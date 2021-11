Biografia • L'infanzia merita il futuro

L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza. "United Nations Children's Emergency Fund", dal 1953 muta il nome in "United Nations Children's Fund"; è un'agenzia delle Nazioni Unite fondata per aiutare i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale.

La fondazione risale al giorno 11 dicembre 1946 su decisione dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'UNICEF opera attualmente in oltre 150 Paesi in via di sviluppo attraverso oltre 120 uffici permanenti sul campo (Country Offices) e in 36 Paesi economicamente avanzati tramite una rete di Comitati Nazionali.

La missione dell'UNICEF è quella di mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e adolescente.

L'UNICEF esplica la propria azione attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione sociale, all'appartenenza etnica o religiosa.

La Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata finora da 193 Stati, è il quadro di riferimento dell'organizzazione, caratterizzata da un approccio centrato sui diritti e da una strategia volta a dare ad essi concreta realizzazione in tutte le fasi dello sviluppo della persona e in tutte le circostanze, situazioni di emergenza comprese.

Con sede centrale a New York, l'UNICEF viene finanziato dai contributi volontari di Governi e privati. L'organizzazione ha ricevuto nel 1965 il premio Nobel per la pace.