lui si muove. Lui non è quello che appare, sarebbe una banalità pensare che Egli è un essere umano, L'Universo non è percepibile in quanto E' oltre noi stessi

Da: Francesco

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