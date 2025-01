Biografia

Francesca Michielin nasce a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 25 febbraio del 1995.

A nove anni comincia a studiare pianoforte, mentre a dodici canta in alcuni cori locali (tra cui il coro gospel Bassano Bluespiritual Band Junior della sua città); dopo avere studiato il basso elettrico presso la Filarmonica Bassanese, nel 2011 si iscrive all'Istituto Musicale Bassano.

Francesca Michielin a X Factor

Ad appena sedici anni, prende parte alla quinta edizione di "X Factor", talent show musicale in onda su Sky, facendo parte della squadra Donne 16-24, guidata da Simona Ventura.

Vincitrice del programma (e di un contratto discografico con la Sony del valore di 300mila euro), registra "Distratto", il suo singolo di esordio (scritto da Roberto Casalino ed Elisa), che viene pubblicato il 6 gennaio del 2012 dalla Sony Music e che raggiunge il primo posto in classifica, ottenendo in seguito il disco multiplatino dopo avere venduto più di 60mila copie. Quindi incide l'EP "Distratto", che entra nella top ten dei più venduti in Italia.

Il 17 febbraio del 2012 sale sul palco del Teatro Ariston durante il "Festival di Sanremo" per duettare con Chiara Civello, concorrente in gara, nel brano "Al posto del mondo".

Il primo disco

Dopo che la canzone "Distratto" Francesca Michielin viene scelta come parte della colonna sonora della commedia "10 regole per fare innamorare", ad agosto pubblica il singolo "Sola" (anche questo firmato da Casalino ed Elisa), che anticipa "Riflessi di me", il suo primo album in studio, che esce il 2 ottobre.

Il disco arriva in quarta posizione nella classifica degli album più venduti, mentre "Sola" raggiunge la top 15, vendendo più di 15mila copie e aggiudicandosi il disco d'oro. Il 16 novembre del 2012 da "Riflessi di me" viene estratto il secondo singolo "Tutto quello che ho", cui segue "Se cadrai", pubblicato il 25 gennaio del 2013.

Poco dopo, la cantante veneta collabora con Fedez per il brano "Cigno nero", che viene pubblicato il 1° marzo del 2013 come singolo e che fa parte dell'album del rapper lombardo "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare": il singolo viene certificato disco di platino, vendendo più di 30mila copie digitali, e poi doppio disco di platino, avendo superato quota 60mila.

Nell'estate del 2013 Francesca Michielin si esibisce aprendo i concerti di Gino Paoli (a Gardone Riviera), di Franco Battiato (a Tarvisio), di Cristiano de André (a Marina di Pietrasanta) e di Elio e le Storie Tese (a Padova).

Il teatro e le esperienze successive

Nel gennaio del 2014, è protagonista per la prima volta di uno spettacolo teatrale: si tratta de "La ragazza con l'orecchino di perla", ideato da Marco Goldin e che vede sul palco anche Alice (mentre le musiche sono curate da Franco Battiato). A marzo l'ex vincitrice di "X Factor" viene scelta per cantare - unica artista italiana - un brano, intitolato "Amazing", della colonna sonora del film "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro", di cui scrive sia il testo che la musica.

In seguito collabora ancora con Fedez, duettando con lui nella canzone "Magnifico", che fa parte dell'album "Pop-Hoolista" e che supera le 200mila copie vendute. Nel marzo del 2015 pubblica il singolo "L'amore esiste", e successivamente partecipa alla realizzazione dell'album "Ora o mai più", di Don Joe, con il brano "Le nostre ali".

A giugno è una delle cantanti della terza edizione del "Coca-Cola Summer Festival", presentato da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, dove si esibisce sia con "L'amore esiste" che con "Magnifico", conquistando due candidature per il Premio RTL 102.5 - Canzone dell'estate; nello stesso periodo, partecipa anche ai "Wind Music Award", in onda su Raiuno. A luglio Francesca pubblica il singolo "Battito di ciglia", cui segue, a settembre, la canzone "Lontano".

Il secondo disco e il palco di Sanremo

A ottobre esce il secondo album in studio, intitolato "di20", mentre a dicembre viene resa nota la sua partecipazione come concorrente al Festival di Sanremo del 2016, che sarà condotto da Carlo Conti, dove proporrà il brano "Nessun grado di separazione".

Francesca ha un suo canale Youtube, presente all'indirizzo http://youtube.com/user/FrancescaMVEVO.

Nel 2021 sale sul parco dell'Ariston per presentare in gara, a Sanremo 2021, il brano "Chiamami per nome" in coppia con Fedez. Nello stesso anno scrive e canta il brano Nei tuoi occhi (musica di Andrea Farri), presente nei titoli di coda del film Marilyn ha gli occhi neri.

L'anno seguente è di nuovo sul palco di Sanremo, ma in un ruolo differente: dirige l'orchestra per la canzone di Emma, "Ogni volta è così".

Pochi mesi dopo, alla fine di maggio 2022, viene annunciata come conduttrice della nuova edizione di X Factor.

Torna in gara a Sanremo nel 2025 presentando la canzone "Fango in paradiso".