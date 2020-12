Come già ricordato l'attività artistica di David Lynch si esprime a 360 gradi abbracciando anche altre arti, in maniera per nulla dilettantesca: non a caso i suoi quadri sono stati anche esposti alla Biennale di arte contemporanea di Venezia.

Il film ottiene un discreto successo sia di pubblico che di critica, cosa che gli permette di realizzare il suo primo progetto ambizioso: "The elephant man" (1980), la ricostruzione romanzata della vita di un uomo, orrendamente deformato a causa di una malattia genetica, realmente esistito sul finire dell'Ottocento. Pellicola delicata e violenta al tempo stesso per via del tema trattato, altamente commovente, ottiene ben sette candidature all'Oscar.

1 di 10

Frasi di David Lynch

5 fotografie

Foto e immagini di David Lynch

Video David Lynch

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per David Lynch.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Fumetti Settima Arte Eraserhead Dune Fantascienza Frank Herbert Isabella Rossellini Festival di Cannes Una Storia Vera Fantascienza Cinema David Lynch nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film e DVD di David Lynch

4 biografie

Nati lo stesso giorno di David Lynch