Ma Moira Orfei non è solo una straordinaria rappresentante del Circo; nata come passione quasi per caso, Moira vanta un'invidiabile carriera di attrice: ha interpretato circa quaranta film, dalle commedie leggere fino a film di autori impegnati. Pietro Germi in un'occasione ha avuto modo di dichiarare che se Moira Orfei avesse studiato con costanza recitazione avrebbe potuto essere brava quanto Sophia Loren .

1 di 9

Frasi di Moira Orfei

3 fotografie

Foto e immagini di Moira Orfei

Video Moira Orfei

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Cipria Dino De Laurentiis Pietro Germi Costanza Sophia Loren Casanova Marcello Mastroianni Totò Cleopatra Antonio De Curtis Varie Cinema Moira Orfei nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film e DVD di Moira Orfei Discografia

11 biografie

Nati lo stesso giorno di Moira Orfei