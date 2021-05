Biografia • Esotica erotica

Nata in Messico il 17 giugno 1971, Paulina Rubio è una delle cantanti più amate dell'ultima generazione. Bellissima, sinuosissima e sensualissima è stata soprannominata, nei paesi latini in cui spopola da anni, "La chica dorada". Ora, invece, si sta apprestando alla conquista musicale di quella parte del mondo che ancora non la conosce.

Dopo aver cominciato il suo apprendistato artistico nella scuola d'arte della sua città, "El Centro de Capacitation de Televisa", dove debutta prestissimo come attrice e fa la sua prima esperienza musicale con il gruppo teen pop "Timbirichie", di cui farà parte per almeno una decina di anni.

Nel 1991 comincia la sua carriera solista. Prove, concerti, apparizioni radiofoniche e televisive, studi sul canto jazz e sulla fonetica hanno contribuito a creare le basi per questo suo nuovo percorso.

Nel '92 è uscito il suo primo album intitolato, "La chica dorada", decisamente un buon successo, anche se il discorso è sempre quello: sfonda nei paesi latini ma fuori da quei confini, pur vasti, nessuno la conosce. Certo, lei si ostina a cantare in spagnolo e la "febbre latina", la moda musicale spagnola non si è ancora diffusa come succederà da lì a qualche anno. Ecco allora che nel 1995 esce "Tiempo Es Oro", album numero tre ancora in spagnolo.

La diva messicana fra l'altro non si limita a cantare ma recita anche in alcune soap opera, genere che va fortissimo in quelle latitudini. E una diva non è una vera diva se non recita in almeno una soap. Mai dimentica della musica, nel 1996 è il turno di "Planeta Paulina", un puntuale successo di vendite.

Ma la vera svolta è ad un passo. Si tratta di coronare il sogno di diventare nota in Europa e nel mondo. Dopo due anni di lavoro pubblica "Paulina" (sotto Universal, nel 2000), furbo e felice cocktail di tutto quello che diverte e induce a ballare, sulla scia oltretutto di quella mania per l'esotico di qui si accennava prima. L'album vende la bellezza di due milioni di copie, diventa prima disco d'oro e poi di platino; Rolling Stone dedica alla cantante mozzafiato la copertina del Luglio 2001 e il primo singolo estratto, "Lo hare por ti", diventa uno dei brani più suonati di quell'estate. Paulina e il suo staff di manager possono guardarsi in faccia, stringersi la mano e dire che l'obiettivo è decisamente centrato.

Nel 2003 Paulina gira per l'Europa promuovendo le sue canzoni in lingua spagnola. Ha poi lavorato alla versione inglese dell'album, pensato insieme al compositore/produttore Rodney Jerkins. Coronano il successo personale le tre nomination che ha conseguito ai Latin Grammy come: album dell'anno, canzone dell'anno ("Y Yo sigo aqui") e miglior artista femminile dell'anno.

Il 30 aprile 2007 Paulina Rubio sposa l'impresario spagnolo Nicolas Vallejo Najera.

Il suo ultimo disco si intitola "Gran City Pop"(2009).