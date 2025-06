Biografia

Gianmaria Antinolfi nasce il 30 giugno 1985 a Napoli. La sua figura è emersa nel 2020, dalle cronache rosa: l'uomo è un imprenditore di grande successo nell'ambito della moda e del lusso. Ma è solo in virtù della breve relazione sentimentale avuta con Belen Rodriguez che Antinolfi nel 2021 ha acquisito la fama necessaria per entrare nel cast del Grande Fratello VIP 6. Per comprendere come la sua permanenza nella casa può creare scompiglio, scopriamo meglio chi è Gianmaria Antinolfi, andando ad approfondire la sua vita privata e professionale.

Gli inizi nel mondo della moda e del lusso

Dal momento che fino all'estate del 2020 Gianmaria Antinolfi rimane un privato cittadino, non si conoscono molti dettagli sulla sua origine familiare, tranne il nome della madre, Esmeralda Vetromile. La donna è una nota imprenditrice partenopea, che gestisce una società attiva nel settore dell'organizzazione di eventi. Quel che è certo è che Gianmaria, che sin da piccolo si forma nella città di Napoli, mostra già nei primi anni di vita uno spirito imprenditoriale come pochi altri, in gran parte derivato dall'esempio della madre.

Non stupisce dunque che il giovane scelga di seguirne le orme anche tramite una formazione accademica dedicata: si iscrive perciò alla facoltà di Economia Aziendale dell'ateneo di Napoli, Federico II. Per perfezionare ulteriormente il focus sulla gestione d'impresa coglie l'opportunità di prendere parte al Master in Management della prestigiosa Università Bocconi di Milano.

Gianmaria Antinolfi decide di stabilirsi proprio nella città meneghina, dove viene assunto dal colosso del lusso Kering, che possiede marchi importanti come Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga, solo per citarne alcuni. Nel gruppo ricopre il ruolo di Sales Director per le divisioni moda di Caravel Pregiate e poi per France Coco, due piccole realtà che afferiscono al gigante del lusso.

Gianmaria Antinolfi: l'arrivo della fama con le cronache rosa

Nell'estate 2020 Gianmaria trascorre dei giorni di vacanza assieme a degli amici che gli presentano Belen Rodriguez, all'epoca appena separatasi per la seconda volta dall'ex marito Stefano De Martino. Tra i due scocca una fugace scintilla, destinata a spegnersi dopo poco.

Nel momento in cui viene immortalato con Belen, Gianmaria Antinolfi diventa una persona interessante non solo per i giornali scandalistici, bensì per tutto il panorama dei vip.

Salito agli onori delle cronache per motivi personali, Gianmaria trae comunque il massimo beneficio dalla maggiore visibilità alla quale è associato il proprio nome, in special modo in campo professionale. Inizia a frequentare circoli formati da personalità del mondo dello spettacolo e conosce così anche Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, con la quale inizia una breve relazione.

Antinolfi e la consacrazione a Vip

Nel 2021 con l'annuncio ufficiale della partecipazione di Gianmaria Antinolfi alla sesta edizione del reality che vede protagonisti influencer e varie persone del mondo dello spettacolo, il Grande Fratello Vip, l'imprenditore campano dispone di un'altra opportunità per mettersi in risalto e accrescere la notorietà riguardo al suo personal brand.

Una delle peculiarità che sono saltate sin da subito all'occhio dei più attenti tra il pubblico è la presenza nel cast di Soleil Sorge, precedentemente conosciuta come Soleil Stasi. Dopo aver preso parte a numerosi altri reality, tra cui Uomini e Donne, Soleil ha un flirt proprio con Gianmaria Antinolfi nei primi mesi dell'estate 2021.

Poche settimane più tardi i due sono destinati a incontrarsi di nuovo nella casa più famosa di Cinecittà, secondo una formula che viene portata avanti dagli autori, abili nell'accostare persone in grado di scatenare potenziali conflitti. Dal mese di settembre, quando iniziano le prime puntate della trasmissione, i due caratteri piuttosto forti possono essere tra i primi a creare scontri che destano l'interesse degli spettatori.

Curiosità su Gianmaria Antinolfi

Dal momento che il suo stile di vita gli consente di viaggiare molto, Gianmaria Antinolfi ha sviluppato una vera e propria passione per l'esplorazione di nuove località, anche se rimane particolarmente legato alla Costiera campana, in particolar modo a Capri. Gli amici lo conoscono con il soprannome Giangi e lui, nonostante una certa riservatezza per quel che riguarda la sua vita privata e familiare, condivide spesso sui profili social degli scatti che immortalano i suoi amici durante le serate conviviali.

