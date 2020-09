Biografia • Uniti nel ribollire del mondo

L' O.N.U. è un'organizzazione internazionale aperta a tutti gli Stati, creata per mantenere la pace e la sicurezza, e promuovere la cooperazione internazionale nei settori economico, sociale e culturale. Alle Nazioni Unite aderiscono 189 Paesi di tutti e cinque i continenti. Le uniche nazioni a non aderire sono Città del Vaticano, Svizzera, Taiwan e Federazione Jugoslava. L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) ha lo status di osservatore speciale.

L'Onu è nata il 24 ottobre 1945, in seguito alla ratifica del trattato di San Francisco, a cui parteciparono i rappresentanti di cinquanta Paesi. Gli organi fondamentali sono l'Assemblea generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio economico e sociale, la Corte internazionale di giustizia e il Segretariato.

L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si riunisce una volta l'anno e prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Al Consiglio di Sicurezza spetta la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. E' composto da quindici membri, di cui cinque permanenti (Usa, Regno Unito, Francia, Russia e Cina) a cui spetta il diritto di veto. Gli altri dieci sono nominati ogni due anni dall'Assemblea generale.

Il Consiglio economico e sociale è composto da 54 membri, rinnovati ogni tre anni. Promuove le iniziative economiche e sociali dell'Onu.

La Corte internazionale di giustizia ha sede all'Aja ed è composta da quindici giudici, eletti ogni nove anni dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza.

Il Segretariato generale è nominato ogni cinque anni. Oltre a dare esecuzione ai programmi e alla politica deliberati dagli organi dell'Onu, ne sollecita l'attenzione e svolge funzioni di mediazione.

All'Onu, poi, sono collegate varie organizzazioni che qui di seguito elenchiamo:

Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea),

Banca mondiale, Organizzazione per l'alimentazione (Fao),

Fondo monetario internazionale (Fmi)

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad)

Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo)

Organizzazione mondiale del commercio (Omc o Wto)

Organizzazione mondiale della sanità (Oms)

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unisco), Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido)

Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao)

Organizzazione internazionale marittima (Imo)

Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu)

Organizzazione meteorologica mondiale (Omm)

Unione postale universale (Upu).

Sotto l'egida delle Nazioni Unite operano, inoltre, alcuni organi ausiliari come la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Acnur).

Tra gli ultimi segretari generali dell'ONU ricordiamo:

- Il peruviano Javier Pérez de Cuéllar (dal 1982 al 1991)

- L'egiziano Boutros Boutros-Ghali (dal 1992 al 1996)

- Il ghanese Kofi Annan (dal 1997 al 2006)

- Il sudcoreano Ban Ki-Moon (dal 2007)