Biografia

Laura Jeanne Reese Witherspoon nasce il 22 marzo del 1976 a New Orleans, figlia di Betty Reese, un'infermiera pediatrica, e di John, un dottore al servizio delle Forze Armate americane in Germania. Proprio in Germania trascorre i primi anni dell'infanzia - e più precisamente a Wiesbaden - prima di trasferirsi con la famiglia in un sobborgo di Nashville, Godlettsville.

Ad appena sette anni viene selezionata per partecipare a uno spot in tv: anche grazie a questa esperienza decide di cominciare a studiare recitazione. Il suo esordio al cinema risale al 1991, anno in cui prende parte al film "L'uomo della luna", in cui interpreta una ragazza che affronta una crisi familiare e sentimentale non appena sua sorella si fidanza con il ragazzo di cui lei è innamorata: grazie a questa pellicola Reese Witherspoon ottiene una nomination allo Young Artist Award.

Dopo avere recitato in "Fiore selvaggio", film per la tv diretto da Diane Keaton con Patricia Arquette, frequenta il college, per poi iscriversi all'Università di Stanford, intenzionata a laurearsi in letteratura inglese: in realtà, abbandona gli studi prima di raggiungere l'obiettivo, a causa dell'intensificarsi dei suoi impegni lavorativi cinematografici.

Già nel 1993, per esempio, appare in "Un eroe piccolo piccolo", al fianco di Danny DeVito, mentre l'anno successivo fa parte del cast di "S.F.W.". Nel 1996, invece, recita in "Paura", film seguito due anni dopo da "Pleasantville" e da "Twilight", in cui appare accanto a Gene Hackman, a Susan Sarandon e a Paul Newman: nel frattempo, Reese Witherspoon rifiuta di recitare in "Scream", film commerciale che potrebbe compromettere - secondo la sua visione - la sua reputazione.

Nel 1999 è la volta di "Election", film diretto da Alexander Payne in cui è protagonista insieme con Matthew Broderick, che le permette di conquistare una doppia nomination all'Independent Spirit Award e al Golden Globe. Sempre nel 1999 partecipa a "Cruel intentions", adattamento cinematografico di "Les liaisons dangereuses", romanzo francese del XVIII secolo riproposto ai giorni nostri, del cui cast fanno parte anche Sarah Michelle Gellar e, soprattutto, Ryan Philippe, che diventerà il marito di Reese.

I due si sposano nel mese di giugno del 1999, e poche settimane dopo diventano genitori di Ava Elizabeth, nata il 9 settembre. Dopo essersi regalata un cameo in "Friends", vestendo i panni della sorella di Rachel (il personaggio interpretato da Jennifer Aniston), Reese Witherspoon prende parte alla riduzione cinematografica di "American Psycho", ispirato al libro di Bret Easton Ellis.

Reese Witherspoon negli anni 2000

Nel 2001 ottiene un notevole successo grazie a "La rivincita delle bionde", in cui ha il ruolo di una ragazza appassionata di moda, Elle Woods, che sceglie di seguire il suo ex fidanzato all'Università di Harvard e di iniziare a studiare Legge: la pellicola conquista un eccellente riscontro commerciale, mentre Reese viene candidata agli Mtv Movie Awards e al Golden Globe.

Nel 2002 appare in "Tutta colpa dell'amore" e nel film in costume "L'importanza di chiamarsi Ernest", mentre l'anno successivo recita in "Una bionda in carriera", sequel de "La rivincita delle bionde"; nello stesso periodo diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce Deacen Reese.

Nel 2004 è di nuovo protagonista di un film in costume ne "La fiera della vanità", tratto dal libro omonimo di Thackeray: nella pellicola, che viene presentata al Festival del Cinema di Venezia, presta il volto al personaggio principale, Rebecca Sharp. Nel 2005 Reese è protagonista di "Se solo fosse vero", commedia romantica tratta dal romanzo omonimo di Marc Levy, dove recita accanto a Mark Ruffalo, mentre nel 2006 vince l'Oscar come migliore attrice per il film "Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line", in cui interpreta June Carter Cash (cantautrice, moglie di Johhny Cash): questo ruolo (per prepararsi ha dovuto studiare per sei mesi canto) le vale anche un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale.

Nello stesso anno, tuttavia, deve fare i conti, sul fronte privato, con la separazione dal marito: l'attrice, presentando l'istanza di divorzio, chiede anche la custodia dei figli esclusiva, accusando l'ex coniuge di averla tradita, ma non ottiene quanto desiderato, e così viene stabilita la custodia congiunta; il divorzio diviene ufficiale il 5 ottobre del 2007.

Nello stesso anno, Reese Witherspoon intraprende una relazione sentimentale con l'attore Jake Gyllenhall. Torna sul grande schermo con "Rendition - Detenzione illegale" (proprio sul set di questo film aveva conosciuto Gyllenhaal), thriller politico che anticipa "Tutti insieme inevitabilmente", commedia uscita negli Stati Uniti nel novembre 2008 ma che non viene apprezzata dalla critica.

Gli anni 2010

Nel 2009 conclude la sua relazione con Gyllenhaal, rifiutando la sua proposta di matrimonio, e l'anno successivo comincia a frequentare un attore e agente impegnato per la Creative Artists Agency, Jim Toth: i due annunciano il proprio fidanzamento a dicembre del 2010, per poi sposarsi nel marzo dell'anno successivo in California, a Ojai, in una cerimonia organizzata nel Ranch Libbey, la dimora estiva dell'attrice.

Nel 2012 Reese Witherspoon diventa mamma per la terza volta, dando alla luce Tennessee James, nato il 27 settembre. Nel 2013, anno in cui viene arrestata in Georgia per resistenza a pubblico ufficiale dopo che il marito era stato sorpreso alla guida ubriaco, canta il brano "Somethin' Stupid" nel disco "To Be Loved", insieme con Michael Bublé, mentre al cinema recita con Colin Firth in "Devil's Knot - Fino a prova contraria", per la regia di Atom Egoyan.