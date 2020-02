Biografia

Momofuku Ando è stato un imprenditore taiwanese-giapponese, fondatore dell'industria alimentare Nissin, celebre per aver inventato i noodles a cottura istantanea.

Momofuku Ando nasce a Taiwan come Wu Baifu nel 1910 in una famiglia benestante. I genitori muoiono quando lui è ancora in tenera età. Viene poi allevato dai nonni a Tainan, dove sono proprietari di un piccolo negozio di tessuti, che ispirò Momofuku Ando a iniziare la sua azienda tessile con 190.000 yen, all'età di 22 anni, a Taipei, la capitale di Taiwan.

Nel 1933, Ando si reca a Osaka, in Giappone per affari. Dopo la Seconda guerra mondiale, Momofuku Ando diventa un cittadino giapponese e si trasferisce in Giappone, dove frequenta l'Università Ritsumeikan; mentre studia, al tempo stesso, fonda una piccola società di merchandising a Osaka grazie anche all'eredità ricevuta dalla sua famiglia. "Momofuku" è la lettura giapponese del suo nome di battesimo Cinese, mentre "Ando" è un cognome giapponese comune.

Nel 1948 viene condannato per evasione fiscale per la quale sconta in cella una pena di due anni. Nella sua biografia, Ando ha avuto modo di dichiarare che in quegli anni aveva fornito borse di studio per gli studenti, e che allora era considerata una forma di evasione fiscale.

Dopo aver perso la sua azienda a causa di un fallimento, Momofuku Ando fonda quella che sarebbe diventata Nissin a Osaka, in Giappone, partendo come una piccola azienda a conduzione familiare, producendo sale.

I celebri noodles (spaghetti) istantanei

Consideriamo lo scenario del dopoguerra: il Giappone soffre ancora di una carenza di cibo; il Ministero della Salute cerca di incoraggiare le persone a mangiare il pane a base di farina di grano, fornito con gli aiuti dagli Stati Uniti. Ando si chiese perché venne scelto il pane anziché la pasta (intesa come quella tradizionale asiatica, non certo quella italiana), che era un alimento più familiare ai giapponesi. La risposta del ministero fu che le società produttrici di noodle erano troppo piccole e non potevano soddisfare le esigenze di approvvigionamento giapponesi. Fu così che Ando decise di sviluppare la produzione di pasta.

Il 25 agosto 1958, all'età di 48 anni, e dopo mesi di prove ed errori di sperimentazione, eseguiti per perfezionare il suo metodo di frittura istantanea, Momofuku Ando lanciò sul mercato il suo primo pacchetto di noodles istantanei precotti, chiamato "Chikin Ramen" (il ramen è un piatto tipico giapponese costituito da spaghetti-tagliatelle e brodo).

Il suo prodotto più famoso divenne in seguito la "Cup Noodle" (Kappu Nūdoru), lanciato sul mercato il 18 settembre 1971: esso si presentava con un contenitore di polistirolo impermeabile. La crescita e la diffusione di questo prodotto fu inarrestabile: la domanda mondiale ha raggiunto i 98 miliardi di porzioni nel 2007.

Chikin Ramen è ancora venduto in Giappone: il prezzo al dettaglio è pari a circa un terzo del prezzo della stessa ciotola di pasta venduta nel ristorante giapponese più economico.

Secondo il Financial Times, l'invenzione di Momofuku Ando del 1971 - ideata all'età di 61 - ha contribuito a far accendere la scintilla che rese popolari gli spaghetti istantanei in tutto il mondo. Ando aveva osservato che gli americani mangiavano spaghetti rompendo la pasta a metà, mettendoli in una tazza, e versando sopra acqua calda. L'idea di mangiare i noodles aprendo solo un coperchio e aggiungendo acqua calda gli era parsa semplice ed efficiente, e soprattutto a basso costo. Tale idea fece la fortuna di Nissin.

Momofuku Ando è morto di infarto il 5 gennaio 2007 in un ospedale di Ikeda, Osaka, all'età di 96 anni, lasciando la moglie Ando, due figli e una figlia. Ando ha sempre sostenuto che il segreto della sua lunga vita risiedeva in pochi fattori: la pratica del golf e il nutrirsi di pollo Ramen quasi ogni giorno.

La commemorazione negli Stati Uniti

Il 19 gennaio del 2007, in un piccolo ospedale del Texas, è stato istituito il "Momofuku Ando Day": in tale giorno - istituito in memoria della vita e del genio di Ando - ogni dipendente partecipa portando diversi pacchetti di noodles, di diversi gusti, per un banchetto collettivo. Nel tempo si è capita l'importanza dei ramen, come alimento base per le vittime dei disastri e della povertà, così come per gli studenti universitari o tutti coloro che vogliono un pasto veloce. Il "Momofuku Ando Day" è diventato un tentativo di contribuire ad alimentare i bisognosi con raccolte di fondi per le organizzazioni di beneficenza, o semplicemente richiamando l'attenzione alla povertà o alla fame attraverso ramen, o donazioni di cibo alle banche alimentari locali, o ancora cucinando pasti gratuiti. Il giorno venne poi fissato come il secondo Venerdì del mese di gennaio.