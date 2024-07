Biografia • Molte doti in molti campi

Adriano Galliani, appassionato di calcio fin da piccolo (tanto che a soli 10 anni scappò di casa - con conseguenze immaginabili - per andare a vedere una partita... addirittura fino a Genova), è nato il 30 luglio 1944 a Monza. La sua passione, a quanto pare, è stata ricompensata dal destino se è vero che quest'uomo di sport ma anche di amministrazione, dallo straordinario fiuto gestionale ha ormai raggiunto i più alti posti di comando del dietro le quinte sportivo.

Galliani è un uomo che, come si suol dire, si è fatto da sé. È arrivato ai piani alti solo grazie alle sue capacità e, dando una scorsa alle tappe della sua carriera, si può ben dire che non deve ringraziare nessuno.

Dopo essersi diplomato come geometra riesce dapprima ad entrare nell'Ufficio di edilizia pubblica del Comune di Monza, impiego che manterrà per otto anni; si licenzierà poi per avviare un'attività in proprio.

La sua carriera di imprenditore inizia con Elettronica industriale, azienda da lui fondata, specializzata nella produzione di apparecchiature per la ricezione dei segnali televisivi. Dopo una buona affermazione imprenditoriale, comincia anche a costruire reti per la ripetizione di tv straniere in Italia.

Dal novembre 1979 collabora con Silvio Berlusconi alla creazione della prima tv commerciale italiana. Adriano Galliani sviluppa quindi il piano per la creazione di una rete televisiva a copertura nazionale via etere: nel novembre 1980 nasce così Canale 5. Dal 1986 è amministratore delegato dell' A.C. Milan, un anno dopo è nominato vicepresidente della Lega italiana calcio.

È stato consigliere delegato di Mediaset Spa per l'area broadcasting e nuove iniziative, presidente e amministratore delegato di RTI Spa (Reti Televisive Italiane), la società a cui è affidata la gestione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. È attualmente consigliere d'amministrazione di Mediaset Spa, presidente di Elettronica industriale Spa e consigliere d'amministrazione di Tele+ Spa e della spagnola Tele 5, di Madrid.

Con due matrimoni alle spalle (il secondo è stato con Daniela Rosati, presentatrice Mediaset di programmi sulla salute), il 9 ottobre 2004 Adriano Galliani ha sposato Malika El Hazzazi, 31 enne marocchina di professione modella. Dalla prima moglie ha avuto tre figli: Nicol, Gianluca e Fabrizio.

Gli anni 2000

Nel dicembre 2001, con l'elezione di Carraro alla presidenza della federazione, è stato nominato reggente della Lega calcio professionisti. Si è dimesso nel 2006 in seguito al suo deferimento nell'ambito dello scandalo cosiddetto di "Calciopoli": le sentenze emesse nel mese di luglio dello stesso anno hanno poi definito l'inibizione per 9 mesi dell'amministratore delegato del Milan.

Adriano Galliani negli anni 2010

Con l'avvento di Barbara Berlusconi alla guida societaria del Milan, Adriano Galliani annuncia le sue dimissioni - non senza polemiche - alla fine del mese di novembre 2013; tuttavia poche ore dopo, e dopo un incontro con il presidente Berlusconi, compie marcia indietro sulla decisione di dimettersi. Chiude ufficialmente la sua carriera nel Milan nel 2017, con la cessione della società ai cinesi.

In vista delle elezioni politiche del 2018 si candida come capolista per Forza Italia al Senato venendo eletto. Nell'autunno dello stesso anno torna nel mondo del calcio come Amministratore Delegato della squadra della sua città natale, il Monza, acquistato da Berlusconi con l'obiettivo di portare la squadra in Serie A. Alla fine del 2020 al team si aggiunge la star Mario Balotelli, che Galliani aveva già voluto fortemente al Milan negli anni precedenti.