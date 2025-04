Biografia • Ribelli estroversie

Figlia dell'attore comico Keith Allen e di Alison Owen, produttrice cinematografica, ha avuto come padrino il compianto cantante dei Clash Joe Strummer.

Lily Rose Beatrice Allen - nata il giorno 2 maggio 1985 a Londra nel quartiere di Hammersmith - ha avuto un'infanzia movimentata. Movimentata soprattutto dai trasferimenti conseguiti dalla separazione dei genitori quando aveva solo quattro anni.

Il temperamento ribelle della giovane Lily si manifesta precocemente: tra i cinque e i quattordici anni frequenta ben tredici diverse scuole, inclusa la scuola privata di "Hill House", famosa per essere tra le cinque scuole private più costose della Gran Bretagna.

A soli quattordici anni fugge di casa per recarsi al festival di Glastonbury, e a quindici lascia definitivamente gli studi.

Comincia a bussare alle porte delle case discografiche all'età di 16 anni. Il primo contratto arriva nel 2002, con la Warner, che la spinge però in una direzione folk. Sull'isola spagnola di Ibiza incontra George Lamb, noto talent scout britannico che le presenta i musicisti e produttori musicali del gruppo "Future Cut", i quali diventeranno gli autori della musica di gran parte delle canzoni del suo primo disco.

Nel 2005 firmò con la Regal, un'etichetta della Parlophone, e, frustrata dalla lentezza dell'industria discografica, comincia a postare demo su internet sulla sua pagina MySpace. Intanto, una serie di apparizioni live al club Yo-Yo di Notting Hill nella primavera del 2006 stimolano la curiosità del pubblico e della stampa.

Debutta sulla scena pop con il singolo "Smile" che raggiunge la vetta nelle classifiche inglesi nel luglio 2006.

La notorietà e la fama esplodono letteralmente così Lily trova passerelle e nuovi palcoscenici per mostrare il suo temperamento vulvanico.

Controversa, contraddittoria, maliziosa, satirica, affascinante, impertinente, petulante, pungente, sexy, disperata... non si contano gli appellativi attribuiti a Lily Allen.

Quando esce il disco di debutto "Alright, Still", il suo personaggio pubblico è già solido e ben connotato. Il disco arriva a vendere 2 milioni e mezzo di copie, irrompendo nella Top 20 di Billboard in America.

Intanto duetta con Robbie Williams, Dizzee Rascal e Basement Jaxx, tra gli altri, e canta cover inaspettate, come "Oh My God" dei Kaiser Chiefs, The Kooks, The Pretenders e Blondie, offrendo anche una beffarda versione di "Window Shopper" di 50 Cent.

L'altro lato della medaglia della notorietà sono le feroci critiche che Lily Allen ha ricevuto su rotocalchi e siti di gossip, a causa dei suoi comportamenti. Ha litigato con compagni popstar, ha offeso e travolto paparazzi, la sua vita privata è diventata pubblica, e una serie di traumi personali hanno rischiato di sopraffarla.

Il secondo album di Lily Allen, "It's Not Me, It's You", scritto e registrato esclusivamente da lei e Greg Kurstin, nasce in una piccola casa affittata nel Cotswolds nell'autunno del 2007, dove la coppia si era ritirata per lavorare. Dopo una settimana e mezzo avevano sei canzoni e un nuovo sound, più maturo. Il disco esce nel mese di febbraio del 2009: l'album e il singolo di lancio "The Fear", raggiungono le prime posizioni nelle classifiche inglesi.